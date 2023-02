Regionální derby bylo dlouho vyrovnané. Zlín sice vedl po brankách Vladimíra Blažka mladšího a Kořénka v 16. minutě 2:0, hosté však dlouho vzdorovali a v dalším průběhu střetnutí se jim podařilo korigovat stav na 2:1 a ve třiatřicáté minutě na 3:2. Ve zbytku utkání už ale na domácí palubovce kralovali zlínští Lvi. Dařilo se jim zejména ve třetí třetině. V ní nastříleli čtyři góly.

,,Lehce nervózní utkání jsme zvládli. Slovácko k nám přijelo s okleštěnou sestavou, přesto se po celý průběh zápasu bylo na co dívat. Proto si diváci duel užívali. Derby tak pro nás bylo dobrou přípravou před play up,“ konstatoval po střetnutí spokojený jeden z domácích koučů Vladimír Blažek starší.

,,Zlín si výhru zasloužil. Mladé domácí mužstvo předvádělo běhavý florbal. My jsme v zápase od začátku do konce bojovali, makali jsme naplno. Na lepší výsledek to však nestačilo. S přístupem hráčů k utkání jsem ale spokojený,“ uvedl po derby trenér hostů Jiří Provazník.

Prohrou se loučil Vsetín. Valaši neuspěli ve Šternberku, kde Severomoravanům podlehli 6:10. Valaši vůbec nezvládli první polovinu střetnutí. Ve čtyřiadvacáté minutě prohrávali 0:6, ve čtyřiatřicáté minutě 1:7. Teprve potom se zlepšili, ale na záchranu výsledku už to nestačilo.

Nedařilo se Hluku. Hlučané neporušili tradici a ani v posledním duelu v letošní sezoně na ploše soupeřů nebodovali. V pátek večer prohráli v Krnově 8:10. Výsledek ovlivnila první třetina. Na začátku 13. minuty hosté prohrávali 1:5. V šestadvacáté minutě sice Zálešák vyrovnal na 5:5, poté ale v zápase zase úřadoval Krnov. Domácí si ve zbytku střetnutí vypracovali vedení na 8:5 a 9:6.

V tabulce divizní skupiny E vybojoval Zlín první místo. Slovácko skončilo sedmé, Vsetín osmý a Hluk devátý.

V prvním kole play up o postup do Národní ligy se Zlín střetne s Mohelnicí.

VÝSLEDKY DIVIZE – Skupina E (22. kolo):

ZLÍN LIONS – FBC SLOVÁCKO 8:2 (2:1, 2:1, 4:0)

Branky: Haša 3, Vladimír Blažek ml., Michael Kořének, Horník, Pankuch, Vodica – Chromek, Nevařil.

Zlín: Steiger, Bartík – Horník, Vojtěch Blažek, Vladimír Blažek ml., Vodica, Haša, Michael Kořének, Kahoun, Kresa, Tvrdoň, Jakub Vít, Koňařík, Malošík, Pankuch, Baroň, Javořík, Samohýl, Jiříček, Žáček. Trenéři: Vladimír Blažek st., Daniel Vít. Asistent trenéra: Lukáš Ondroušek. Kustod: Jan Freml. Fyzioterapeut: Martin Bobál.

FBC Slovácko: Doležal – Nevařil, Jakub Číž, Blizňák, Zatloukal, Malíček, Chromek, Provazník, Hadaš,David Číž, Tvrdoň. Hrající trenér: Jiří Provazník. Vedoucí mužstva: Jiří Chromek.

FBC ŠTERNBERK – FLORBAL VSETÍN 10:6 (3:0, 4:3, 3:3)

Branky Vsetína: Březík 2, Zajíc 2, Vichtora, Sicha.

Vsetín: Tománek, Chovanec – Hůšť, Malý, Březík, Zajíc, Jiří Vaculík, Vichtora, Novák, Macek, Polách, Filip Vaculík, Chovanec, Sicha, Seevald, Valůšek. Trenéři: David Anděl, Michal Kvapil. Kustodi: Tomáš Horák, Tomáš Zubek.

FBC ORCA KRNOV – SPARTAK HLUK 10:8 (5:1, 2:4, 3:3)

Branky Hluku: Juračka 3, Kundrata 2, Bartoš, Martin Tuhý, Zálešák.

Hluk: Padalík (Tichopádek) – Rochovanský, Kundrata, Zálešák, Tomáš Tuhý, Martin Tuhý, Juračka, Hájek, Nosek, Bartoš. Hrající trenér: Pavel Rochovanský.