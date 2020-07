Petr Kučera vybojoval v Lulečské šestce čtvrtou příčku

Petr Kučera z klubu PSG Chropyně obsadil čtvrté místo ve 13. ročníku Lulečské šestky. V šestikilometrovém závodu v Nemojanech zařazeném do Velké ceny vytrvalců Olomouckého kraje 2020, dosáhl na čas 21:01. První příčku vybojoval v čase 20:43 Lukáš Soural z Univerzity Brno. Na stříbrné pozici skončil v cíli o sekundu pomalejší Pavel Dvořák (Atletika Alojzov). Třetí byl Tomáš Steiner (AK Drnovice, 20:55).

,,Závod se běžel od lulečského koupaliště v přírodním lomu U Libuše po pískové cestě směrem na Pístovice a zpět,“ informoval Petr Kučera.

Ten se od začátku pohyboval na čelních pozicích. ,,Ještě 500 metrů před cílem jsem byl třetí. Ovšem v tomto úseku mě předběhl Tomáš Steiner. Proto jsem se musel spokojit se čtvrtou příčkou,“ konstatoval Kučera.

CYKLISTIKA

V Buchlovicích se v sobotu pojede bikemaraton. Závod startuje v Lázních Leopoldov ve 12 hodin

V sobotu 18. července se na Uherskohradišťsku uskuteční MTB Maraton Amtech – Juvacyklo 2020. Bikemaraton startuje v Buchlovicích v Lázních Leopoldov ve 12 hodin. Na stejném místě je i cíl. Prezentace probíhá od 8 do 10.30 hodin. Vyhlášení výsledků všech kategorii je na programu od 16 hodin.

Pořadatelé připravili dvě tratě. Delší měří 56 kilometrů, kratší je dlouhá 25 kilometrů. Startovné je 450 Kč pro šestapadesátikilometrový závod, 300 Kč do závodu na 25 kilometrů a pro děti do 14 let 200 Kč.

Vypsány jsou také finanční odměny. Absolutní mužský vítěz v hlavním závodu dostane 3000 Kč. Rovněž vítězka hlavního závodu žen si z Buchlovic odveze 3000 Kč. Vítěz rychlostní prémie Amtech laktát obdrží také 3000 Kč a ten kdo skončí v hlavním závodu na 26. místě dostane rovněž 3000 Kč.

Pojedou se kategorie pro muže a ženy od 15 let až po veterány. Na krátké trati si může zazávodit také mládež od 10 let.

Organizátoři v Buchlovicích nezapomněli ani na nejmenší děti od 2 do 12 let. Ty v Lázních Leopoldov poměří síly od 9 do 11 hodin. Pro ně bude ještě připravený skákací hrad a malování na obličej.

Loňský bikemaraton v Buchlovicích v mužích ovládl v čase 2:10:26 Pavel Žák (Kolovna KM-BT Morkovice). V ženách vybojovala první příčku Lucie Skřivánková ze stejného klubu (2:41:56).

CYKLISTIKA

V sobotu v Prusinovicích pořádají Bike rohálovský orienťák

V sobotu 18. července se v Prusinovicích uskuteční Bike FORCE rohálovský orienťák.

,,Jedná se o orientační závod dvojic na horských kolech. Každá dvojice musí být složená z dítěte a dospělého doprovodu. Hlavním cílem závodu je poznávat krásu cyklistiky a rohálovského okolí. V závodu však nebude rozhodovat množství nejetých kilometrů, ale hlavně šikovnost a spolupráce v každé dvojici. Proto dojde ke spoustě překvapivých výsledků,“ předpokládá hlavní organizátor Libor Pumprla.

,,Každá dvojice dostane na startu mapu s kontrolními stanovišti, které musí projet. Na každém stanovišti bude připravené malé překvapení,“ prozradil ještě Pumprla.

Pořadatelé vypsali 6 kategorií. A to pro děti ročníku narození 2005 – 2006, 2007 – 2008, 2009 – 2010, 2011 – 2012, 2013 – 2014, 2015 – 2016. Dospělý doprovod může mít jakýkoliv věk nad 18 let.

Start závodu je na prusinovickém fotbalovém hřišti v 9 hodin. Prezentace probíhá podle kategorií mezi 8. a 11. hodinou. Vyhlášení výsledků bude ve 13 hodin. Startovné je 100 Kč na dvojici.

