V sobotu se na Valašsku koná 21. ročník Běhu okolo Soliska

Lyžařský oddíl TJ Gumárny Zubří v sobotu 12. září pořádá 21. ročník krosového Běhu okolo Soliska. Hlavní 9 kilometrů dlouhý závod startuje u lyžařské chaty na Solisku v 10.30 hodin. Pořadatelé pro zájemce připravili další tratě různé délky. Benjamínci a žáci si zazávodí na tratích od 150 metrů do 2 kilometrů, ženy a dorostenci budou mít svůj 3 kilometry dlouhý závod a junioři poměří síly na 6kilometrové trati. Prezentace na Valašsku je na programu mezi 8.30 a 9.40 hodinou.

CYKLISTIKA

Tereza Tvarůžková vyhrála kategorii žen do 23 let v Českém poháru v cross country 2020

Povedeným výsledkem zakončila letošní sezonu v Českém poháru v cross country bikerka z Jarcové Tereza Tvarůžková.

V Brně v závodu žen do 23 let obsadila v čase 1:39:25 stříbrnou příčku. Prvenství vybojovala Tereza Sásková (Rouvy Specialized, 1:39:07), třetí skončila Tereza Neumanová (Česká spořitelna Acoolade, 1:41:32).

Závod byl dlouhý 30 kilometrů a byl rozložený do 7 okruhů.

,,V Brně jsem startovala se zdravotními potížemi, které se semnou táhnou už od vysokohorského soustředění v Rakousku,“ prozradila Tereza Tvarůžková.

Ta závod začala ze zadních pozic. ,,Brzy jsem se ale probojovala dopředu startovního pole,“ upozornila bikerka z Valašska v barvách formace Expres CZ – Tufo Team Kolín, kterou nakonec o první příčku připravil defekt v třetím kole.

,,Potom se mi ale nohy rozjely a předvedla jsem poměrně slušnou stíhací jízdu. Terezu Sáskovou se mi však už dojet nepodařilo,“ mrzelo Terezu Tvarůžkovou.

Reprezentantka Jarcové se ovšem stala celkovou vítězkou kategorie žen do 23 let v Českém poháru v cross country 2020.

CYKLISTIKA

V silničním cyklomaratonu Beskyd Tour jel Jiří Hradil 43 kilometrů v úniku s Jaroslavem Kulhavým.

Reprezentanti FORCE KCK Cykloteam Zlín se zúčastnili 26. ročníku silničního cyklomaratonu Beskyd Tour.

V hlavním závodu dlouhém 163 kilometrů, který měl převýšení 3100 metrů, vybojoval Jiří Hradil za čas 4:56:42 osmou příčku, Michal Hradil (5:01:02) skončil patnáctý, David Štícha (5:53:03) sedmasedmdesátý a Milan Sedlář (5:55:22) osmdesátý. Zvítězil Tomáš Čer z Karviné (4:46:12).

Na solidní umístění dosáhli zlínští cyklisté v jednotlivých kategoriích. Mezi třicátníky dojel Jiří Hradil pátý a Michal Hradil osmý. V kategorii čtyřicátníků obsadil David Štícha jednadvacátou pozici a Milan Sedlář si zaknihoval zisk 23. místa.

,,V prvním stoupání hned na 5. kilometru jsem zrychlil tempo a jediný kdo na můj nástup zareagoval, byl Jaroslav Kulhavý. Ten však jel 121kilometrový závod. Společně jsme se ale dostali do úniku a náš náskok na hlavní peloton se pohyboval okolo jedné minuty. Hlavní pole však s přibývajícími kilometry zvýšilo aktivitu a v průběhu 48. kilometru nás peloton dojel. Poté jsem se až do stoupání na Soláň pohyboval v hlavním poli. V kopci nad Velkými Karlovicemi už jsem ale nestačil čelit tempu nejlepším cyklistům v hlavním 163kilometrovém závodu,“ upozornil na klíčové momenty Jiří Hradil.

V Beskydech a okolí se jel také 121kilometrový závod (převýšení 2000 metrů). V něm dojel v kategorii mužů 50 – 55 let Tomáš Galuška (3:46:10) na bronzové příčce a Josef Slezák vyhrál v čase 3:47:25 kategorii mužů 61 – 65 let. Absolutním vítězem se stal Jaroslav Kulhavý z Čeladné (3:30:11).

Závod Beskyd Tour byl letos zařazený i Slezského poháru silničních cyklistů. Start i cíl byl Bílé na Frýdeckomístecku.

Trať vedla přes Bílý kříž, slovenskou Turzovku, Kelčovské sedlo, Smrček, Trojanovice, Pustevny, Prostřední Bečvu, Soláň, Velké Karlovice, Podťaté, Kasárna, Makov a Bumbálku.

Do cíle 163kilometrového závodu dojelo 120 cyklistů a cyklistek. V cíli 121kilometrového závodu bylo klasifikovaných 172 cyklistů a cyklistek.

