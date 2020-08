Ve Vsetíně se uskuteční atletický závod Čokoládová tretra

V sobotu 29. srpna se ve Vsetíně koná čtvrtfinálový atletický závod pro děti Čokoládová tretra. Ten zaštiťuje vsetínský starosta Jiří Růžička. Na atletickém oválu na stadionu Pod Pecníkem se bude závodit na tratích 100 m, 200 m a 300 m. Závody jsou připravené pro kluky a holky od ročníku narození 2014 až po ročník narození 2009.

Do semifinálového závodu, který se uskuteční 7. září v Ostravě postupují tři nejlepší běžci z každé disciplíny. Finálové závody se poběží následující den 8. září v rámci nejvýznamnějšího atletického mítinku v Česku Zlatá tretra v Ostravě. Startovní výstřel prvního běhu ve Vsetíně je v 11 hodin. Prezentace začíná v 9.15 hodin.

PROGRAM ČOKOLÁDOVÉ TRETRY VE VSETÍNĚ 2020:

Sobota 29. srpna:

11:00 100 m – dívky (2014 – 2013).

11:20 100 m – hoši (2014 – 2013).

11:40 200 m – dívky (2012 – 2011).

12:00 200 m – hoši (2012 – 2011).

12:20 300 m – dívky (2010 – 2009).

12:40 300 m – hoši (2010 – 2009).

BIATLON

V Městském závodu v letním biatlonu ve Vsetíně získali reprezentanti Halenkovic pět zlatých medailí

V 1. ročníku Městského závodu Českého poháru v letním biatlonu žactva ve Vsetíně se nejvíc zviditelnili reprezentanti Halenkovic. Klub ze Zlínského okresu získal zásluhou Ondřeje Hubáčka, Samanty Petrášové, Lucie Mikešové, Moniky Železníkové a Michaely Mikešové pět titulů.

Přímo v centru Vsetína v ulici Pod Pecníkem v areálu fotbalového hřiště s umělou trávou klubu FC Vsetín se v závodu ve sprintu bojovalo v 12 kategoriích.

,,Dařilo se i mladým biatlonistům z našeho pořádajícího klubu. Zlato vybojovala Tereza Juříčková, Ze zisku druhých míst se radují Ema Molková a Dorota Molková. Třetí příčky obsadili Beáta Hrubá, Viktor Krampota, Klára Barošová a Adéla Krampotová,“ potěšilo jednoho z pořadatelů z klubu WOCO Vsetín Tomáše Gabka.

VÍTĚZOVÉ JEDNOTLIVÝCH KATEGORI MĚSTSKÉHO ZÁVODU V LETNÍM BIATLONU VE VSETÍNĚ 2020:

Žáci MO: Kryštof Riedl (Vsetín Bobrky).

Žáci M 11: Ondřej Pop (Vsetín Bobrky).

Žáci M 12: Vojtěch Macalík (Ostrava).

Žáci M 13: Adam Kovář (Bystřice pod Hostýnem).

Žáci M 14: Ondřej Hubáček (Biathlon Halenkovice).

Žáci M 15: Michal Kocián (Bystřice pod Hostýnem).

Žákyně WO: Samanta Petrášová (Biathlon Halenkovice).

Žákyně W 11: Lucie Mikešová (Biathlon Halenkovice).

Žákyně W 12: Tereza Juříčková (WOCO Vsetín).

Žákyně W 13: Monika Železníková (Biathlon Halenkovice).

Žákyně W 14: Tereza Petrošová (KB SK mládeže Valašské Meziříčí).

Žákyně W 15: Michaela Mikešová (Biathlon Halenkovice).

CYKLISTIKA

Jiří Hradil dojel v závodu ze seriálu Kolo pro život v Hustopečích na jedenácté příčce

Jiří Hradil obsadil v závodu zařazeném do seriálu Kolo pro život Hustopeče Agrotec Tour Škoda auto 11. místo. V závodu dlouhém 59 kilometrů dosáhl času 2:12:08. Prvenství na jihu Moravy vybojoval v čase 1:58:32 Matouš Ulman (Česká spořitelna Accolade).

,,V pětatřicetistupňovém vedru na kopcovité trati s minimem stínu jsem se na začátku závodu držel v hlavní skupině. Ve stoupání na sedmém kilometru jsem z ní ale odpadl a potom jsem se dlouho pohyboval v menší skupince, která bojovala o 15. místo. V závěru se mi podařilo několik soupeř předjet. Se svým výsledkem v Hustopečích jsem proto relativně spokojený,“ tvrdí Jiří Hradil.

CYKLISTIKA

V Pitíně pořádají sportovní akci ,,Všechno co má kola“

Zajímavá sportovní akce ,,Všechno co má kola“ se koná v sobotu 29. srpna na cyklostezce Pitín – Bojkovice a v areálu Sportklubu Niva v Pitíně. Zúčastnit se jí můžou děti i dospělí, kteří mají klasická kola, nebo lehokola, koloběžky, trojkolky, skateboardy, kolečkové brusle a jiná doposud neznámá přibližovala.