První tři dvojice v každé kategorii dostanou originální trofeje. Navíc každý účastník si ze závodu odnese originální pamětní medaili.

FLORBAL

Vítěz Slováckého poháru v Hluku obdrží finanční prémii 10 000 Kč

V Hluku o víkendu pořádají 16. ročník mezinárodního florbalového Slováckého poháru. Tradičního letního turnaje mužů se zúčastní maximálně 16 mužstev.

V sobotu 18. července se budou v Hlucké sportovní hale hrát od 9 do 21 hodin zápasy v základních skupinách. V neděli 19. července jsou na programu od 9 hodin vyřazovací duely. Semifinálové souboje, střetnutí o 3. místo a finálové utkání budou k vidění mezi 14. a 16. hodinou.

Nejlepší tým dostane kromě poháru pro vítěze, putovního poháru, diplomu, dárkového koše, šampusu i finanční odměnu 10 000 Kč. Poražený finalista si ze Slovácka odveze 5000 Kč, bronzový celek dostane prémii 3000 Kč. Ocenění budou také nejlepší brankář, nejlepší hráč a nejlepší střelec.

Prvenství ve Slováckém florbalovém poháru obhajuje tým Young Guns. Ostravské mužstvo loni ve finále porazilo reprezentaci Polska 4:3. Bronzovou příčku vybojoval slovenský Trenčín, čtvrté skončilo domácí mužstvo Sběračů.

TENIS

Vítěz Grand Slamu Valašska ve Vsetíně Josef Hnaníček ladil formu v ,,přírodní posilovně“ při sečení trávy a při štípání dřeva

Josef Hnaníček zvítězil v mezinárodním turnaji zařazeném do českého okruhu tenisových amatérů nad 50 let Grand Slam Valašska.

Reprezentant Štítné nad Vláří v antukovém podniku konaném v tenisovém areálu TJ Zbrojovka Vsetín, jehož se zúčastnilo 23 hráčů, v osmifinále porazil Luboše Sojku (Poličná), ve čtvrtfinále udolal Miloše Michela (Bytča), v semifinále mu ze zápasu pro zranění odstoupil Ostravák Pavel Remiáš a ve finále matador z Valašska zdolal Josefa Táborského z Vyškova.

,,Do Vsetína jsem odjížděl s mírnými obavami a menší nervozitou. V květnu v Grand Prix Zlína jsem totiž v semifinále s domácím Daliborem Novákem promarnil náskok 4:1 a v červnu v dalším zlínském turnaji Vršava Cup jsem rovněž v semifinále proti Jaromírovi Vičanovi ze Zašové dokonce nevyužil náskok 5:0,“ přiznal Josef Hnaníček.

Ve Vsetíně už ale tenista ze Štítné nad Vláří dovedl turnaj k vítěznému konci.

,,Proti Sojkovi jsem předváděl celodvorcový tenis. S Michelem jsem prohrával 3:5. Poté ale soupeř začal při svém podání dělat dvojchyby a díky tomu jsem utkání otočil ve svůj prospěch. V semifinále Remiáš ze zápasu pro zranění kotníku odstoupil,“ prozradil Hnaníček, který ve finále podal nejlepší výkon v letošní sezoně.

,,V duelu o první místo se mi dařilo podání i ritern. Díky pestré hře jsem si také připravoval útok a ten jsem tvrdě zakončoval,“ pochvaloval si reprezentant Štítné nad Vláří.

Tomu svědčilo, že se turnaj ve Vsetíně hrál na začátku července.

,,Pracuji ve školství a na mých výkonech bylo poznat, že už letošní zvláštní školní rok skončil. Navíc se mi vyplatilo ladit formu v přírodní posilovně při sečení trávy a také při štípání dřeva,“ usmíval se a svěřil se s nadsázkou po turnaji spokojený Josef Hnaníček.

Ve Vsetíně uspořádali také Soutěž velké útěchy (o 9. místo). V ní si ve finálovém souboji Slovák z Považské Bystrice Anton Oškrobaný poradil s Jiřím Fialou (Zlín) 4:6, 7:5, 10:3.

