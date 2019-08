V neděli se poběží 15. ročník Slopenské desítky zařazené do Českého poháru v běhu do vrchu. Novinkou je závod rodinných štafet

Slopné – V neděli se ve Slopném koná 15. ročník krosového běhu Slopenská desítka. Start 10 kilometrů dlouhého hlavního závodu s celkovým převýšením 380 metrů, je v 13.30 hodin na místním fotbalovém hřišti. Prezentace probíhá od 11 hodin. Pořadatelé vyhlásili všechny tradiční kategorie pro muže, ženy, juniory a juniorky. Ve 12 hodin a v 14.45 hodin má možnost si na zkrácených tratích od 300 metrů do 2 kilometrů zazávodit také mládež a děti.

,,Hlavní závod je ale velmi náročný, protože vede po kotárech v okolí naší obce,“ upozorňuje ředitel krosového podniku ve Slopném Miroslav Švihel.

Ten také informuje o letošní novince ve Slopenské desítce. ,,Novým závodem je ,,rodinná štafeta“. V ní se poběží tři úseky po 1 kilometru. Podmínkou je, aby v ní byli všichni členové z jedné rodiny, nebo alespoň nejbližší příbuzní. Také je potřeba, aby mezi členy štafety byly zastoupené dvě generace,“ vysvětluje kritéria zajímavého měření sil Švihel.

Letošní ročník Slopenské desítky je součástí Českého poháru v běhu do vrchu 2019 a je také zařazený do celoročního seriálu Běhy Zlín 2019.

Loni se podniku ve Slopném zúčastnilo 98 mužů, 31 žen, 84 žáků, 70 předškoláků a 23 příchozích běžců.

Absolutním vítězem se stal zlínský krosař z kašavského Valachbajk Team Martin Hečko, který závod vyhrál v čase 39:34. V ženách vybojovala první příčku Jana Žaludková ze Zlína (48:12).

Traťový rekord v mužích drží Pavel Hrdina z AK Perná. Ten se v roce 2014 blýskl časem 36:01. Mezi ženami je traťovou rekordmankou Martina Vévodová ze stejného klubu, jež rovněž v roce 2014 zaběhla čas 44:50.

CYKLISTIKA

Radovan Holík závod ve Valašských Kloboukách rozhodl na začátku posledního kopce

Valašské Klobouky – Člen formace Cyklogat Malenovice Radovan Holík vyhrál 8. ročním mezinárodního závodu v cross country Klobucká kola 2019. Holík dosáhl ve Valašských Kloboukách v podniku dlouhém 22,5 kilometru, rozloženém do 5 okruhů, zařazeném do letošní sedmidílné Valašskokarpatské cyklotour, času 1:25:04. Druhou příčku obsadil s devětatřicetisekundovým mankem slovenský biker Miroslav Michálek (CMS Považská Bystrica), bronzovou pozici vybojoval Petr Holzner (Orel Valašské Klobouky, 1:29:51).

,,Hned v úvodních kilometrech jsme se s Michálkem odpoutali od zbytku startovního pole. Slovenský biker byl na začátku závodu aktivnější. Nicméně ve druhém kole v nejdelším stoupání ke Královci jsem měl pocit, že začíná vadnout. Proto jsem ho předjel. Ve zbytku výjezdu jsem si pak vybudoval mírný náskok. Ve sjezdu na konci třetího okruhu jsem ovšem udělal chybu, kdy jsem se nevešel do jedné zatáčky. Musel jsem vycvaknout nohu z pedálů a dostat se zpět na trať. V této pasáži mně Michálek dojel. Rozhodující moment nastal v posledním pátém kole na začátku největšího kopce. Tam jsem se po povedeném nástupu definitivně probojoval na vítěznou pozici,“ popsal vývoj letošních Klobuckých kol Radovan Holík.

13,5kilometrový závod žen rozložený do 3 okruhů jednoznačně ovládla stylem start - cíl největší favoritka Libuše Prchalová (4Ever Cyklo Bulis Bystřice pod Hostýnem, 43:42). Stříbrná dojela zkušená Petra Holznerová (Zvonek Sport Valašské Klobouky, 51:17). Třetí místo brala Lenka Černá (HBT Zlín, 1:00:18).

