Nestárne, ale dál vítězí. Legendární staroměstský jezdec Karel Kalina i v devětašedesáti letech sbírá vavříny, úspěchy. Zkušený motocyklový závodník má za sebou další skvělý rok, mimořádnou sezonou, kterou završil v obci Branná na Šumpersku.

Legendární staroměstský jezdec Karel Kalina si podmanil 300 zatáček Gustava Havla, v Hořicích triumfoval ve třídě Open 250. | Foto: archiv Karla Kaliny

V podhůří Jeseníků bral ve své třídě první místo za pravidelnost i rychlost, zaslouženě získal cenu Václava Paruse.

„Z toho jsem měl velkou radost, protože Branná je opravdu kultovní a velice atraktivní závod. Je to taková atrakce pro diváky. Hlavně fanoušci z Polska vždycky po tři dny spí po loukách a obklopí malý okruh, jenž se nachází v pohraničí, kousek pod Králickým Sněžníkem,“ líčí.

Se sezonou 2023 je Kalina nadmíru spokojený. „Na všech závodech, které jsem letos absolvoval, jsem pokaždé skončil na bedně jen v Hořicích jsem byl smolně čtvrtý,“ říká.

I na vyhlášeném podniku útočil na stupně vítězů, v závodě se posunul z šestého místa na čtvrté a útočil na třetího, kterého ale nestihl předjet, protože pořadatelé zastavili závod červeným praporem o dvě kola dřív a medaile mu smolně unikla.

Staroměstský jezdec odstartoval letošní ročník na začátku května v Trenčíně, na tamním letišti byl ve třídě A2 druhý.

Pod hrad Matúše Čáka se vrátil ještě na konci srpna. Celkově získal za soutěžní víkend pět pohárů. „Tam se mi hodně dařilo,“ přitakává.

Kalina ve třídě Klasik do 250 ccm byl v sobotu druhý a v neděli první, zlato bral i v součtu obou dnů. Ve třídě Klasik legend obsadil třetí příčku. Ve třídě do 250 ccm obsadil druhou příčku.

Známý závodník se představil také domácím fanouškům ve Starém Městě, ve třídě Klasik do 175 ccm bral bronz.

Vítězství bral mezi legendami na Slovensku v Kopčanech, kousek za hranicemi ovládl skupinu třídy klasik.

V Jičíně vyhrál trénink a startoval z vedoucí pozice. V závodě pravidelnosti byl sedmý, na rychlost byl nejlepší.

V září odjel závod v Dymokurech, ve třídě Klasik do 250 ccm byl na vypůjčené motorce stříbrný. Parádní sezonu završil v Branné.

Kalina v kategorii Klasik legend jezdil na stroji Yamaha, se kterou se do roku 1983 jezdilo mistrovství světa, jinak v kategorii Klasik do 175 ccm usedal na stroj Kovrovec. „Je to speciální motocykl, který se dříve vyráběl v lotyšské Rize. Jezdím na něm už deset let,“ hlásí.

Nyní bude motocyklový veterán odpočívat, nabírat fyzické i finanční síly. „I když mi příští rok bude sedmdesát let, pořád chodím do práce, přesluhuji,“ usmívá se řidič nákladního vozu.

I když měl být dávno v důchodu, peníze potřebuje na pokrytí sezony. Zajistit rozpočet mu pomáhají i sponzoři. „Mezi ty hlavní patří potraviny Malychová ve Slavičíně a ocelové roury Baťková ve Zlíně,“ říká.

Poděkovat za přízeň musí i všem kamarádům mechanikům a hlavně synovi Lukášovi, který sice žije s rodinou v Praze, ale objíždí s ním všechny závody. Bez nich by sezonu jen těžko zvládl.

Jinak všechno leží na jeho bedrech. Kalina nic nepodceňuje, snaží se být vždy připravený.

Kromě práce chodí dvakrát týdně plavat. Až do září se koupe venku, v říjnu pak míří pod střechu uherskohradišťského aquaparku.

