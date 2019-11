Krosový závod Otrokovické svahy, rozhodl Jakub Janda 500 metrů před cílem. Věra Vystrčilová byla suverénní

Otrokovice – Osmadvacetiletý Jakub Janda (Rohálov bike Team) ovládl 3. ročník krosového běhu Otrokovické svahy. Ten pořádal oddíl běžeckého lyžování TJ Jiskra Otrokovice a konal se v nádherném prostředí kopce Tresný na okruhu mezi Otrokovicemi a Žlutavou.

Janda desetikilometrový závod s převýšením 255 metrů vyhrál v čase 40:08. Druhý v pořadí Jiří Klement z Lubné (Dressme.cz) na něho v cíli ztrácel dvanáct sekund, bronzovou pozici obsadil Slovák Michal Staník (BK Lysá pod Makytou, 40:28).

Jakub Janda běžel závod takticky. Dlouho se pohyboval na druhém až třetím místě. V závěru se mu však podařilo zrychlit a to mu zajistilo první příčku.

Nejaktivnějším krosařem na trati byl ale Jiří Klement. ,,Byl to úplně jiný závod, než Chřibský maraton, který jsem nedávno běžel v okolí Kroměříže v naprosto jiných tepech a rychlosti. V okolí Otrokovic jsem odstartoval na první pozici a poté jsem 9 kilometrů tahal za sebou Jandu a Staníka. V posledním kilometru z čela odpadl Michal Staník. Bohužel 500 metrů před cílem mně Jakub Janda předběhl a můj největší soupeř si pak už mírný náskok na první příčce udržel až do cíle,“ popsal vývoj závodu a upozornil na jeho klíčové momenty Jiří Klement.

Tomu se v Otrokovicích líbilo. ,,Se svým výsledkem jsem spokojený. Vyhovovala mi také místní trailová trať. Poděkovat musím i pořadatelům, kteří ji vyčistili od listí a kořeny a kameny vysprejovali,“ užíval letošní krosové Otrokovické svahy Klement.

Hlavní závod žen jednoznačně vyhrála Věra Vystrčilová z Tlumačova (Fyziomovement, 52:16), před zlínskou Zuzanou Sedlářovou (56:07). Bronzová doběhla Petra Tunysová (Slečinky Napajedla, 57:15).

V Otrokovicích se konal také pětikilometrový závod. V něm v mužích obhájil loňské prvenství Filip Vabroušek (Sykora running, 19:21). Stříbrný byl Václav Škoda (AD Team, 19:53), třetí příčku vybojoval za čas 20:36 Dalibor Jedlička z SSK Vítkovice.

,,Hned po startu jsem nasadil ostré tempo a snažil se soupeře setřást. To se mi ale nedařilo. Václav Škoda se mně totiž udržel i v prudkém žlutavském výběhu a poté i v následném seběhu. V něm se dokonce pokoušel i o několik nástupů. Definitivně jsem se od něho odpoutal až 1,5 kilometru před cílem u lávky přes Moravu. Poté už jsem si náskok na zlaté pozici pohlídal,“ potěšila výhra v pětikilometrovém závodu v Otrokovicích Filipa Vabrouška.

Ten také prozradil, v jakých podmínkách se běželo. ,,Na startu u otrokovického atletického stadionu byla hustá mlha. Ve vyšších lesních pěšinách ale svítilo slunce,“ upozornil Vabroušek.

Mezi ženami na pětikilometrové trati rovněž obhájila zlatou příčku z loňského roku Tereza Musilová (Biatlon Halenkovice, 27:22). Druhá skončila Barbora Buršíková z Jiskry Otrokovice (27:28), třetí místo brala domácí Barbora Plíčková (28:21).

ATLETIKA

Provodovský běh vyhrál Zdeněk Lasák z Uherského Brodu. Stříbrného Svatopluka Janečku limitovalo bolavé pravé lýtko

Provodov – Zdeněk Lasák z Uherského Brodu zvítězil ve 3. ročníku Provodovského běhu. V závodu dlouhém 11 kilometrů dosáhl času 48:28. Druhý skončil člen týmu TJ Ski Turist Velké Karlovice Svatopluk Janečka (48:35), třetí místo získal Jan Kábela (SP Malenovice, 49:02).

,,Okolí Provodova velmi dobře znám. Proto jsem si chtěl v tomto prostředí zazávodit,“ přiznal zkušený zlínský krosař v barvách Velkých Karlovic Svatopluk Janečka.

Ten měl o vývoji závodu dokonalý přehled. ,,Po kilometru se vpředu vytvořila čtyřčlenná skupiny. V průběhu třetího kilometru se ale do čela probojoval Zdeněk Lysák. Já jsem běžel 50 metrů za ním. V polovině závodu jsem ho pak dostihl a hned záhy jsem se posunul na první příčku. Kilometr as půl před cílem, pří závěrečném seběhu mně ale začalo bolet pravé lýtko a můj největší o třináct let mladší soupeř toho využil a znovu se probojoval na první místo,“ informoval o rozhodujícím momentu letošního ročníku Provodovského běhu Janečka.

Závod žen vyhrála způsobem start cíl Brňačka Magda Janková (RUN§MUM), jež vybojovala první příčku za čas 58:35. Stříbrná doběhla Kateřina Ryšánková (Klimatex running Team), jež byla v cíli o 2 minuty a 11 sekund pomalejší. Třetí příčku obsadila v čase 1:02:58 Veronika Lipovská z Topolné.

V Provodově uspořádali také pětikilometrový běh. Ten opanovali Jiří Daněk z Uherského Hradiště (19:19) a Barbora Muchová (Vsetín, 24:44).

ATLETIKA

Ondřej Horák ve Zděchově trochu zabloudil. Přesto v závodu zvítězil. Mezi ženami vybojovala první příčku Marie Delingerová

Zděchov – Ve Zděchově se konal 3. ročník krosového běhu ,,Tož běž“. S nástrahami 12. kilometrů dlouhého závodu se nejlépe vypořádal Ondřej Horák z Fortexu Moravský Beroun, který vybojoval zlatou příčku za čas 59:52. Druhé místo obsadil s třináctisekundovou ztrátou Marek Tretera, bronzovou pozici vybojoval Daniel Mičola (oba AC Sportguides Rožnov pod Radhoštěm, 1:02:13). Tomáš Frýdl (Běžím za Zděchov) skončil v čase 1:02:33 čtvrtý a Tomáš Štverák (Inov – 8 Team, 1:02:59) byl pátý.

Pro prvenství mezi ženami si doběhla Marie Delingerová (Fortex Moravský Beroun, 1:11:00). Druhá byla se šestatřicetisekundovým mankem Helena Kovaříčková z Poličné, zisk bronzové příčky potěšil Lucii Kalafutovou (AC Sportguides Rožnov pod Radhoštěm, 1:17:49). Pro čtvrté místo si doběhla domácí Petra Kocourková (1:18:05), z páté pozice se radovala slavičínská Vendula Skoupá (Sykora running, 1:18:34).

,,Ondřejovi Horákovi k zisku zlaté příčky nezabránilo ani menší bloudění před cílem. Krosař z Olomoucka si totiž klíčový náskok na první pozici vypracoval už v úvodních šesti kilometrech. Zajímavý byl souboj mezi ženami. Marie Delingerová sice pořád běžela na čele, ovšem Helena Kovaříčková ji až téměř do konce závodu atakovala. Potěšil mně rovněž zájem dětí. Ty si letos ve Zděchově na kratších tratích zazávodily poprvé,“ byl spokojený jeden z pořadatelů Tomáš Frýdl.

ATLETIKA

Krosař AK Kroměříž Tomáš Blaha vybojoval v Grymovské pětce bronzovou příčku

Kroměříž – Člen AK Kroměříž Tomáš Blaha obsadil bronzovou příčku v 8. ročníku Grymovské pětky. V pětikilometrovém krosovém závodu zaběhl čas 16:30. Vyhrál časem 16:09 domácí reprezentant SK Salix Grymov Petr Kučera. Stříbrnou pozici na Přerovsku vybojoval Pavel Dvořák (AK Prostějov, 16:12). Petr Veselský z Aspotu Hulín skončil v čase 18:14 třináctý a Vladimír Kučera (Cyklosport Chropyně, 19:17) dvacátý.

,,V rovinatém podniku rozloženém do dvou okruhů jsem začal volněji a na začátku jsem běžel na sedmém místě. Postupně jsem však zrychloval a v průběhu třetího kola už jsem se posunul na třetí místo. V tomto úseku ale měli Kučera s Dvořákem přede mnou zhruba 150metrový náskok. Ten jsem poté sice snižoval, ovšem smazat se mi ho už nepodařilo,“ konstatoval v cíli Tomáš Blaha.

Ten byl však se svým vystoupením v Grymově spokojený. ,,Petr Kučera zvítězil zaslouženě. Na domácí trati dokázal prodat aktuální dobrou formu a na jeho výkonu se také projevila skutečnost, že v součastném období víc trénuje. Já jsem bral závod hlavně jako kvalitní trénink,“ přiznal ještě Blaha.

ATLETIKA

V bývalém Baťovském areálu se v sobotu poběží Kovářská pětka. Hlavní závod startuje v 10 hodin a 11 minut

Zlín – V sobotu se ve Zlíně uskuteční 6. ročník silničního běhu Kovářská pětka. Závod bude probíhat v centru krajského města v bývalém Baťovském areálu. Pořadatelé vypsali kategorie pro muže, ženy, veterány, veteránky, juniory, juniorky, pro mládež a síly poměří rovněž štafety. Prezentace končí v 9.30 hodin. Podle zájmu si zazávodí také dětské kategorie.

Hlavní 5 kilometrů dlouhý závod rozložený do tří okruhů, odstartuje v 10 hodin a 11 minut. Centrem závodu je ulice Vavrečkova před budovou č. 72. Doprovodný program a svatomartinské občerstvení je zajištěné.

Poslední 5. ročník Kovářské pětky, který se konal v loňském roce, vyhráli Filip Vabroušek (AK Zlín, 16:37) a běžkyně z krajského města Jana Žaludková, jež mezi ženami vybojovala první příčku za čas 20:28.

PROGRAM KOVÁŘSKÉ PĚTKY 2019:

8:15 začátek prezentace

8:45 konec prezentace do dětských závodů

9:30 konec prezentace do hlavního závodu

10:11 start hlavního závodu na 5000 metrů

11.00 vyhlášení výsledků

BASKETBAL

Kroměříž po senzačním obratu proti týmu Snakes Ostrava postoupila do 3. kola Českého poháru

Kroměříž – Druholigoví basketbalisté Slávie Kroměříž ve 27. ročníku Českého poháru válí. Ve 2. kole vyřadili prvoligový tým Snakes Ostrava a postoupili do 3. kola soutěže. V něm se 4. prosince utkají s béčkem Opavy.

Kroměříž porazila ostravský Snakes 91:86. ,,Ostrava vedená naším bývalým hráčem Patrikem Smažákem byla v zápase jasným favoritem. Hosté si také od prvních minut jednoduchými koši a zónovým presinkem kráčeli pro vítězství,“ prozradil domácí kouč Vojtěch Šibor.

Jeho mužstvo po prvním poločase prohrávalo o patnáct bodů. ,,Na začátku druhé půle se nám však začala dařit obrana a po rychlých protiútocích a úspěšných tříbodových střelách jsme ještě ve třetí čtvrtině vývoj utkání otočili. Zápas nakonec šel do prodloužení. V něm měl náš tým víc sil. To se projevilo hlavně na doskoku,“ radoval se z postupu Šibor.

SLÁVIA KROMĚŘÍŽ – SNAKES OSTRAVA 91:86 (13:24, 36:51, 69:68, 82:82)

Body Kroměříže: Legát 23, Šindler 12, Michalčík 10, Kalousek 9, Pobořil 8, Křůmal 8, Bisaha 7, Kadlec 6, Kubík 6, Schorník 2.

FUTSAL

Zlín se chystá překonat béčko Hodonína aktivní hrou

Zlín – Další druholigové futsalové utkání bude k vidění v sobotu 9. listopadu ve Zlíně, kde místní tým vysokoškoláků v 7. kole soutěže přivítá béčko Tanga Hodonín. Zápas hraný ve sportovní hale Datard začíná ve 20 hodin.

,,Hodonínská rezerva je nováčkem druhé ligy. V sestavě pro nás málo známého soupeře nastupuje spousta mladých hráčů. Nicméně mužstvo je na tom dobře technicky a má skvěle sehranou přesilovou hru,“ podělil se o základní poznatky o celku z dolní poloviny tabulky zlínský útočník Pavel Krajča.

Ten také ví, že nejnebezpečnějším hostujícím hráčem je Marián Rehák. ,,Na nejlepšího střelce Hodonína si proto musíme dávat pozor,“ uvědomuje si forvard domácích.

Jeho mužstvu se zatím ve druhé lize daří a v povedených výsledcích chce pokračovat i v sobotu. ,,Zápas odehrajeme aktivně a před domácími diváky ho chceme vyhrát. Pomoc by nám měla i nová tvář v našem mužstvu brankář Adam Gillem, který by mohl být v případě potřeby dobrým náhradníkem za naši gólmanskou jedničku Romana Vitáska,“ plánuje Krajča.

STOLNÍ TENIS

Vsetín myslí v zápasech s Pardubicemi i Holicemi na výhry.

Vsetín – Druhá liga mužů ve stolním tenise se bude o víkendu hrát ve Vsetíně. Domácí nováček soutěže v sobotu od 15 hodin změří síly s Pardubicemi. V neděli se Valaši od 10 hodin utkají s Holicemi. Oba zápasy se uskuteční v herně v základní škole Trávníky.

,,Silnějším soupeřem budou Pardubice, kterým vyšel začátek soutěže. Oporami Východočechů jsou Jakub Merta a Petr Šimonek. Nicméně v domácím prostředí bychom pardubický tým mohli porazit. Naší povinností je ale vyhrát duel s Holicemi. Těm se zatím nedaří. Pokud proti nim neuspějeme, tak by to pro nás byla velká ztráta,“ uvědomuje si vsetínská jednička Štefan Sagáčik.

Ten do obou soubojů nastoupí s dalším zkušeným tahounem Valachů Liborem Slováčkem. Od těch se očekává největší bodový přísun v obou utkáních. Připraveni budou ještě mladíci Tomáš Juřica, Tomáš Černohorský a Jiří Škrla.

,,Jestli chceme obě partie dotáhnout do povedeného konce, tak se musí v singlech prosadit také naši mladí hráči,“ ví moc dobře Sagáčik.