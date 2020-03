Vítěz Grymovské desítky Tomáš Navrátil se omlouvá soupeřům

Region – Vytrvalci ze Zlínského kraje byli vidět ve 12. ročníku silničního běhu Grymovská desítka.

Absolutním vítězem 10 kilometrů dlouhého závodu rozloženého do čtyř rovinatých okruhů, zařazeného do letošní Velké ceny vytrvalců Olomouckého kraje a do Grymovského poháru 2020, se stal časem 33:37 Tomáš Navrátil (AK Kroměříž/ONěmec.cz). Stříbrnou příčku obsadil s šestadvacetisekundovou ztrátou veterán Cyklosportu Chropyně Petr Kučera. Třetí příčku obsadil Pavel Dvořák (Atletika Alojzov, 34:25). Roman Špičák (Titan Trilife Zlín) skončil v čase 36:02 šestý.

,,Vzhledem k mému výkonu v Rohálovské desítce jsem byl v Grymově favoritem. Na kvalitní čas jsem ovšem nemyslel, protože se v součastném období v trénincích zaměřuji na přípravu na mistrovství republiky v půlmaratonu. Navíc ani podmínky nebyly ideální, protože foukal silný studený vítr,“ přiznal Tomáš Navrátil.

Ten proto 8,5 kilometru běžel na čele s Petrem Kučerou a dělal mu ,,vodiče“.

,,Potom jsem však už zrychlil, abych letošní Grymovskou desítku vyhrál,“ prozradil Navrátil.

Kroměřížského vytrvalce ale v průběhu závodu napadla zajímavá myšlenka. ,,A to prodloužit si trať ze čtyř na šest okruhů. Tedy na 15 kilometrů a tím mít skvělý trénink v závodním tempu. To se mi také podařilo. Soupeřům, které jsem trochu zmátl, se proto omlouvám,“ vysvětloval a usmíval se při vyhlašování výsledků Tomáš Navrátil.

V závodu žen na Přerovsku vybojovala Martina Novotná (AK Kroměříž/ONěmec. cz) za čas 41:52 druhé místo. Vyhrála Jitka Fojtíková (TJ Liga 100 Olomouc, 39:59), bronzová byla Markéta Majkusová z Hranic na Moravě (43:33).

Běžci z našeho regionu byli úspěšní i v jednotlivých kategoriích. Petr Menšík (Aspot Hulín, 39:32) bral mezi padesátníky druhou pozici. Dagmar Vrajíková z Otrokovic zvítězila díky času 44:10 mezi ženami nad 40 let.

BASKETBAL

Basketbalisté Kroměříže doufají, že se ve druhé lize zachrání

Kroměříž – Basketbalistům Kroměříže skončila sezona. Hanáci obsadili ve skupině C druhé ligy desáté místo. K postupu do čtvrtfinále play off měli proto daleko. Navíc není jisté, jestli se v soutěži vůbec zachrání. Pokud vítězové oblastních přeborů využijí práva postupu, tak kroměřížské mužstvo sestoupí. Jasno bude v průběhu dubna.

V posledních druholigových duelech celek Kroměříže na domácí palubovce prohrál s mužstvem VŠB Ostrava 66:82 a s Karvinou 52:77.

,,S Ostravou jsme tři čtvrtiny zápasu drželi krok. V poslední části ale Severomoravané dokázali prodat větší basketbalové zkušenosti. V závěru duelu nám navíc docházely síly. S Karvinou jsme chtěli vyhrát. Ovšem také tým ze Slezska nechtěl ztratit body. V utkání se čtvrtým celkem soutěže se nám sice podařilo ubránit nejlepšího karvinského střelce rozehrávače Lubomíra Oswalda, problémy nám však dělali další pivoti Richard Marek a Jakub Zikl. Do výsledku se proto promítla výšková převaha hostujících hráčů pod oběma koši. Problémy nám dělaly i rychlé protiútoky mužstva ze severu Moravy,“ hodnotil oba duely kroměřížský pivot Jiří Vavruša.