V letošních Klobuckých kolech si v 17 kategoriích zazávodilo 131 příznivců horských kol.

FLORBAL

Ve florbalovém Poháru České pojišťovny bude bojovat sedm mužstev ze Zlínského kraje

Region – Florbalový Pohár České pojišťovny mužů začíná. V letošní sezoně se do něho zapojí celkem 100 mužstev. Pohár má ovšem v porovnání s minulými ročníky jiný hrací formát.

,,Soutěž má dvě úrovně. Vrcholová část, v níž bude hrát 20 týmů z Tipsport Superligy a 1. ligy, proběhne v pěti skupinách po čtyřech účastnících. Ti odehrají jedno utkání každý s každým. Dva nejlepší celky s každé skupiny postoupí do osmifinále. O postupujících bude jasno už na začátku září. Do národního poháru se však mohly přihlásit i ostatní české mužské kolektivy. Dalších 80 mužstev je rozdělených do 16 základních skupin, které tento víkend odehrají 1. kolo. V osmifinále se pak vrcholová a otevřená část Českého poháru propojí,“ vysvětluje kritéria sekretář Jihomoravské florbalové unie Petr Šíma.

Ze Zlínského kraje se letos do Poháru České pojišťovny zapojí 7 mužstev. Otrokovičtí Panteří budou bojovat ve vrcholové části. V otevřené části se představí Rožnov pod Radhoštěm, Hluk, Vsetín, Počenice, Valašské Meziříčí a tým FB C Slovácko.

Největší naději na dosažení co nejlepšího výsledku mají Otrokovice a florbaloví Sršni z Rožnova pod Radhoštěm. Ovšem ani Hluk a Vsetín nejsou bez šance na postup minimálně mezi dvaatřicet nejlepších kolektivů.

Český pohár se bude o víkendu hrát i ve Zlínském kraji. 1. kolo skupiny ,,O“ se odehraje v Sportovní hale Střední školy informatiky, elektrotechniky a řemesel v Rožnově pod Radhoštěm.

PROGRAM PORÁRU ČESKÉ POJIŠŤOVNY MUŽŮ 2019-2020:

Vrcholová část: 13. srpna – 2. září 2019.

1. kolo: 24. srpna a 25. srpna 2019.

2. kolo: 31. srpna a 1. září 2019.

3. kolo: 7. září a 8. září 2019.

4. kolo: 13. září – 30. září 2019.

5. kolo: 4. října – 30. října 2019.

Osmifinále: 13. listopadu 2019.

Čtvrtfinále: 27. listopadu 2019.

Semifinále: 18. prosince 2019.

Finále: 21. ledna 2020.

PROGRAM 1. KOLA V TURNAJI V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM (SKUPINA O):

Sobota 24. srpna 2019:

Valašské Meziříčí – Vsetín (10), Rožnov pod Radhoštěm – Frenštát pod Radhoštěm (11.30), Piving Ostrava – Valašské Meziříčí (13), Vsetín – Rožnov pod Radhoštěm (14.30), Frenštát pod Radhoštěm – Piving Ostrava (16).

Neděle 25. srpna 2019:

Rožnov pod Radhoštěm – Valašské Meziříčí (10), Vsetín – Piving Ostrava (11.30), Valašské Meziříčí – Frenštát pod Radhoštěm (13), Piving Ostrava – Rožnov pod Radhoštěm (14.30), Frenštát pod Radhoštěm – Vsetín (16).

MOTOKROS

Na Valašsku se koná motokrosový závod Lačnovské oranisko

Lačnov – Příznivci vůně benzínu se v sobotu sejdou v Lačnově, kde se na trati u firmy Weekamp koná 3. ročník motokrosového závodu Motocross Lačnovské oranisko. Pořadatelé na Vsetínsku vypsali kategorie pro amatéry, dále pak Hobby MX1, Hobby MX2, pro veterány, MX1+MX2 a pro čtyřkolky. Zazávodí si také dětské kubatury.

Tréninky budou probíhat od 8 hodin. Start prvního závodu je v 12.30 hodin. Přejímka je mezi 6.30 a 8.30 hodinou. Chutné občerstvení je zajištěno. Očekává se účast kolem 80 vyznavačů motokrosu.

NOHEJBAL

V Kroměříži pořádají pro veterány Memoriál Cyrily Kytlici

Kroměříž – V sobotu v Kroměříži pořádají 19. ročník nohejbalového Memoriálu Cyrila Kytlici. Hrát se bude na antukových kurtech NK Bajda na kroměřížském koupališti. Turnaje trojic pro hráče nad 50 let se zúčastní maximálně 16 kolektivů. Jeho začátek je v 9 hodin. Prezentace končí v 8.30 hodin.

,,Turnaje se můžou zúčastnit nohejbalisté ročníku narození 1969 a starší. Hrát se bude na tři dopady míče. Každé mužstvo může být složené ze čtyř hráčů. Povolené jsou tři střídání v setu. Startovné na jednoho hráče je 100Kč,“ vysvětlil kritéria jeden z pořadatelů Stanislav Poledňák.

TENIS

Ve Vsetíně se bude v sobotu hrát 4. ročník tenisového turnaje ve dvouhře Milocup

Vsetín – V sobotu se ve Vsetíně koná 4. ročník tenisového turnaje amatérů ve dvouhře Milocup 2019. Turnaj se odehraje na antukových kurtech Zbrojovky Vsetín. Zúčastní se ho maximálně 24 tenistů. Hrát se nejprve bude skupinovým systémem. Dva nejlepší hráči z každé skupiny postoupí do vyřazovacích zápasů.

Prezentace probíhá mezi 8.30 a 8.45 hodinou. Začátek je v 9 hodin. Rozhodující utkání budou k vidění mezi 14. a 16. hodinou.

Startovné je pro členy vsetínského tenisového klubu 300 Kč. Pro ostatní 400 Kč. V jeho ceně je pronájem kurtů, dále pak tenisové míče, oběd, občerstvení, poháry a věcné ceny.

Přihlášky se podávají do čtvrtku 22. srpna. Informace podá Miloš Juříček na telefonu 732 873 319.

TRIATLON

V Luhačovickém triatlonu Tomáše Kolárika potěšil závěrečný běh. Petra Macková druhý den ráno lozila po čtyřech

Luhačovice – 10. ročník terénního LCE3aTlonu 2019 – Luhačovického triatlonu ovládl Tomáš Kolárik (SKOB Zlín). V závodu složeném z 560 metrů plavání, 22 kilometrů jízdy na horském kole a 10 kilometrů běhu, dosáhl výsledného času 1:47:20. Druhé místo obsadil se ztrátou 9 minut a 31 sekund Marek Cahel (OB Luhačovice), třetí skončil v čase 1:57:56 Miroslav Pilát.

,,Závod probíhal v ideálním počasí. Přesto se v něm letos na startu sešla slabší konkurence,“ trochu mrzelo Tomáše Kolárika.

Ten toho využil a na dobře značené trati dominoval. Už po plavání se dostal do čela a z vody šel s šestnáctisekundovým náskokem před Pilátem. ,,V plavání a na kole jsem se však v porovnání s minulými ročníky nezlepšil. Největší radost mi tak udělal závěrečný běh. V něm jsem zaběhl o tři minuty lepší čas, než v minulých letech. Navíc jsem měl lehký krok,“ pochvaloval si po vyhlašování výsledků Kolárik.

Ženy si v okolí Luhačovic zazávodily na trati složené z 380 metrů plavání, 20 kilometrů jízdy na horském kole a 8,5 kilometru běhu. Prvenství mezi nimi vybojovala Petra Macková, jež se blýskla časem 1:58:02. Druhá byla Barbora Pišová (2:08:12), bronzovou příčku obsadila Kateřina Nevěřilová (všechny OB Luhačovice, 2:09:56).