CYKLISTIKA

Závod horských kol v Napajedlech se pojede v lesoparku i po kostelních schodech

Čtvrtý ročník závodu v cross country XC Cup Napajedla se uskuteční v sobotu 12. září. Ten se pojede na trati v centru Napajedel, dále pak v přilehlém lesoparku a také po polní cestě na okraji města.

Jeden okruh měří 5 kilometrů a má převýšení 140 metrů. Elitní kategorie a muži do 39 let ho pojedou celkem šestkrát. To znamená, že na trati zpestřené kostelními schody, technickými pasážemi a několika náročnými stoupáními v lesoparku, ujedou 30 kilometrů. Ženy poměří síly v 20kilometrovém závodu.

Start všech kategorii je před Klubem kultury Napajedla. Na stejném místě je také cíl. Pro nejlepší bikery jsou připravené finanční odměny 10 000 Kč a věcné ceny za 30 000 Kč.

Elitní kategorie uslyší startovní výstřel v 13.30 hodin. Ženy odstartují už ve 12 hodin.

Zázemí napajedelského podniku v cross country, který je letos potřetí zařazený i do seriálu závodů Karpaty MTB Tour, bude za Novým Klášterem. V těchto prostorách se bude od 15.30 hodin konat i vyhlášení vítězů závodů XC Cup Napajedla 2020. Vyhlášení celkových vítězů seriálu Karpaty MTB Tour 2020 začíná v 15.45 hodin.

ČASOVÝ PROGRAM ZÁVODU XC CUP NAPAJEDLA 2020:

Odrážedla (11). Mladší žáci, mladší žákyně, starší žáci, starší žákyně, kadeti, kadetky (11.10). Ženy do 35 let, ženy nad 35 let, muži do 59 let, muži nad 60 let (12), junioři, muži do 29 let, muži do 39 let, muži do 49 let (13.30).

CYKLISTIKA

Silniční cyklisté v sobotu třikrát vyjedou na Kasárna

Zajímavý závod se v sobotu 12. září koná v okolí Velkých Karlovic. Slovenský cykloklub Turzovka, biatlonisté z Velkých Karlovic, obec Makov, obec Velké Karlovice, obec Štiavnik a penzión Javorník pořádají 6. ročník silniční cyklistické časovky na Kasárna.

Trať je rozdělená do tří úseků. První 6,3 kilometru dlouhá časovka s převýšením 388 metrů, startuje na Slovensku v Makově v 10.30 hodin. Druhá 5kilometrová časovka s převýšením 402 metrů odstartuje v 12.30 hodin ve Velkých Karlovicích. Třetí časovka měří 6 kilometrů. Ta má převýšení 468 metrů a její start bude ve slovenském Štiavniku v 14.30 hodin. Všechny mají cíl v nadmořské výšce 972 metrů na kopci Kasárna.

V tříetapovém podniku, který je součástí Slezského poháru silničních cyklistů patří k favoritům jezdci formace FORCE KCK Cykloteam Zlín. V loňském roce prvenství mezi šedesátníky vybojoval Josef Slezák.

CYKLISTIKA

Poslední letošní závod Valašského MTB poháru se pojede v sobotu v Jablůnce

V sobotu 12. září se v Jablůnce na Vsetínsku pojede poslední čtvrtý letošní podnik z Block Valašského MTB poháru. Start i cíl všech závodů v cross country je v areálu místní základní školy.

Kopcovitá trať, na které nebudou chybět ani ,,oblíbené“ školní schody, vede v areálu a okolí školy v Jablůnce.

Pořadatelé vyhlásili kategorie od odrážedel až po veterány a veteránky.

Prezentace pro dětské kategorie probíhá od 9 do 10 hodin. Pro kadety, juniory, juniorky, muže a ženy od 10 do 12 hodin.

Startovné pro děti a juniory a při on line platbě je 150 Kč, na místě v den závodu pro dospělé kategorie 200 Kč.

Start závodů pro odrážedla, přípravku, předžáky, mladší žáky a starší žáky je od 10.15 hodin. Od 13.30 hodin si postupně zazávodí kadeti, junioři, kadetky, juniorky, ženy, muži, muži veteráni a ženy veteránky. Hlavní závod mužů odstartuje v 14.30 hodin.

CYKLISTIKA

Pořadatelé Rohálovské padesátky zvou do Prusinovic na oficiální projížďku trati

Jeden z vrcholů podzimní části bikerové sezony ve Zlínském kraji se blíží. V sobotu 19. září se koná 11. ročník Rohálovské padesátky. Ale už v neděli 13. září pořadatelé organizují oficiální projížďku trati tohoto tradičního a oblíbeného závodu na Hané. Ten měří 45,7 kilometru, má převýšení necelých 1000 metrů a v letošním roce se pojede opačným směrem než v minulých letech.

Sraz všech účastníků je u Kulturního domu v Prusinovicích v 10 hodin.