Pořadatelé připravili spoustu zábavných atrakcí pro děti i dospělé. Na Uherskohradišťsku se bude soutěžit o ceny. Na nejoriginálnějšího účastníka čeká odměna. Zajímavá bude i vážná a zábavná beseda o bezpečnosti na silnicích s Policií České republiky a zástupci BESIPU. Pro všechny je připravené překvapení nejen z oblak.

V průběhu soboty se také odehraje exhibiční fotbalový zápas mezi mužstvem TJ Pitín a Starými pány z Pitína.

Začátek sportovního dne v Pitíně je v 16 hodin. Občerstvení je zajištěné.

CYKLISTIKA

V Chropyni se budou děti loučit s prázdninami závodem na kolech

Příjemné rozloučení s prázdninami budou mít děti v Chropyni. Tamní klub Cyklosport Chropyně v neděli 30. srpna pořádá dětské závody na odrážedlech, silničních kolech a horských kolech. Pořadatelé připravili 7 kategorií od odrážedel až po kategorii pro děti do 15 let.

Start prvního závodu je v 9.30 hodin. Prezentace začíná v 8.30 hodin. Slavnostní vyhlášení výsledků bude ve 13 hodin. Po vyhlášení výsledků se ještě bude losovat tombola o hodnotné ceny od pořádajícího chropyňského oddílu a od sponzorů z Chropyně a okolí.

Startovné je zdarma.

PROGRAM DĚTSKÝCH ZÁVODŮ V CHROPYNI 2020:

Neděle 30. srpna:

9:30 (2007 – 2005): 8 – 9 kilometrů.

9:55 (2016 a mladší): 500 metrů.

10:05 (odrážedla, 2017 a mladší): 200 metrů.

10:15 (2009 – 2008): 6 – 7 kilometrů.

10:40 (2011 – 2010): 5 kilometrů.

11:10 (2013 – 2012): 4 – 5 kilometrů.

11:35 (2015 – 2014): 3 kilometry.

CYKLISTIKA

Zvýhodněná přihláška do Rohálovské padesátky končí v sobotu 12. září

V sobotu 19. září se v Prusinovicích a okolí pojede z dubna odložený 11. ročník Bikemaratonu Rohálovská padesátka. Pořadatelé upozorňují, že termín zvýhodněné přihlášky do tohoto závodu končí v sobotu 12. září.

,,Do tohoto termínu jsou v ceně startovného 570 Kč zahrnuté náklady na pořadatelskou a zdravotní službu, na výrobu startovního čísla slosovatelného v tombole, na zpracování výsledků čipovou technologií, energetický přípravek, občerstvení v průběhu závodu, teplé jídlo v cíli, limo, nebo pivo v cíli, mytí kol, návštěva celodenního doprovodného programu a účastnický dárek. Tím jsou letos brýle FORCE Free,“ upozorňuje ředitel závodu Martin Koplík.

Zájemci se však můžou přihlásit i po tomto termínu. Nejpozději ještě v den závodu v sobotu 19. září při prezentaci do 11 hodin přímo v Prusinovicích.

,,Brýle už ale nedostanou,“ informuje ještě Koplík.

NOHEJBAL

Smečař Daniel Fojtík dovedl tým To je jedno k triumfu v nohejbalovém turnaji ve Slavičíně

Tým To je jedno v sestavě Daniel Fojtík, Tomáš Faldík, Josef Zvoníček vyhrál 13. ročník nohejbalového turnaje amatérů ve Slavičíně. Druhé místo obsadil kolektiv slavičínské Benfiky (Petr Janků, Kamil Šmotek, Filip Ondruš), bronzovou příčku vybojovala trojice Dorostenců (Jaroslav Mana, Pavel Fojtík, Dalibor Grček). Čtvrtý skončil Kobram tým z Bojkovic.

,,Turnaje hraném na víceúčelovém hřišti v Divnici, se zúčastnilo 8 trojic. Ty byly rozlosované do dvou základních skupin. Nejlepší dva týmy z každé skupiny postoupily do semifinále. Nejlepší 4 kolektivy si to pak vyřazovacím systémem rozdaly o celkové prvenství,“ informoval o hracím systému jeden z pořadatelů Jakub Zvoníček.

,,Tým To je jedno podával vyrovnané výkony. Jejich největší oporou byl smečař Daniel Fojtík, který se postaral o většinu bodů vítězů. Sympaticky působila i Benfika Slavičín. Mladá sestava stříbrné trojice se v turnajových duelech dobře doplňovala a úspěch jim zajistila také bojovnost,“ chválil oba finalisty Zvoníček.