,,Ráno, když jsem vstala, tak jsem nebyla i ideální kondici. Trochu mě sužovala nějaká letní viróza. Proto jsem si vzala rakytník a věděla jsem, že triatlonem virózu buď překonám, nebo mě skolí,“ předpokládala Petra Macková.

Té se ale úvodní plavání vydařilo. ,,Voda je můj svět. A i když v ní nemám nic natrénováno, tak se v ní cítím velmi dobře. Nástup na kolo a první kopec byl ovšem krušný. Tělo mě neposlouchalo a bolely mě nohy. Za závodu jsem neměla takovou radost, jako v minulých ročnících. Bolest jsem však při cyklistice překonala. Nicméně běh byl také velmi náročný. Připadala jsem si, že pořád stojím na místě. Nemohla jsem zrychlit tempo. Bolely mě paty, které mě už zhruba rok trápí. Do cíle jsem doběhla s vypětím všech sil,“ byla ráda, že měla závod za sebou Macková.

,,Druhý den ale viróza pominula. Ovšem paty se ozvaly, jako nikdy před tím. Jak jsem vstala, tak jsem ráno lozila po čtyřech,“ přiznala ještě letošní ženská vítězka triatlonu v Luhačovicích Petra Macková.

TRIATLON

V sobotu se v Hulíně koná 4. ročník Olympijského Hulmena

Hulín – Klub ASPOT Hulín v sobotu pořádá 4. ročník Olympijského Hulmena. Závod bude probíhat na trati s olympijskými distancemi: plavání 1500 metrů, cyklistika 40 kilometrů a běh 10 kilometrů.

,,Plavat se bude v hulínském koupališti, cyklistika se pojede na trati mezi Hulínem, Záhlinicemi, Tlumačovem a Hulínem. Závěrečný běh jsme rozložili do 5 dvoukilometrových okruhů v parku v okolí koupaliště v Hulíně,“ prozradil jeden z pořadatelů Rostislav Burda.

V podniku, který je posledním sedmým letošním závodem Okresního poháru v triatlonu na Kroměřížsku Triseries, jsou vypsány všechny kategorie pro muže i ženy. Zazávodit si můžou také tříčlenné štafety. Startovné pro jednotlivce je 400 Kč, pro štafety 750 Kč.

Start je v areálu hulínského koupaliště v 9 hodin. Prezentace probíhá od 7.30 do 8.30 hodin.

Loni Olympijského Hulmena na Hané vyhrál Petr Cívela (Julbo Way, 1:58:26). V ženách vybojovala první příčku domácí Silvie Pavlíčková (Aspot Hulín, 2:20:48).

TRIATLON

V sobotu se na Valašsku uskuteční Kelečský terénní triatlon

Kelč - V sobotu se na valašskomeziříčsku koná 4. ročník Kelečského terénního triatlonu. Pořadatelé připravili dvě tratě. Delší Sport trasa je složená z 800 metrů plavání, 23 kilometrů cyklistiky a 5,7 kilometru běhu. Kratší Hobby trať tvoří 300 metrů plavání, 23 kilometrů cyklistky a 3 kilometry běhu. V obou závodech je vypsáno po pěti kategoriích pro muže i ženy. Poměřit síly si můžou také štafety.

,,Plavat se bude v rybníku Chmelník. Cyklistika se pojede směrem na Kunovice, Komárovice, Kladeruby, Němetice, Zámrsky, Kelč, Rouské a Rouský rybník. Závěrečný běh se zpočátku poběží okolo rybníku Chmelník, poté po polní cestě na Lhotku, dále pak na Výletiště a zpět k rybníku Chmelník, kde je také cíl,“ představil trať závodu v terénním triatlonu na rozhraní Hané a Valašska jeden z pořadatelů Libor Macek.

Start hlavního závodu je u rybníka Chmelník poblíž Kelče v 12.30 hodin. Prezentace pro dětské kategorie končí v 9 hodin. Děti od 2 let si proto zazávodí už od 9.30 hodin. Seniorské kategorie ukončí prezentaci ve 12 hodin.

Vítězství ve 3. ročníku vybojovali Jakub Boček z týmu Novatop Lapierre (1:32:30) a Olga Čechmánková (AD Team, 1:56:35).