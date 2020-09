Tomáš Navrátil ovládl v kvalitním čase Vysocký krosový půlmaraton

Tomáš Navrátil (AK Kroměříž/ONemec.cz) vyhrál 9. ročník Vysockého krosového půlmaratonu. Ve Vysoké u Holic v 21,6kilometrovém závodu s celkovým převýšením zhruba 300 metrů, zaběhl kvalitní čas 1:15:31. Na stříbrné pozici na východě Čech skončil s velkou ztrátou Jaromír Hradecký (Skuteč, 1:24:49), třetí místo obsadil Radek Toman (AFK Kornice, 1:29:37).

,,Nejčlenitější půlmaraton v Polabí, který se většinou běžel v lese, byl rozložený do tří okruhů. Pouze úvodní kilometr v každém kole vedl po asfaltu,“ prozradil Tomáš Navrátil.

Ten na závod přijal pozvání od jednoho svého kamaráda.

,,Od startu jsem zvolil rovnoměrné tempo a díky němu jsem si doběhl pro suverénní vítězství,“ potěšil úspěch v malé obci na Pardubicku Tomáše Navrátila.

ATLETIKA

Tomáš Blaha vyhrál 15. ročník olomouckého Běhu s Klokanem

Tomáš Blaha (AK Kroměříž) zvítězil v 15. ročníku Běhu s Klokanem. V Olomouci dosáhl v 9,2 kilometru dlouhém závodu, času 31:21. Druhý v cíli Jakub Sklenář (Veslařský klub Olomouc) byl pomalejší o šestatřicet sekund, bronz bral za čas 32:43 Tomáš Bohuslav (AK Drnovice).

Závod zařazený do Velké ceny vytrvalců Olomouckého kraje se konal v Hejčíně na trati kolem Mlýnského potoka a vodních nádrží Poděbrady.

,,Civilním povoláním námořník Jakub Sklenář byl velmi silný soupeř,“ tvrdí Tomáš Blaha.

Sklenář byl také na začátku závodu iniciativní.

,,V průběhu 2. kilometru v náběhu na louku měl na čele přede mnou dvacetimetrový náskok. Já jsem však držel svižné tempo 3:15 na kilometru a věřil jsem, že se na Sklenáře dotáhnu. Rozhodující nástup se mi povedl na 6. kilometru. Potom už jsem na první příčce doběhl až do cíle. V závodu jsem si tak i po dvanáctihodinové noční směně dobře rozložil síly a zvládl jsem ho dobře takticky,“ pochvaloval si reprezentant kroměřížského atletického klubu Tomáš Blaha.

ATLETIKA

Po říjnovém Běhu na 2 míle ve Zlíně se bude losovat zeleninová a ovocná tombola

Osmý letošní Běh na 2 míle se koná v sobotu 3. října ve Zlíně. 3,2 kilometrový závod se uskuteční na tradiční rovinaté trati rozložené do dvou okruhů v Přílukách. Start je před budovou Madal Bal v 9 hodin. Prezentace končí v 8.45 hodin.

Zazávodit si můžou všichni muži i ženy bez rozdílu věku. Pořadatelé samozřejmě nezapomněli ani na děti. Pro ně připravili 800metrový závod.

,,Ani kolem říjnového zlínského dvoumílového běhu nebude chybět dobrá atmosféra. Všichni běžci určitě budou mít ze svého výkonu radost. Ti nejlepší dostanou drobné odměny. V cíli jsme také připravili kromě tradičních lívanců i zeleninovou a ovocnou tombolu s úsměvnými otázkami,“ zve letos už poosmé do Příluk jeden z organizátorů závodu Andrej Višněvský.

Loňský říjnový Běh na 2 míle ve Zlíně vyhráli v mužích časem 11:27 František Dosoudil z Hulína (Solario Team) a mezi ženami Otrokovice Tereza Hromadníková (AK Zlín, 14:17).

CYKLISTIKA

Závod horských kol na Ploštině zpestří výběh do schodů

V sobotu 3. října se na Ploštině pojede závod horských kol Memoriál Josefa Valčíka. Ten je zároveň posledním pátým podnikem Valašskokarpatské cyklotour 2020.

Pořadatelé z Orla Drnovice vypsali celkem 15 kategorií od nejmladšího žactva až po veterány. Bikeři si to rozdají podle věku na tratích od 200 metrů do 13 kilometrů.

Prezentace pro dětské kategorie, které startují v 10 hodin, probíhá mezi 8.30 a 9.45 hodinou. Prezentace pro seniorské a juniorské kategorie končí v 11.30 hodin.

