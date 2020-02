„Režisér večera Karel Bojko mi to vždycky pouští před mým vyhlášením, ať jsem na jakékoliv příčce. Je to moje oblíbená kapela,“ vysvětluje s úsměvem Dušan Tesařík.

Známý pákař, který v květnu oslaví třiačtyřicáté narozeniny, se stal nejlepším sportovcem města Hluk za rok 2019. Tradiční anketu ovládl už potřetí.

O dalším triumfu mimořádně úspěšného závodníka a trenéra nebylo pochyb. Vždyť Tesařík se loni podruhé v kariéře stal mistrem Evropy, z kontinentálního šampionátu kromě zlata přivezl také bronz, který získal na levou ruku.

Elitní hlucký pákař dominoval i na mezinárodním mistrovství České republiky, když v kategoriích seniorů a masters dohromady získal tři zlaté a jednu stříbrnou medaili.

„Mám za sebou velice povedený rok. Jsem rád, že jsem se hlavně na Evropě po dvou letech vrátil na vrchol,“ těší Tesaříka.

Úspěchy ovšem sbíral nejen jako závodník, ale i trenér.

„Byly to desítky medailí,“ připomíná.

V tradiční anketě byli za své výkony a výsledky zaslouženě odměnění také juniorská mistryně světa Ester Poláková nebo Václav Vaculovič, který skončil mezi jednotlivci čtvrtý.

„Třeba právě sourozenci Polákovi jsou talenti, které jsme tady předtím měli v Adamovi Vrtalovi a další lidech,“ poukazuje Tesařík.

Členové klubu armwrestlingu zvítězili rovněž mezi kolektivy. Druhé florbalisty přetlačili o jediný bod.

„Úspěch jednotlivce mě samozřejmě vždycky potěší, ale hrdý jsem hlavně na klub, který jsem v podstatě zakládal. Jsem rád, že naše tvrdá práce nese ovoce,“ prohlásil Tesařík.

Slovácký oddíl pod jeho vedením útočí na stovku mistrovských republikových titulů, získaných medailí by se snad ani nedopočítal.

„Hluk je díky páce známý nejenom v Česku, ale i v zahraničí. Kam přijedeme, tak nás znají,“ tvrdí šampion.

„K našemu sportu je těžké přilákat mladé lidi, ale to je všude. My tady v Hluku neřešíme kvantitu, ale kvalitu. Máme super zázemí. V klubu se vystřídalo mnoho lidí, zůstali jenom někteří. Ale od té doby, co jsme do toho šlápli a dostali pod sebe Jardu Štůstka, Martina Vodáka či Lenku Vojtkovou, tak to funguje,“ pochvaluje si Tesařík.

Za úspěchy, poháry a trofejemi je ale spousty hodin tréninku, dřiny a odříkání.

„Časově je to hodně náročné. Rodina jde trošku do pozadí, protože objíždět všechny závody a akce není vůbec jednoduché,“ říká Tesařík.

„Třeba na mistrovství Evropy strávíme deset dní, to je jako dovolená. Člověka to prostě musí bavit,“ uvedl známý pákař.

Devátý ročník slavnostního vyhlášení ankety Sportovec města Hluk za rok 2019, který se nesl ve znamení oblíbeného tanečního styly Hip Hop, se uskutečnil v pátek večer na hlucké tvrzi. Hlavním hostem povedeného večera byl známý imitátor Petr Jablonský. Návštěvníky a oceněné sportovce ale pobavil také freestyle fotbalista Lukáš Munka.

„Byl to úžasný večer, který každým rokem graduje. Hodně věcí si děláme sami, já jsem si to ale náramně užil,“ řekl Tesařík, který zatím nevynechal žádný ročník. I proto žádnou trému necítí.

„Za ta léta s tím problém nemám. I když vždycky je to překvapení, sázka do loterie,“ dodává se smíchem.

Tesařík už ale boduje i v letošním roce. Minulý víkend na Golemově ruce v Dubňanech urval dvě zlata a dvě stříbra, v květnu ho v Maďarsku na Balatonu čeká mistrovství Evropy a v září se se svými parťáky představí v Gruzii na světovém šampionátu.

Sportovec města Hluk za rok 2019

Jednotlivci: 1. Dušan Tesařík (armwrestling), 2. Tomáš Janča (florbal), 3. Jiří Fiala (basketbal), 4. Václav Vaculovič (armwrestling), 5. Martin Kukla (fotbal)

Kolektivy: 1.oddíl armwrestlingu, 2. florbalisté, 3. fotbalisté – B tým mužů

Kolektivy – práce s mládeží: mladší žáci Spartak Hluk (fotbal), Mini včeličky (mažoretky), přípravka a mladší žáci stolní tenis

Talenti: Viktor Hájek, Martin Nemrava, Ondřej Šmíd (fotbal), Ondřej Kozelek, Maxmilián Širuček, Štěpánka Vrzalová (stolní tenis), Marek Lukáš, Julie Pospíšková (florbal), Ester Poláková (armwrestling), Lucie Kučerová (basketbal)

Síň slávy: Karel Gášek, Josef Nožička, Josef Prajza, Ladislav Ševčík (všichni fotbal), Jaroslav Plaček (basketbal)