„Se závody v letošním roce to bylo složitější. Z důvodů covidových opatření bylo zrušeno březnové Mistrovství světa univerzit ve Francii, čekalo se až na červenec. Připravovala jsem se tedy prioritně na Litvu,“ nastiňuje letošní sezonu Klára Zmeškalová, která se připravuje pod vedením kouče Radomila Vašíka.

V litevském Vilniusu získala ve své kategorii žen do 76 kg 1. místo s výkonem 435 kg. Celkově napříč kategoriemi obsadila 3. místo.

„Zvítězila jsem v každém liftu z trojboje, takže to byly čtyři zlaté celkově. V absolutním pořadí to byla bronzová medaile. Startovalo celkem 25 žen, ale musím říct, že kvůli restrikcím z covidu nebyla ta konkurence tak velká. Některé státy na závody pořadatelé vůbec nepustili. Celkově to hodnotím jako dobrý úspěch a dobrý začátek sezony,“ shrnula Klára Zmeškalová závody v Litvě.

Úspěch i na evropském šampionátu ve Francii

Postupně se covidová opatření zmírňovala a nakonec se koncem srpna uskutečnilo i Mistrovství Evropy univerzit ve francouzském Mérignac.

„Ve Francii jsem zvítězila ve své kategorii. V některých disciplínách jsem ale byla i poražena. Takže jsem si odvezla dvě zlaté a dvě stříbrné medaile. V celkovém pořadí jsem tentokrát skončila "až na pátém místě". Ovšem holky tentokrát předvedly opravdu úžasné výkony, které mě namotivovaly k další práci a zlepšování se,“ říká s odhodláním Klára Zmeškalová, která už se připravuje na další závody.

„Bude to mistrovství České republiky v divizi OPEN, do které jsem se již svým věkem oficiálně přestoupila. Závod se bude konat poslední říjnový víkend v Plzni. Tento závod je pro mě nyní největší výzvou, protože se postavím na platformu vedle nejsilnějších žen v naší republice. Velice se na závody těším a věřím, že všechny předvedeme super výkony a hlavně, že si to užijeme,“ říká na závěr rodačka z Ostrožské Lhoty a členka klubu Iron Warriors Zlín.