Start hlavního 13 kilometrů dlouhého hlavního závodu mužů je ve 12 hodin před muzeem na Ploštině. Ženy uslyší startovní výstřel ve 13 hodin. Pro ně je připravený desetikilometrový závod. Cíl je na stejném místě.

,,Závod bude probíhat na kopcovitém dvou a půl kilometrovém okruhu. Zhruba z jedné třetiny se pojede po asfaltové cestě a ze dvou třetin v terénu. Na trati se v každém okruhu poběží také do 14 schodů a bikeři musí překonat rovněž jedno desetiprocentní stoupání,“ prozradil hlavní organizátor Josef Častulík.

Ten na Ploštině očekává zhruba 100 příznivců horských kol.

Vítězství na Valašsku obhajuje otrokovický Ondřej Fukala (SK Edie Team Vsetín), který v loňském roce dosáhl v závodu dlouhém necelých 10 kilometrů, času 21:57. Mezi ženami obsadila na stejné trati první příčku Petra Holznerová (Zvonek Sport Valašské Klobouky, 30:16).

CYKLISTIKA

Ve SKI areálu v Trnavě se v sobotu koná závod ve sjezdu horských kol

Poslední letošní závod z letošní série Gergel Wood Bikerallye ve sjezdu horských kol se koná v sobotu 3. října v Trnavě u Slušovic. Podnik podporovaný městem Fryšták se uskuteční v tamním SKI areálu. Pořadatelem je klub Speedbike Team Fryšták.

Přihlásit se do závodu je možné elektronicky do středy 30. září do 22 hodin. Za zvýšené startovné také na místě v den závodu.

V pátek odpoledne mezi 14. a 18.30 hodinou budou v Trnavě probíhat neoficiální nepovinné tréninkové jízdy. Najet si trať bude možné ještě v sobotu dopoledne mezi 8. a 10. hodinou.

Start první ze čtyř měřených jízd (RZ) je v 11 hodin. Ty se pojedou na dvou tratích.

Pro nejlepší bikery jsou připravené zajímavé finanční odměny.

CYKLISTIKA

V Hulíně v sobotu pořádají pro mládež závod horských kol

Cyklistický klub Cykloteam MXM Hulín v sobotu 3. října pořádá 8. ročník otevřeného závodu v cross country MXM junior MTB 2020. Toho se můžou zúčastnit všichni mladí registrovaní i neregistrovaní bikeři bez licence a oddílové příslušnosti. Pořadatelé vypsali kategorie pro odrážedla, předpřípravku, předžáky, mladší žáky, starší žáky, kadety a juniory. Na Hané si zazávodí i tříčlenné štafety.

Start prvního závodu v parku za hulínskou základní školou Nábřeží, je v 10.30 hodin. Junioři a kadeti uslyší startovní výstřel v 14.20 hodin. Štafety odstartují v 15 hodin.

Prezentace podle kategorii začíná v 9 hodin. Vyhlášení výsledků je na programu od 15.30 hodin.

HOKEJ

Mladí berani si připsali cennou výhru nad Chomutovem

V předehrávce 19. kola Juniorské hokejové ligy akademii vybojoval Zlín cennou výhru nad Chomutovem. Berani v sobotním duelu na zimním stadionu Luďka Čajky porazili Severočechy 6:4.

,,Zápas jsme velmi dobře začali. V 5. minutě nás poslal do vedení Chludil a v pětadvacáté minutě jsme si po dalších trefách Dřímala a Brože vypracovali náskok na 3:0. V této pasáži střetnutí jsme dobře bruslili a vytvářeli jsme si další šance. Od poloviny utkání se však houževnatí hosté zlepšili a hra se vyrovnala. Chomutov po našich chybách korigoval skóre na 3:2, 4:3 a v 57. minutě Šilarem na 5:4. Dvanáct sekund před koncem ale Kozubík po přihrávce od Babeliaka při power play Severočechů šestým gólem pečetil naši výhru,“ oddechl si zlínský kouč Zbyněk Mařák.

V dalších duelech bude Zlín hrát na ledě soupeřů. V pátek 2. října nastoupí od 18 hodin v Pardubicích. V sobotu 4. října se mladí berani ve 12 hodin představí v Hradci Králové.

PSG BERANI ZLÍN – PIRÁTI CHOMUTOV 6:4 (1:0, 2:1, 3:3)

Branky Zlína: Kozubík 2, Chludil, Broža, Dřímal, Luža.

Zlín: Synek – Holík, Hoferek, Bednařík, Mikulík, Riedl, Liss – Broža, Chludil, Handl, Laciga, Martinec, Dřímal, Masař, Luža, Richard Hrazdira ml., Kozubík, Babeliak, Frömel.