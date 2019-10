Tomáš Blaha vyhrál v Dolních Bojanovicích Burčákovou šestku

Kroměříž – Tomáš Blaha z AK Kroměříž zvítězil v kategorii čtyřicátníků ve 22. ročníku krosového běhu Burčáková šestka. V Dolních Bojanovicích v šestikilometrovém závodu dosáhl času 20:38. Stříbrnou příčku v této společnosti obsadil s osmadvacetisekundovým mankem Lukáš Kocur (Orel Šitbořice), třetí skončil v čase 22:24 Pavel Vencbauer z Předkláštěří u Tišnova.

,,Na technicky náročné trati se spoustou zatáček jsem od startu zvolil odvážné tempo. Tato taktika se mi vyplatila, protože jsem se brzy odpoutal od všech mých soupeřů. Závěr závodu byl ale hodně náročný. Posledních 200 metrů do cíle vedlo do mírného kopce. V tomto úseku jsem v teplém počasí běžel s vypětím všech sil,“ přiznal Tomáš Blaha.

ATLETIKA

V Kašavském krosu jsou připravené dvě tratě. Delší měří 16 kilometrů

Kašava – V sobotu 12. října se koná 4. ročník Kašavského krosu. Start závodu je ve 12 hodin před Obecním domem v Kašavě. Pořadatelé připravili dvě tratě. Delší měří 16 kilometrů a má převýšení 700 metrů, kratší s převýšením 300 metrů je dlouhá 7,5 kilometru. V obou podnicích mají muži i ženy možnost zazávodit si v několika věkových kategoriích. Startovné do 7. října je 150 Kč. V den závodu na místě 250 Kč.

Pořadatelé nezapomněli ani na děti. Ty budou mít možnost podle věku poměřit síly na tratích různé délky.

Kašavský kros je letos premiérově zařazený do seriálu Běhy Zlín a je také součástí Kašavského duatlonu.

,,Trať patnáctikilometrového závodu vede od Obecního domu směrem pod vrchol Vančica, dále pak na vrchol Na Sýkorce, potom k posezení U Míků, záhy na vrchol Sobolice, Vinohrádek, poté kolem kašavského kostela k základní škole a na Vrzavé skály. Následuje dlouhý seběh až na hlavní cestu pod poslední kopec závodu Fišerku. Odtud se poběží do cíle u Obecního domu. 7 kilometrů dlouhý závod se poběží od Obecního domu rovněž pod vrchol Vančice, dále pak k posezení U Míků, na Sobolici, Vinohrádek a do cíle u Obecního domu,“ představil krosový podnik v Kašavě a okolí jeden z jeho organizátorů Tomáš Minařík.

Loňský hlavní 15 kilometrů dlouhý závod v Kašavě vyhráli Brňan z týmu Mártyho Afro Cirkus Petr Šťastný (1:13:14) a Veronika Brázdová z Kroměříže (Sykora Running, 1:39:03).

ATLETIKA

Prvenství v nedělním Slováckém běhu obhajují Ukrajinec Olexandr Matviichuk a Tereza Korvasová z Vnorov

Uherské Hradiště – V neděli se v Uherském Hradišti uskuteční 62. ročník mezinárodního městského Slováckého běhu. Trať tradičního podzimního podniku pořadatelé připravili do okolí Masarykova náměstí. Vypsáno je celkem 20 kategorií a všechny mají start i cíl před Domem knihy Portal.

Součástí sportovního dne na Slovácku je od 12.45 hodin i lidový nesoutěžní běh. Ten měří 2000 metrů.

Nejmladší žactvo začne svoje závody v 10 hodin. Start hlavního závodu dlouhého 10 kilometrů rozloženého do 8 okruhů je ve 12 hodin. Ženy vyběhnou na trať v 11.25 hodin.

Vypsáno je také prize money. Mužský vítěz získá 5000 Kč. Nejlepší žena bud odměněná 3000 Kč.

Loni v Uherském Hradišti dominoval v čase 30:41 Ukrajinec v barvách slovenského Demolexu Bardejov Olexandr Matviichuk. Pětikilometrový závod žen vyhrála Tereza Korvasová (Vnorovy, 18:58)

CYKLISTIKA

Ivo Odvárka a Josef Slezák vyhráli Staříčskou časovku. Jiří Slavík a Ladislav Pelc skončili na Frýdecko-Místecku stříbrní

Zlín – Také v posledním devatenáctém podniku Slezského poháru silničních cyklistů se reprezentantům FORCE KCK Cykloteam Zlín dařilo.

V osmikilometrové Staříčské časovce vybojovali čtyři medailové pozice. Na zlaté příčky dosáhli Ivo Odvárka a Josef Slezák, druhá místa obsadili Jiří Slavík a Ladislav Pelc.

Cenné umístění v hlavní kategorii mužů do 29 let si zaknihoval Jiří Slavík. ,,K celkovému vítězství v hlavní kategorii A v letošním ročníku Slezského poháru jsem na Frýdecko-Místecku potřeboval zajet co nejlepší výsledek. To znamenalo v časovce ve Staříči skončit nejhůř do třetího místa. Proto jsem do této krátké časovky dal od startu maximum a v jejím závěru šel doslova přes hranu,“ byl po závodu i se ziskem druhé pozice velmi spokojený Jiří Slavík.

V padesátníkách se opět zviditelni Ivo Odvárka. ,,Po startu trať mírně klesala a po obrátce v Oprechticích mírně stoupala. Proto bylo nutné se před závodem pořádně rozjet, aby bylo tělo na zátěž připravené. Ve Staříči jsem zkusil zařadit těžší převody, než obvykle, a doufal jsem, že to v tak krátké časovce fyzicky vydržím. Výhodu tentokrát měli cyklisté s časovkářským vybavením. To znamená, kteří jeli na časovkářských speciálech s nástavci a disky,“ upozornil vítěz padesátníků Ivo Odvárka.

VÝSLEDKY JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ STAŘÍČSKÉ ČASOVKY 2019:

Muži do 29 let:

1. Roman Galatík (CK Frenštát pod Radhoštěm) 10:09.

2. Jiří Slavík (FORCE KCK Cykloteam Zlín) 10:13.

3. Michal Malejka (Cyklo Team Horní Bludovice) 10:15.

Muži do 39 let:

1. Zdeněk Petřík (LOKO Krnov) 10:30.

4. Michal Hradil (FORCE KCK Cykloteam Zlín) 11:24.

Muži do 59 let:

1. Ivo Odvárka (FORCE KCK Cykloteam Zlín) 10:51.

2. Vladimír Lysek (Cyklo Team Horní Bludovice) 11:20.

3. Mojmír Daňhel (LOKO Krnov) 11:25.

Muži nad 60 let:

1. Josef Slezák (FORCE KCK Cykloteam Zlín) 10:53.

2. Ladislav Pelc (FORCE KCK Cykloteam Zlín) 11:16.

3. Miroslav Adamčík (Suchdol nad Odrou) 11:23.

CYKLISTIKA

V sobotu se ve Ski areálu v Trnavě pojede závod ve sjezdu horských kol

Trnava – Šestý závod z letošní Woodbike série se koná v sobotu v Trnavě u Slušovic. Podnik ve sjezdu horských kol podporovaný městem Fryšták, se uskuteční v tamním Ski areálu. Pořadatelem je klub Speedbike Team Fryšták. Do závodu je možné přihlásit se i elektronicky. Za zvýšené startovné také na místě.

V pátek odpoledne budou v Trnavě probíhat tréninkové jízdy. Najet trať je možné ještě v sobotu do 10.30 hodin.

Start první ze šesti RZ je v 11 hodin. Po odjetí hlavního závodu na trnavském lyžařském svahu proběhne ještě vložený závod v Dual slalomu.

Pro nejlepší bikery jsou připravené zajímavé finanční odměny.

DUATLON

Vojtěch Bednarský vybojoval na mistrovství republiky v krátkém duatlonu stříbrnou medaili

Zlín – Vojtěch Bednarský vybojoval na mistrovství republiky v krátkém duatlonu stříbrnou medaili. V Žamberku dosáhl reprezentant klubu Titan Trilife Zlín v závodu složeném z 5 kilometrů běhu, 20 kilometrů cyklistiky a 3 kilometrů běhu, výsledného času 55:57. Titul získal za čas 55:30 Luděk Abrahám (KB Letohrad), třetí místo obsadil Filip Tlamka (Konrad Tools Team, 56:39).

Běžecké části duatlonového šampionátu se odehrávaly na žamberských parkových cestách. Cyklistika se jela po silnici z Žamberku do Písečné a zpět.

,,Po dvou českých titulech v krátkém duatlonu jsem chtěl v Žamberku zaútočit na zlatý hattrick,“ přiznal a plánoval Vojtěch Bednarský.

Ten se hned v prvním běhu snažil roztrhat početnou hlavní skupinu. To se mu také podařilo. Navíc po rychlém prvním depu zůstal vpředu už jenom s třemi největšími soupeři Luďkem Abrahámem, Filipem Tlamkou a Františkem Schovalem.

,,Díky svižnému tempu v průběhu desátého kilometru cyklistiky z čela postupně odpadli Schoval a Tlamka,“ prozradil Bednarský.

Mladý zlínský duatlonista se pak trochu zdržel ve druhém depu. ,,V něm jsem chvíli zápasil se zaseknutým jazykem v botě. Díky této nepříjemnosti jsem ztratil na Luďka Abraháma cenné sekundy. Ten toho využil, a v průběhu druhého běhu už si první příčku vzít nenechal. Stříbrnou pozici jsem však měl pod kontrolou,“ uvedl po doběhnutí do cíle Vojtěch Bednarský.

Další duatlonista zlínského Titan Trilife Teamu Václav Bednarský (57:11) skončil v konkurenci 131 soupeřů šestý.

V závodu žen vybojovala Adéla Anderlová (1:12:00) devátou příčku a Monika Anderlová (obě Titan Trilife Zlín) brala za čas 1:18:43 čtyřiadvacátou pozici.

TENIS

Dušan Machala nenašel v Brně ve finále Gracl Cupu zbraň na útočné pojetí Petra Handlíře

Region – Pět hráčů ze Zlínského regionu postoupilo v Brně do osmifinále tenisového turnaje padesátníků Gracl Cup.

V posledním podniku sezony ve dvouhře zařazeném do České veteránské série Senior´s Tour 2019, hraném jako Grand Slam, se na brněnské antuce v areálu tenisového klubu v Komárově, nejvíc dařilo Dušanovi Machalovi ze Zlína. Ten vybojoval postup do finále.

Machala v osmifinále překonal Josefa Táborského z Vyškova, ve čtvrtfinále zdolal Luboše Sojku (Poličná), v semifinále si poradil s Miroslavem Petruželou (Daskabát u Olomouce) a ve finálovém duelu prohrál s domácím velkým favoritem Petrem Handlířem.

,,Táborskému v prvním setu vycházela taktika na tři údery. Od druhé sady jsem se ale zlepšil a hlavně razantním forhendem jsem tenistu z Vyškova udolal. V supertiebreaku jsem vedl už 6:0. Se Sojkou to bylo do stavu 4:4 vyrovnané utkání. Ve zbytku střetnutí si ovšem soupeř z Poličné přestal věřit a začal dělat spoustu nevynucených chyb. Na Petruželu umím zahrát. Vím, co na něho platí. V semifinálovém souboji jsem měnil rytmus hry, dařily se mi liftované údery i kraťasy. Tím jsem eliminoval tvrdost matadora z Hané,“ prozradil Dušan Machala.

Ten však ve finále už nenašel zbraň na útočné pojetí Petra Handlíře. ,,Handlíř se vyhýbal dlouhým výměnám. Dařil se mu servis i voleje na síti,“ upozornil na podstatu úspěch Brňana v partii o první příčku Machala.

V Brně se hrála také Soutěž velké útěchy (o 8. místo). V ní ve finálovém zápase Ladislav Matušinec ze Štítné nad Vláří podlehl Slovákovi Antonovi Oškrobanému (Púchov) 6:7, 2:6.

Finále Soutěže malé útěchy (o 17. místo) bylo záležitostí tenistů ze Zlínského kraje. Partii o 17. příčku nakonec vyhrál Libor Zapletal (Lhota u Zlína), který pokořil luhačovického Karla Křena 3:6, 7:6, 10:7.

VÝSLEDKY HLAVNÍ SOUTĚŽE TURNAJE GRACL CUP V BRNĚ 2019:

Osmifinále: Dušan Machala (Zlín) – Josef Táborský (Vyškov) 3:6, 6:2, 10:2, Luboš Sojka (Poličná) – Rostislav Gažák (Kunčičky u Bašky) 6:2, 6:3, Miroslav Petružela (Daskabát u Olomouce) – Ladislav Matušinec (Štítná nad Vláří) 6:2, 6:2, Peter Mišík (Ilava) – Miloš Michel (Bytča) 3:6, 6:4, 10:3, Jan Nahodil (Valašské Klobouky) – Marián Dobrotka (Sidonie) 6:4, 6:4, Pavel Saturka (Jihlava) – Cyril Krajčír (Moravský Svätý Ján) 6:4, 7:6, Petr Handlíř – Luboslav Turza (Ilava) 6:2, 6:4, Roman Maršalík (Lanškroun) – Anton Oškrobaný (Považská Bystrica) 6:2, 7:5. Čtvrtfinále: Machala – Sojka 6:4, 6:2, Petružela – Mišík 6:4, 6:4, Nahodil – Saturka 7:5, 3:6, 10:7, Handlíř – Maršalík 6:3, 6:3. semifinále: Machala – Petružela 6:4, 6:2, Handlíř – Nahodil 6:3, 6:2. Finále: Handlíř – Machala 6:3, 6:3.