,,Na trati mezi Prusinovicemi, Tučapy, Dobroticemi, Líšnou a znovu Prusinovicemi se týden před Rohálovskou padesátkou může každý zájemce seznámit s prostředím závodu a zároveň si otestovat aktuální formu,“ zve za organizátory na nedělní dopoledne do Prusinovic ředitel závodu Martin Koplík.

HOKEJ

Hokejoví Berani v úvodních zápasech v Juniorské lize akademii neuspěli

Bez bodového zisku začalo sezonu v hokejové Juniorské lize akademii mužstvo Zlína.

Mladí berani v 1. kole prohráli v Českých Budějovicích 1:3.

,,V první třetině jsme byli lepším týmem. Vypracovali jsme si víc šancí, než domácí celek. Ovšem v koncovce nám chyběl klid. Po první přestávce se domácí po trefě Janocha ujali vedení. V jednatřicáté minutě Broža vyrovnal na 1:1. Ve zbytku střetnutí už jsme se ovšem gólové neprosadili. Naopak Jihočeši brankami Hrakholskiho a Masopusta strhli vítězství na svoji stranu. České Budějovice navíc jistými zákroky podržel gólman Dvořák,“ hodnotil první střetnutí v nové sezoně hlavní kouč Zlína Zbyněk Mařák.

Ve 2. kole zlínské mužstvo neuspělo v Salzburgu. Rakouskému celku podlehlo 1:4.

Ševci v duelu se silným soupeřem podali dobrý výkon. O osudu střetnutí se ale rozhodlo hned na začátku. Salzburg si ve 4. minutě vypracoval vedení 2:0. Hosté se ve zbytku zápasu zlepšili, znovu ale nebyli produktivní. Body z Rakouska si proto neodvezli.

Výsledky 1. a 2. kola:

MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE – PSG BERANI ZLÍN 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

Branky Zlína: Broža.

EC RED BULL SALZBURG – PSG BERANI ZLÍN 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)

Branka Zlína: Kozubík.

Zlín: Šarman, Synek – Holík, Hoferek, Velikovský, Bednařík, Mikulík, Riedl, Nábělek – Broža, Handl, Laciga, Martinec, Kráčalík, Richard Hrazdira ml., Luža, Sebera, Kozubík, Weintritt, Frömel, Lavička.

HOKEJBAL

V Malenovicích se bude hrát Zlínský pohár v minihokejbalu žen

V sobotu 12. září se v Malenovicích uskuteční Zlínský pohár v minihokejbalu žen. Turnaj, který pořádá úsek rozvoje hokejbalu na Moravě, se bude hrát v Lopik aréně. Zúčastní se ho maximálně 10 týmů. Startovné je 500 Kč na družstvo. Hrací systém bude upravený podle počtu přihlášeních kolektivů.

,,Hřiště prvoligových malenovických Čamlíků bude rozdělené dělícími mantinely na dvě hrací plochy. Hokejbalistky bez rozdílu věku budou hrát zápasy v upraveném herním formátu 3 + 1. Nejmenší počet hráček v družstvu je brankářka a čtyři hokejbalistky v poli. Hrací doba utkání bude 2 x 7 minut čistého času,“ informuje jeden z pořadatelů Milan Chovančík.

Turnaj začíná v 9 hodin. Rozhodující utkání se odehrají mezi 13. a 14. hodinou. Tři nejlepší týmy dostanou poháry.

STOLNÍ TENIS

Ve Štítné nad Vláří se bude bojovat o stolně tenisový pohár Zlínského švece. Vítězný tým získá 100 litrů piva

V sobotu 12. září se bude ve Štítné nad Vláří hrát finálový turnaj stolně tenisového poháru Zlínský švec 2020. Toho se zúčastní kolektivy TJ Štítná nad Vláří, SK Slopné, TJ Fryšták, Sokol Kostelec B a vítěz utkání Sokol Jasenná a Orel Zlín. Turnaj se uskuteční v tělocvičně štítenské základní školy.

Vítězné družstvo získá 100 litrů piva Zlínský švec.

Prvenství z loňského roku obhajuje tým Štítné nad Vláří. Valaši v sestavě Petr Trčka, Petr Fojtík, Jiří Šuráň ve finále porazili áčko Sokola Kostelec (Ladislav Paďour, Jiří Fišer, Petr Kubáč, Tomáš Huňka) 6:4. Bronzovou příčku obsadil kolektiv zlínského Orla (Gábina Bezděková, Tomáš Doležel, Josef Novák).

PROGRAM FINÁLOVÉHO TURNAJE O POHÁR ZLÍNSKÉHO ŠVECE 2020:

8:30 – 9:00 Prezentace semifinálové trojice.

9:00 Začátek miniturnaje o 3. až 5. místo.

10:30 – 11:00 Prezentace finalistů

11:00 Finále: SK Slopné – TJ Štítná nad Vláří.