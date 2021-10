Druhý v cíli 23letý Marek Bartuněk ze stejné formace byl v cíli o šest sekund pomalejší, bronzovou pozici obsadil rovněž třiadvacetiletý David Bártek z Jarcové (Amenity Extrem Sport Team, 1:45:44).

,,Do Zlína mě pozval trenér a zároveň ředitel závodu Ondřej Kobliha,“ vysvětloval Jakub Zemene svoji účast na startu u zlínské sportovní haly Datart.

V neděli měl volno, proto neváhal do krajského města přijet.

,,Na Zlínskou 50 jsem se ale nijak speciálně nepřipravoval. V sobotu jsem se zúčastnil závodu ze seriálu Kolo pro život v Ralsku. Z Českolipska jsem se domů do Zábřehu vrátil kolem 21 hodin a v neděli ráno v 9 hodin jsem odjel směr Zlín,“ prozradil Zemene.

O taktice měl však jasno.

,,V největším kopci na konci prvního okruhu jsme chtěli s Markem Bartuňkem všem soupeřům odjet a to se nám podařilo. Potom už jsme až do cíle s klubovým kolegou na trati spolupracovali. Marek to odtáhl na rovinách, já jsem byl silnější v kopcích,“ upozornil biker ze Šumperska.

V závěru si v pohodě dojel pro první příčku.

,,V posledním technickém cílovém sjezdu mě Bartuněk pustil na první místo a na něm jsem už zůstal,“ potěšil úspěch Zemeneho.

Tomu se ve Zlíně líbilo.

,,Pořadatelé připravili skvělou trať. Velmi dobrým nápadem bylo, že byl závod rozložený do tří okruhů. Proto byla podél trati spousta diváků, kteří vytvořili skvělou atmosféru,“ pochvaloval si Jakub Zemene, který večer odpočíval u televize při sledování silničního závodu na Eurosportu Paříž Roubaix.

Z bikerů ze Zlínského kraje skončil ještě Vojtěch Neradil z Hulína (PSG Cyklosport Chropyně, 1:46:38) čtvrtý, Michael Zeťák ze Lhoty u Vsetína (4Ever Cyklo Bulis Bystřice pod Hostýnem, 1:47:48) pátý, Filip Chovanec (PSG Cyklosport Chropyně, 1:48:18) šestý, Vít Balcárek (1:49:07) sedmý a Radek Ponížil (oba Cykloop. cz BT Morkovice, 1:49:52) osmý.

Závod žen vyhrála Julie Malošíková (Cykloteam MXM Hulín, 2:12:41) a náskokem 2 minut a 12 sekund před Romanou Gajdošovou (Konrad Tools Team). Třetí byla Michaela Bojková (Bike 2000, 2:15:49). Čtvrt dojela Dorka Ševčíková (4Ever Cyklo Bulis Bystřice pod Hostýnem, 2:16:57), zisk pátého místa si do Brna odvezla Dagmar Sladkovská (Česká spořitelna Acoolade, 2:20:19).

,,Na Zlínskou 50 jsem se připravovala v sobotním domácím hulínském závodu,“ uvedla Julie Malošíková,

Závod ve Zlíně, který byl pravděpodobně jejím posledním v letošní sezoně, chtěla vyhrát.

,,Zároveň jsem si ho chtěla také užít a obojí se mi podařilo,“ potěšilo hulínskou bikerku, jež od startu plnila roli největší favoritky.

,,Od začátku jsem zvolila svižnější tempo a už v prvním kopci jsem se probojovala na první místo. Na něm jsem dojela až do cíle,“ pochvalovala si reprezentantka Cykloteamu MXM Hulín bikerovou pohodu.

V neděli večer pak odpočívala originálním způsobem.

,,Učila jsem se do školy. A v pondělí se chystám vyjezdit únavu při padesátikilometrové projížďce na kole na rovinách v okolí Hulína,“ přiznala a plánovala sedmnáctiletá Malošíková před odjezdem domů ze Zlína.

Do cíle hlavního závodu letos dojelo 182 mužů a 14 žen. Trať vedla na okruhu se startem u zlínské Sportovní haly Datart směrem na Malenovice, Dále pak přes Maják zpět do Zlína.

Počasí bylo příznivé. Bylo slunečno, ale větrno. Teplota se pohybovala kolem 20 stupňů.