V Soutěži malé útěchy (o 17. místo) ve finále Ladislav Matušinec (Štítná nad Vláří) překonal Rostislava Gažáka (Kunčičky u Bašky) 6:3, 7:5.

VÝSLEDKY GRAND SLAMU VALAŠSKA 2020.

Osmifinále: Josef Hnaníček (Štítná nad Vláří) – Luboš Sojka (Poličná) 6:2, 6:2, Miloš Michel (Bytča) – Jiří Fiala (Zlín) 7:6, 4:6, 10:8, Pavel Remiáš (Ostrava) – Jan Neubauer (Dub nad Moravou) 7:6, 6:3, Karel Křen (Luhačovice) – Libor Zapletal (Lhotka u Zlína) 5:7, 6:2, 10:8, Miroslav Petružela (Daskabát u Olomouce) – Luboslav Turza (Ilava) 6:2, 6:4, Milan Rolinc (Opatovice) – Jan Nahodil (Valašské Klobouky) 6:3, 6:3, Roman Maršalík (Lanškroun) – Anton Oškrobaný (Považská Bystrica) 6:3, 6:4, Josef Táborský (Vyškov) – Marián Dobrotka (Sidonie) 6:2, 6:2.

Čtvrtfinále: Hnaníček – Michel 7:6, 7:5, Remiáš – Křen 6:3, 6:4, Rolinc – Petružela 6:4, 5:7, 10:4, Táborský – Maršalík 6:3, 6:3.

Semifinále: Hnaníček – Remiáš 5:2 skreč, Táborský – Rolinc 6:7, 6:3, 10:7.

Finále: Josef Hnaníček – Josef Táborský 6:4, 6:2.

TRIATLON

Petr Vabroušek skončil na mistrovství Slovenska ve středním triatlonu pátý

Petr Vabroušek (Titan Trilife Zlín) obsadil páté místo na mistrovství Slovenska ve středním triatlonu. V závodu Vialleman Bátovce, který se konal na tratích 1,9 – 90 – 21,1 kilometru, dosáhl výsledného času 4:30:12. Zvítězil další český triatlonista Lukáš Kočař (Konrad Tools Team, 4:10:38).

Vabroušek na jižním Slovensku v 1900 metrů dlouhém plavání zaplaval čas 33:12, 90 kilometrů cyklistiky zajel za 2:28:50 a půlmaraton zaběhl za 1:26:38.

Do cíle Viallemana v Bátovcích doběhlo 96 triatlonistů.

,,Plavání bez neoprenu nebylo mojí silnou stránkou. Proto jsem měl ve zbytku závodu co dohánět. Nicméně v cyklistice s převýšením 1200 metrů, která byla okořeněná táhlými stoupáními v lesích a prudkými sjezdy s klopenými zatáčkami i v závěrečném běhu se mi podařilo postupně posunout se z dvanácté příčky na konečné páté místo,“ byl se svým výkonem v Bátovcích spokojený Petr Vabroušek.

TRIATLON

Triatlonisté z Hulína zvou na 17. ročník tradičního červencového Hulmena

Klub Aspot Hulín v sobotu 18. července pořádá 17. ročník triatlonového závodu Hulmen 2020. Ten startuje v areálu hulínského koupaliště v 9 hodin.

Pořadatelé pro triatlonisty připravili tradiční tratě: plavání 500 metrů, cyklistika 30 kilometrů a běh 6 kilometrů. Vypsáno je celkem 11 kategorií. 5 pro muže, 3 pro ženy, 1 pro juniory, 1 pro juniorky a bojovat se bude i o triatlonového přeborníka Hulína.

Startovné je při online registraci 400 Kč. V den závodu na místě 450 Kč.

,,Plavat se bude na koupališti v Hulíně, cyklistika se pojede na rovinaté trati mezi Hulínem, Pravčicemi, Němčicemi, Kostelcem u Holešova, Pacetluky a zpět do Hulína. Závěrečný běh se poběží na třech okruzích v parku kolem koupaliště. Cíl bude v areálu hulínského koupaliště,“ prozradil předseda klubu Aspot Hulín Rostislav Burda.

Na Hané očekávají účast zhruba 200 triatlonistů.

Loňského Hulmena opanovali Filip Hanslián (Mountaintime Team, 1:19:45) a v ženách Tereza Tůmová z Brna, jež dosáhla času 1:27:04).