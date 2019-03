Kroměříž – Druholigoví basketbalisté Kroměříže se hodně přiblížili k postupu do play off.

V 19. kole Hanáci zdolali celek VŠB Ostrava 64:55. ,,Severomoravanům jsme chtěli oplatit sedmnáctibodovou porážku z první poloviny základné části soutěže. Proto jsme od začátku střetnutí hráli zodpovědně. Po vyrovnaném prvním poločase se hostům vyfaulovaly dvě opory a potom už jsme v utkání byli lepším cekem. Od třetí části se nám dařil útočný doskok. Po něm jsme dávali snadné koše,“ radoval se po prvním povedeném zápase domácí trenér Vojtěch Šibor.

Ve 20. kole kroměřížský kolektiv porazil ostravský Hladnov 93:61. ,,Hosté k nám přijeli pouze se šesti hráči. Přesto jsme po dvaceti minutách vedli pouze o čtyři body. Od třetí části se nám ale dařila pressingová obrana a střelba za tři body,“ našel podstavu úspěchu svého družstva ve druhém duelu Šibor.

Výsledky 19. a 20. kola:

KROMĚŘÍŽ – VŠB OSTRAVA 64:55 (21:18, 31:30, 47:38)

Body Kroměříže: Hlobil 14, Kadlec 12, Pavlů 11, Vavruša 10, Bisaha 5, Kubík 5, Pobořil 3, Sigmund 2, Šindler 2.

KROMĚŘÍŽ – HLADNOV 93:61 (25:18, 42:38, 65:52)

Body Kroměříže: Legát 18, Šindler 17, Kadlec 15, Kalousek 13, Hlobil 11, Vavruška 8, Bisaha 4, Kubík 4, Pobořil 3.

HOKEJ

Vsetín senzačně vyhrál na ledě brněnské Komety. Valaši uspěli i v Karlových Varech. Zlín zvítězil v Třinci

Region – V 1. kole nadstavbové skupiny G o postup do play off hokejové extraligy juniorů se o překvapení postaral Zlín, který zvítězil v Třinci 5:2. ,,V utkání jsme předváděli jednoduchý hokej. Dobře jsme bruslili. Důležité bylo, že se nám dařila rozehrávka,“ našel podstatu úspěchu zlínského týmu forvard Sebastian Fajkus.

Už ve 2. kole se hrála odveta a berani doma s Třincem prohráli 2:4. ,,V tomto zápase jsme se dlouho nemohli dostat do tempa. Až ve druhé třetině jsme se zlepšili a dokázali jsme vyrovnat na 2:2. Hosté však ve třetí části dvěma šťastnými góly strhli vítězství na svoji stranu,“ mrzela smolná porážka Fajkuse.

Senzační výsledky si zaknihoval Vsetín. Valaši v 1. kole skupiny H vyhráli na ledě Komety Brno 6:3. ,,V Brně se nevyhrává každý den. Podali jsme ale týmový výkon. Zápas jsme zvládli skvěle takticky. Hodně nás také podržel gólman Sachr,“ radoval se ze skalpu silného soupeře hostující kouč Libor Žilka.

Ve 2. kole vsetínský kolektiv zvítězil v Karlových Varech 2:0. ,,Karlovy Vary doma od října neprohrály. V utkání s favoritem na postup d čtvrtfinále play off jsme však dohrávali osobní souboje a tím jsme eliminovali ofenzívu Západočechů. V bráně byl znovu vynikající David Sachr,“ užíval si i druhý povedený zápas Žilka.

Výsledky 1. a 2. kola nadstavbových skupin extraligy juniorů:

Skupina G:

TŘINEC – PSG BERANI ZLÍN 2:5 (0:1, 1:3, 1:1)

Branky Zlína: Fajkus 2, Luža, Dobiáš, Hefka.

PSG BERANI ZLÍN – TŘINEC 2:4 (1:2, 1:0, 0:2)

Branky Zlína: Matyáš Hamrlík, Dobiáš.

Zlín: Kořének (Šarman) – Jarošek, Matyáš Hamrlík, Bednařík, Riedl, Pavlas, Talafa – Hefka, Bachánek, Pröschl, Weintritt, Lekeš, Podešva, Kozubík, Luža, Richard Hrazdira ml., Dobiáš, Fajkus, Sebera, Chludil.

Skupina H:

KOMETA BRNO – VSETÍN 3:6 (2:2, 0:2, 1:2)

Branky Vsetína: Klímek 2, Jakub Jenáček, Šimon Jenáček, Adámek, Lukačka.

KARLOVY VARY – VSETÍN 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Branky Vsetína: Adámek, Vašenka.

Vsetín: Sachr – Kunst, Ondračka, Zeman, Šimon Jenáček, Kožený, Houser, Jakub Jenáček – Klímek, Zetocha, Pospíšil, Lukačka, Krupa, Adámek, Vašenka, Petriska, Frimel, Frydrych, Zemánek.

PLAVÁNÍ

V sobotu a neděli se koná 3. ročník Zlínské plavecké šestihodinovky

Zlín – O víkendu se uskuteční 3. ročník Plavecké šestihodinovky Sri Chinmoye Zlín. V padesátimetrovém bazénu v Hradské ulici se bude závodit v sobotu i neděli. V sobotu si od 10 do 16 hodin zazávodí štafety, v neděli od 9 do 15 hodin poměří síly jednotlivci. Pro štafety, bez ohledu na počet členů, pořadatelé vypsali pro muže i ženy po dvou kategoriích. A to do 18 let a nad 18 let. Bojovat bude i štafeta mix. Pro jednotlivce jsou rovněž vypsány kategorie pro muže i ženy. A to 18 – 24 let, 25 – 44 let, 45 – 64 let a nad 65 let. Teplota vody v bazénu bude šestadvacet stupňů.

Vítězství v mužích v loňském 2. ročníku vybojoval Matěj Kozubek z Bohemians Praha. Ten za 5 hodin a 14 minut uplaval 25 kilometrů. Závod žen vyhrála Vanesa Lipovská z Brandýsa nad Labem, jež se za 6 hodin blýskla výkonem 21,5 kilometru.

STOLNÍ TENIS

Zlín potřebuje o víkendu alespoň jeden zápas vyhrát

Zlín – Alespoň jeden zápas musí o víkendu vyhrát druholigoví stolní tenisté Zlína. Jinak budou mít velké problémy se záchranou v soutěži.

Zlínský tým by měl naplno bodovat už v sobotu, kdy v herně na Podvesné přivítá od 14 hodin Kopřivnici.

,,Hosté jsou v tabulce poslední. A protože je vyšší herní kvalita na naší straně, tak bychom si s nimi měli poradit. Zkušenou sestavu Severomoravanů Masnica, Polášek, Záškodný, Jiříček překonáme agresivním pojetím a jistotou,“ věří svému družstvu jedna z domácích opor Michal Nedbálek.

V neděli Zlín změří síly s céčkem Ostravy. Utkání s druhým kolektivem soutěže začíná v 10 hodin.

,,Pokud k nám Ostrava přijede s Karáskem, Polákem Grelou, Štalzerem a Plachtou, tak moc nadějí na dobrý výsledek nemáme. V duelu s aspirantem na postup do druholigového finále play off se však pokusím překvapit,“ slibuje Nedbálek.

Toho v domácí sestavě ještě doplní někdo ze čtveřice Adam Soukup, