Běh letním ránem v Popově na Valašsku vyhráli Jan Zvonek a Silvie Zvonková

V režii reprezentantů klubu Zvonek Spot Valašské Klobouky se vyvíjel 2. ročník Běhu letním ránem ve Štítné nad Vláří – Popově.

Vítězství v kopcovitém závodu na Valašsku, který odstartovala výstřelem z hasičské pistole štítenská starostka Jana Machučová, vybojoval Jan Zvonek. Zvonek se na 7,7kilometrové trati prezentoval časem 34:36. Stříbrný Petr Holzner za ním v cíli zaostal pouze o jednu sekundu, třetí místo získal za čas 35:41 Vlastimil Martinát. Roman Janků skončil čtvrtý (36:03) a další krosař z Valašska Karel Šerý si doběhl v čase 36:52 pro pátou příčku.

,,Na startu chyběli někteří kvalitní krosaři. Navíc loňský vítěz a největší favorit Milan Zvonek, když běžel na vedoucí pozici, tak na trati minul jednu odbočku,“ prozradil Jan Zvonek.

Vytrvalec z Valašských Klobouk díky zaváhání svého bratra využil příležitosti k cennému výsledku.

,,Od začátku se běželo v poklidném tempu. Po úvodním kilometru jsem se pohyboval vpředu za Milanem Zvonkem a Venezuelanem Vargasem. Bratr ale v prvním kopci zrychlil tempo a na jeho nástup jsem nedokázal zareagovat. Proto jsem zůstal ve skupince s Petrem Holznerem a Vlastimilem Matrinátem. Před námi byl ještě Vargas. Toho jsme však brzy předběhli a záhy se naše skupina roztrhala. Kromě Milana Zvonka přede mnou zůstal ještě Holzner. V tomto úseku závodu jsem se proto soustředil na udržení třetí pozice. Po 4 kilometrech v náběhu do terénu jsem se ale začal k Holznerovi přibližovat a kilometr před cílem jsem ho předběhl. O zlatou příčku jsme však bojovali až do posledních metrů. Kdyby ovšem Milan Zvonek závod dokončil, tak bych skončil stříbrný,“ tvrdí Jan Zvonek.

A kdo mu k triumfu nejvíc pomohl.

,,Správná popovská sportovní atmosféra a podpora a povzbuzování manželky Terezy a dcer Nikol a Niny,“ usmíval se po vyhlašování výsledků spokojený absolutní vítěz Běhu letním ránem v Popově, Jan Zvonek.

Závod žen ovládla největší favoritka Silvie Zvonková (Zvonek Sport Valašské Klobouky), jež mezi něžným pohlavím dominovala časem 38:45. Ze zisku druhé pozice se radovala její týmová kolegyně Magdaléna Lukšíková, která byla v cíli o 8 minut a 11 sekund pomalejší. Bronz brala za čas 49:53 Jana Gottfriedová ze Slavičína.

,,V Popově to byl tradičně pohodový závod pořádaný rodinou Martinátovou. Při něm jsem se potkala s přáteli a ostatními týmovými běžci. Pořadatelé dokonce zajistili pohlídání dětí. Takový servis nemá ani Pražský maraton,“ užívala si pobyt v Popově Silvie Zvonková.

Ta loni tento závod běžela těhotná. ,,Proto jsem si letos chtěla zlepšit čas. To se mi také o 6 minut a 28 sekund podařilo,“ potěšilo Zvonkovou.

Běžkyně z Valašských Klobouk byla mezi ženami suverénní a od startu do cíle měla pobyt na vítězné pozici pod kontrolou.

,,Polovina pestré trati vedla do kopce. Na něm byl nad Popovem krásný výhled. Ten jsem si ale nestihla vychutnat. Poté se běželo z prudkého kopce. Proto se ani při seběhu nedalo odpočívat,“ upozornila ještě Silvie Zvonková.

Běh letním ránem byl druhým podnikem letošního čtyřdílného seriálu běhů v Popově. Třetí závod Běh podzimním ránem se koná 3. října. 24. prosince se na Valašku uskuteční Běh Štědrým ránem.

NOHEJBAL

Turnajové prvenství z nohejbalového Austin Valach Open zůstalo ve Vsetíně

Domácí tým NK Austin Vsetín A v sestavě Jan Chalupa, Dan Bílý a Jakub Ftačník vyhrál Soutěž pro výkonnostní hráče ve 24. ročníku mezinárodního nohejbalového turnaje trojic Austin Valach Open Vsetín 2020.

Valaši ve finále zdolali béčko Slovenska (Silvan Galus, Igor Hulín, Matúš Rácik) 2:0 (9, 8). Bronzovou příčku obsadilo áčko Slovenska (Ján Brutovský, Ladislav Stupák, Milan Černota), které v souboji o třetí místo udolalo kolektiv NK Austin Vsetín B (Petr Gargulák, František Kalas, Ondřej Kurka) 2:1 (-9, 9, 8).

Nejlepším hráčem ve výkonnostním turnaji byl vyhlášený Jan Chalupa.

,,Ve finálovém utkání na obou stranách vynikaly obrany. Proto byly k vidění kvalitní dlouhé výměny. O osudu střetnutí rozhodly koncovky obou setů. V nich se projevila větší útočná síla vsetínského týmu,“ prozradil jeden z pořadatelů turnaje Vít Zgarba.

Soutěž pro rekreační hráče ovládla trojice NK Austin Vsetín 153 (Marek Novosad st., Vít Zgarba, Marek Novosad ml., Karel Bláha). Bojovný domácí tým ve finálovém utkání porazil Valmez (Přemysl Bílý, Robert Koman, Lukáš Mikulenka) 2:0 (8,6). V duelu o bronzovou pozici kolektiv NK Austin Vsetín Pegas (Jaroslav Kašpar, Jan Spáčil, Tomáš Srněnský, Petr Špok, Martin Zbranek) v dramatické partii pokořil tým z Trenčínského kraje Adamovské Kochanovce 2:1 (Dano Križko, Milan Rýdzi, Ján Vido) 2:1 (-8, 7, 9).

,,Klíčovou postavou tohoto turnaje byl padesátiletý blokař a smečař Marek Novosad starší. Zkušený nohejbalový matador byl na síti nepřekonatelný. Hlavně díky němu vítězové téměř ve všech zápasech dominovali,“ upozornil na výkony nejlepšího hráče v celém turnaji pro rekreační nohejbalisty Zgarba.

V letošním ročníku vsetínského Austin Valach Open se na 4 antukových hřištích na Sokolovně u lázní a v zápasech play off, které se kvůli nepříznivému deštivému počasí hrály ve sportovních halách v Janové a ve Vsetíně Na Lapači, v obou turnajích představilo 29 trojic z Česka, Slovenska a Polska. V nich si zahrálo celkem 93 nohejbalistů.

NOHEJBAL

V nohejbalovém turnaji v Bystřičce si zahrají i extraligoví hráči

Dvacátý ročník mezinárodního nohejbalového turnaje trojic Bystřičská smeč se koná v sobotu 25. července v Bystřičce na Vsetínsku.

Pořadatelé vypsali dvě soutěže. Na třech antukových kurtech u Lukášů se bude hrát turnaj výkonnostních družstev. V něm nastoupí hráči od krajského přeboru po extraligu. Bojovat se také bude v turnaji pro rekreační hráče. Prezentace končí v 8.30 hodin.

První nohejbalové výměny a smeče budou k vidění od 9 hodin. Prezentace končí v 8.30 hodin. Startovné je 450 Kč na trojici.

Pro nejlepší týmy pořadatelé připravili finanční odměny.

Loni si v Bystřičce zahrálo 28 trojic. Výkonnostní turnaj vyhrálo družstvo Vyhozené pojistky v sestavě s extraligovými borci Ondřejem Kůrkou, Michalem Homolou a Petrem Gargulákem. V soutěži pro rekreační hráče zvítězil tým MiKaDa (Miroslava Perunová, Karel Švirák, David Doležel).

VOLEJBAL

Volejbalisté se ve Vsetíně utkají v turnaji O Valašskou slivovici

Už 23. ročník volejbalového turnaje losovaných smíšených družstev O Valašskou slivovici se uskuteční v sobotu 25. července a neděli 26. července ve Vsetíně. Pořadatelem je VK MEZ Vsetín.

,,Turnaj je určený pro registrované i neregistrované volejbalisty. Účastníci při prezentaci v sobotu do 9 hodin zaplatí startovné 150 Kč. Osoby mladší 18 let 50 Kč. Současně nahlásí svoji výkonnost, nebo soutěž, kterou hrají. Podle toho budou muži i ženy rozděleni do tří výkonnostních košů. Z nich se následně vylosují družstva tak, aby co nejvíc zajištěná jejich vyrovnanost. Jako celé družstvo se nejde přihlásit,“ vysvětluje kritéria jedna z pořadatelek Petra Evjáková.

Turnaj se odehraje na antukových kurtech u Sokolovny Na Lapači. Hrací systém bude upravený podle počtu zúčastněných družstev.

V sobotu i neděli se začíná v 9 hodin. Rozhodující zápasy budou k vidění v neděli odpoledne mezi 13. a 16. hodinou.

Pro zájemce pořadatelé zajistili i ubytování ve stanech na louce v areálu u Sokolovny, nebo v areálu Na Lapači.

Loni si ve Slivovicovém turnaji ve Vsetíně zahrálo 174 volejbalistů. Vítězství vybojoval tým vsetínské druholigové kapitánky Daniely Adamcové.