Toho také potěšilo, že se ve slavičínském nohejbalovém podniku představilo v sestavě Tereza Heckelová, Alena Hubíková a místostarostka Slavičína Monika Hubíková jedno ženské družstvo.

,,Holky se nebály poměřit síly s mužskými soupeři,“ smekl před zajímavou trojící Jakub Zvoníček.

Součástí sportovního dne na hříšti v Divnici byl dětský den. Pro děti bylo připravené představení sportovního vozu Porsche 911 a letecká akrobacie Přemysla Raka. Vyzkoušet si mohly i malování na obličej a čekaly na ně i zvířátka z balónků.

VÝSLEDKY ROZHODUJÍCÍCH ZÁPASŮ V TURNAJI VE SLAVIČÍNĚ 2020:

Semifinále: To je jedno – Dorostenci 2:0 (8, 5), Benfika Slavičín – Kobram tým 2:1 (7, -5, 3).

O 3. místo: Dorostenci – Kobram tým 2:0 (8, 4).

Finále: To je jedno – Benfika Slavičín 2:0 (9, 3).

SPORT

Ve Slavičíně bude v sobotu Dětský olympijský den

Městské centrum Slavičín a slavičínští hasiči z Hrádku v sobotu 29. srpna ve Slavičíně pořádají 10. ročník Dětského olympijského dne. Vypsány jsou disciplíny pro 3 věkové kategorie: 0 – 3 roky, 4 – 6 roků a kategorie 7 a více let.

Soutěžit se bude v silniční cyklistice, skeletonu, atletice, gymnastice, lukostřelbě, tenisu, basketbalu a fotbalu.

Připravený je i pestrý doprovodný program. Děti se můžou těšit na různé hry a soutěže, na malování na obličej, výtvarnou dílničku i příjemnou hudbu.

Začátek ve Výletišti v Hrádku ve Slavičíně je ve 14 hodin. Vstupné je dobrovolné.

TENIS

Tenisté v Kroměříži si zahrají 23. ročník antukového Kmotr Cupu

Kvalitní tenisovou podívanou budou mít možnost vidět příznivci bílého sportu v sobotu 29. srpna v Kroměříži, kde se na sedmi antukových kurtech v areálu domácího klubu Bajda koná 23. ročník Kmotr Cupu ve čtyřhře mužů a čtyřhře žen. Některé zápasy se odehrají také na třech kurtech u kroměřížského zimního stadionu.

Zúčastnit se však můžou pouze neregistrovaní hráči a hráčky, kteří nebyli posledních deset let uvedeni na žebříčku Českého tenisového svazu.

Vypsány jsou tři soutěže: čtyřhra mužů, čtyřhra žen a čtyřhra seniorů nad 60 let. Na Hané se představí maximálně 32 mužských párů, 10 párů žen a 8 seniorských deblů nad 60 let. Přihlášky se přijímají do pátku 28. srpna.

Začátek turnaje je v 8.15 hodin. Rozhodující semifinálové duely a finálová utkání jsou na programu mezi 17. a 20. hodinou. Vyhlášení výsledků bude ve 20.30 hodin. Poté následuje přátelské posezení a diskotéka.

V roce 2019 v mužské čtyřhře první příčku vybojovali René Běhal s Petrem Hausnerem z Přerova. Ženskou čtyřhru vyhrály Martina Kolářová s Ivanou Sedláčkovou.

TENIS

V neděli se bude ve Zlíně hrát Grand Slam ATP Valašska

Pátý letošní turnaj tenisových amatérů ve 29. ročníku ATP Valašska se bude hrát v neděli 30. srpna ve Zlíně. Zápasy budou k vidění na šesti antukových kurtech v areálu na Vršavě.

,,Turnaj je vypsaný jako Grand Slam. Proto bude dvojnásobně bodově zaplacený,“ prozradil ředitel celého okruhu Jan Nahodil.

Ten také nabádá všechny zájemce, aby neotáleli s přihláškami. ,,Prezentovat se může maximálně 32 hráčů. A protože je o turnaj ve Zlíně zájem, tak doporučuji zajistit si účast na Vršavě včas. V sázce je totiž zisk důležitých bodů před závěrečným Turnajem mistrů,“ upozorňuje Nahodil.

Startovné je 500 Kč. V něm je zahrnutý pronájem kurtů, míče, věcné ceny, celodenní občerstvení a pohár pro vítěze letošního zlínského Grand Slamu.

První výměny se v krajském městě odehrají od 9 hodin. Semifinálové duely a finálový souboj jsou na programu mezi 14. a 16. hodinou.

Loni Grand Slam ve Zlíně vyhrál Martin Plášek z Luhačovic, který v dramatickém finále porazil Jiřího Macharu (Štítná nad Vláří – Popov) 6:4, 6:7, 10:5.