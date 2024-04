„Jsem moc rád, že si mých výkonů všimli. Loňská sezona se mi neskutečně povedla, ocenění si zasloužím,“ prohlásil elitní nadhazovač, který s kunovickými juniory vybojoval v extralize stříbro, stal se mistrem Evropy do 18 let a na světovém šampionátu v Mexiku pomohl českému týmu k sedmému místu. Navíc se stal nejlepším nadhazovačem turnaje.

Zelinka se stal absolutním vítězem podruhé, vyhlášení si užil. „Byla to příjemná akce. Dobře jsme se pobavil, bylo to fajn,“ uvedl.

Radost z ocenění měla i Markéta Polášková. Sympatická házenkářka dorazila na Panský dvůr s berlemi. Po utkání v Chebu má totiž natržené vazy v kotníku, letošní sezona pro ni skončila, ale na loňský povedený ročník jenom tak nezapomene.

„Byla to parádní jízda. Letos se držíme uprostřed tabulky. Máme mladý tým, postupně k nám přiskakují dorostenky, takže se pořád poznáváme, sehráváme. Věřím, že v budoucnu to bude ještě více fungovat a výsledky se dostaví,“ přeje si pivotka, která v anketě uspěla v kategorii nad patnáct let.

Zdroj: Libor Kopl

Vítězství a úspěchy chce sbírat dál. „Kariéru bych chtěla zakončit prvním místem,“ vyznala se. „Samozřejmě to nebude teď, ještě chci nějakou dobu hrát,“ přidala s úsměvem.

Kategorii do patnácti let ovládla další házenkářka Dominika Šalplachtová. Šestnáctiletá brankářka patří mezi velké kunovické naděje. Opora týmu ze Slovácka si dlouhodobě drží stabilní výkonnost a věří v účast na červencovém otevřeném mistrovství Evropy kadetek. „Chtěla bych se tam dostat,“ přiznává.

Na palubovce mezi třemi tyčemi pro to dělá maximum. Odměnou jí byla nejen kytice a potlesk přítomných v sále.

„Je to úžasné. Moc si toho považuji,“ pronesla.

Sportovní osobností byla vyhlášena Marie Mléčková. Pětasedmdesátiletá náčelnice v Tělocvičné jednotě Sokol Kunovice i ve svém věku vede kondiční cvičení pro ženy.

„I když na žádném ocenění nelpím, jsem ráda, že se na mě dostalo. Člověka to vždycky potěší, když si vaší práce někdo všimne. Za těch 55 let, co cvičím, je to hezká odměna,“ prohlásila Mléčková.

Mezi dalšími oceněnými byli fotbalisté Jan Soviš a Tomáš Čabla, badmintonisté Matyáš Hoplíček a Filip Ondruch, stolní tenisté Radek Šašinka s Tomášem Hoplíčkem, sportovní střelci Filip Frýbort a Štěpán Maršálek, lukostřelec David Habáň, šachisté Jiří Hráček a Martin Medek a kulturista Miroslav Juríček.

Trenéři a vedoucích sportovních oddílů celkově nominovali patnáct svěřenců. O výsledcích ankety rozhodovala široká veřejnost prostřednictvím soutěžních kuponů v měsíčníku Kunovjan, o absolutním vítězi pak rozhodovala odborná porota.

„Už to, že jste tady a že jste nominovaní, že v našem městě i ve svých klubech patříte ve svých klubech či spolcích mezi nejlepší. Už k samotné nominaci vám blahopřeji. Ať vás na sportovní cestě provázelo zdraví. A to, jestli zvítězíte, nebo, není zas až tolik důležité,“ uvedl předseda sportovní komise Rady města a zastupitel Karel Machálek.

Slavnostní vyhlášení se v pátek uskutečnilo v Klenbovém sále Panského dvora. Ceny oceněným předával starosta Pavel Vardan společně s místostarostkou Martinou Kozelkovou.

Akci, která se uskutečnila již potřinácté, neotřelým způsobem moderovali Aneta Číhalová s Filipem Omelkou, hodinový program svým vystoupením zpestřili členové základní umělecké školy.