Výsledky 21. a 22. kola:

SLAVIA KROMĚŘÍŽ – VŠB OSTRAVA 66:82 (15:21, 38:42, 57:67).

Body Kroměříže: Křůmal 13, Pobořil 12, Šindler 10, Pavlů 8, Legát 7, Kadlec 5, Láníček 4, Vavruša 4, Bisaha 3.

SLAVIA KROMĚŘÍŽ – SOKOL KARVINÁ 52:77 (9:18, 18:40, 31:55)

Body Kroměříže: Šindler 14, Kadlec 6, Legát 6, Křůmal 5, Vavruša 5, Pobořil 4, Bisaha 3, Láníček 3, Pavlů 3, Kubík 2, Vodák 1.

BIATLON

Jakub Štvrtecký vybojoval v Novém městě na Moravě ve sprintu jednatřicáté místo. Pád ho připravil o deset pozic

Velké Karlovice – Jakub Štvrtecký dosáhl ve světovém poháru v biatlonu v Novém městě na Moravě na velmi dobrý výsledek. Rodák z Velkých Karlovic v desetikilometrovém závodu ve sprintu vybojoval 31. místo. Kvůli koronaviru bez diváků v prázdné Vysočina aréně se prezentoval časem 27:23,4. Zvítězil Thingnes Johannes Boe z Norska (24:56,8).

Štvrtecký velmi dobře střílel, když na obou položkách sestřelil všechny terče. ,,Ve druhém běžeckém kole mě ale potkal pád. Při něm jsem si poškodil malorážku. Střelbu vstoje jsem proto musel absolvovat s rezervní zbraní. Kromě třetí rány, která byla trochu výš, byly však ostatní rány přesné,“ upozornil na nepříjemnost na trati Jakub Štvrtecký.

Ten kvůli pádu a výměně zbraně před druhou střelbou proto ztratil zhruba půl minuty. ,,Ztráta mě ve výsledkové listině připravila minimálně o deset pozic,“ mrzelo Štvrteckého.

Ve sprintu se z českých reprezentantů dařilo i Michalovi Krčmářovi, který skončil díky času 26:10,9 na čtvrté příčce.

HOKEJ

Zlínští berani zakončili sezonu cennou výhrou v Brně a domácí porážkou s Pardubicemi

Zlín – Důstojně zakončili sezonu hokejoví junioři Zlína.

V 8. kole DHL Superpoháru ševci vyhráli na ploše Komety Brno 6:5 po nájezdech. ,,Vzhledem k situaci v tabulce, kdy ani jedno mužstvo už nemohlo postoupit do play off, se hrál uvolněný hokej. Nicméně my jsme byli bojovnějším týmem. Ještě v 18. minutě jsme prohrávali 0:2. Zápas se nám ale podařilo ještě otočit. Hrdinou duelu s moravským rivalem byl kapitán Vojtěch Dobiáš, který vstřelil čtyři branky. Ten se také postaral i o rozhodující naši trefu v samostatných nájezdech,“ upozornil na výkon svého spoluhráče zlínské obránce Petr Pavlas.

V 9. kole berani bez Luže, Jaroška a Sebery doma podlehli Pardubicím 0:4. ,,Favorita jsme chtěli potrápit, Pardubice ale byly lepším mužstvem. Východočeši dobře bruslili, byli odolnější v osobních soubojích a hlavně nás téměř vůbec nepouštěli ke střelbě. Zápas proto zaslouženě vyhráli,“ uznal Petr Pavlas.

Zlínským hokejovým juniorům tak skončila nepovedená sezona. V tabulce turnaje O pohár DHL ševci obsadili až 18. místo. Nedařilo se jim ani v DHL Superpoháru. V této soutěži zlínské mužstvo skončilo ve skupině D daleko za postupujícími týmy Pardubic a Komety Brno na třetí příčce.

Výsledky kola 8. a 9. kola DHL Superpoháru 2019 – 2020:

KOMETA BRNO – PSG BERANI ZLÍN 5:6 (2:3, 1:1, 2:1 – 0:1) po SN

Branky Zlína: Dobiáš 4, Luža, Sebera.

PSG BERANI ZLÍN – PARDUBICE 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)

Zlín: Šarman, Kořének – Jarošek, Holík, Jaroněk, Bednařík, Mikulík, Pavlas, Riedl – Dobiáš, Handl, Sebera, Weintritt, Lekeš, Kozubík, Luža, Richard Hrazdira ml., Fajkus, Frömel, Chludil.

HOKEJ

Vsetínští junioři postoupili přes Kobru Praha do semifinále extraligy

Vsetín – Hokejoví junioři Vsetína postoupili do semifinále extraligy. Valaši ve čtvrtfinále play off hraném na tři vítězné zápasy vyřadili tým Kobry Praha.

V první utkání na pražském ledě vsetínské mužstvo vyhrálo 2:0. ,,Po nervózním začátku se naše hra zlepšovala, protože mužstvo si brzy zvyklo na místní hrací plochu. Na pražské Kobře je totiž krátké střední pásmo,“ potěšil povedený star v sérii jednoho z koučů Vsetína Petra Fojtů.

Ve druhém duelu hraném opět v Praze Valaši zvítězili 7:0. ,,Druhý souboj měl od úvodních minut jednoznačný průběh. Soupeře jsme přestříleli 52:17. V první třetině domácí dokonce ani jednou nevystřelili na naši bránu. Naopak my jsme na branku Ondríka vyslali dvaadvacet střel,“ prozradil vůdce hostující lavičky Fojtů.

Ve třetím čtvrtfinále ale Valaši doma nečekaně klopýtli a s Pražany prohráli 2:3 v prodloužení. ,,Ještě v osmatřicáté minutě jsme vedli 2:0 a zápas jsme měli pod kontrolou. Poté jsme ale polevili v koncentraci a soupeř toho využil k obratu ve skóre. Vymstila se nám nedisciplinovanost. Proto jsme nakonec utkání nezvládli,“ mrzelo domácího trenéra Petra Fojtů.

Čtvrté čtvrtfinále už zase ovládl Vsetín a Kobru Praha zdolal 6:3. ,,Hned po pětatřiceti sekundách jsme prohrávali 0:1. V 9. minutě Klímek vyrovnal na 1:1. Ještě v první třetině jsme ale nabrali dvougólové manko. Zlom ve střetnutí pak nastal čtyřiadvacet sekund před koncem druhé části, kdy Vavřík otočil skóre na 4:3. V závěrečném dějství jsme pak naši výhru a tím i semifinálový postup potvrdili dalšími dvěma góly,“ radoval se jeden z lodivodů lavičky Valachů Petr Fojtů.

Výsledky čtvrtfinále play off extraligy juniorů 2019 – 2020 (na 3 výhry):

1. zápas: KOBRA PRAHA – VHK ROBE VSETÍN 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Branky Vsetína: Vašenka, Apolenář.

2. zápas: KOBRA PRAHA – VHK ROBE VSETÍN 0:7 (0:3, 0:2, 0:2)

Branky Vsetína: Apolenář 3, Baďura 2, Kožený, Holáň.

3. zápas: VHK ROBE VSETÍN – KOBRA PRAHA 2:3 (1:0, 1:1, 0:1, - 0:1) v prodloužení

Branky Vsetína: Vrána, Apolenář.

4. zápas: VHK ROBE VSETÍN – KOBRA PRAHA 6:3 (1:3, 3:0, 2:0)

Branky Vsetína: Klímek 2, Hilšer 2, Vavřík, Kožený.

Konečný stav série: 3:1.

Vsetín: Málek (Tkadlec) – Pernický, Zeman, Houser, Holáň, Kožený, Riedl, Ondračka, Kunst – Veselý, Hilšer, Apolenář, Vašenka, Pospíšil, Vrána, Novosad, Klímek, Baďura, Vavřík, Frimel, Babeliak.