V rámci Zlínské 50 se uskutečnil také 16 kilometrový závod. Ten se jel na jednom okruhu a měl převýšení 470 metrů.

V mužích v něm obhájil loňské prvenství David Vašut (Bike Pro Racing, 37:37). Mezi ženami získala první místo za čas 55:53 mladá reprezentantka klubu TUFO CykloZákladna Otrokovice Viktorie Erbanová.

V tomto podniku si zazávodilo 52 bikerů a 13 bikerek.

GALERIE VÍTĚZŮ V HLAVNÍM ZÁVODU ZLÍNSKÉ 50 2021:

Muži do 29 let: Marek Bartuněk (D2 Mont Merida) 1:43:25.

Muži do 39 let: Jiří Brázdil (www.brazdil-cycling.cz) 1:50:17.

Muži do 49 let: Radek Ponížil (Cykloop.cz BT Morkovice) 1:49:52.

Muži do 59 let: Luboš Mečiár (ŠK Topolčianky) 2:01:35.

Muži nad 60 let: Leopold Spáčil (MONDRAKER Racing team) 2:13:05.

Junioři: Jakub Zemene (D2 Mont Merida) 1:43:19.

Ženy do 39 let: Julie Malošíková (Cykloteam MXM Hulín) 2:12:41.

Ženy nad 40 let: Dagmar Sladkovská (Česká spořitelna Acoolade) 2:20:19.

PŘEHLED VÍTĚZŮ HLAVNÍHO ZÁVODU VE ZLÍNSKÉ 50 (2009 – 2021):

1. ročník 2009 (45 kilometrů, převýšení 1000 metrů):

Jan Hruška (Cyklotrenink.com) 1:43:00.

Alena Krnáčová (Subway Unibon Marin) 2:20:13.

2. ročník 2010 (45 kilometrů, převýšení 1000 metrů):

Robert Novotný (Factor bike team) 1.51:47.

Petra Kottová (Volvo Auto Hase) 2:26:31.

3. ročník 2011 (45 kilometrů, převýšení 1000 metrů):

Ondřej Fojtík (Nissan Dolák) 1:46:43.

Denisa Bartošová (SK Maxbike Orlová) 2:27:51.

4. ročník 2012 (45 kilometrů, převýšení 1000 metrů):

Stanislav Hejduk (Madeta Fitness Specialized) 1:50:57.

Irena Berková (Juvacyklo Team) 2:16:33.

5. ročník 2013 (45 kilometrů, 1000 metrů):

Tomáš Tvrdík (Toyota Dolák MTB) 1:46:17.

Tereza Huříková (Specialized) 2:02:56.

6. ročník 2014 (45 kilometrů, převýšení 1000 metrů):

Tomáš Tvrdík (Nilfisk ALTO pro cycling) 1:55:05.

Irena Berková (Amenity – Extrem Sport) 2:17:02.

7. ročník 2015 (45 kilometrů, převýšení 1000 metrů).

Jiří Hradil (FORCE KCK Cyklosport Zlín) 1:50:42.

Jana Bednaříková (Amenity – Extrem Sport) 2:23:26.

8. ročník 2016 (50 kilometrů, převýšení 1390 metrů):

Martin Stošek (Symbio + Cannondale) 1:52:03.

Tereza Tvarůžková (Craft – Rocky Mountain) 2:33:35.

9. ročník 2017 (50 kilometrů, převýšení 1390 metrů):

Martin Stošek (Symbio + BMC) 1:54:06.

Jana Pichlíková (Erste Premier Petr Čech MTB Team) 2:20:00.

10. ročník 2018 (42 kilometrů, převýšení 1050 metrů):

Martin Stošek (Symbio + CE Energy) 1:21:25.

Jana Pichlíková (Erste Premier Petr Čech MTB Team) 1:36:30.

11. ročník 2019 (42 kilometrů, převýšení 1050 metrů):

Marek Rauchfuss (Kross Bikeranch Team) 1:21:29.

Jana Pichlíková (Kross Bikeranch Team) 1:51:02.

12. ročník 2020 (42 kilometrů, převýšení 1050 metrů):

Tomáš Višňovský (Česká spořitelna Accolade) 1:43:36.

Libuše Prchalová (4Ever Cyklo Bulis) 2:36:16.

13. ročník 2021 (46 kilometrů, převýšení 1200 metrů):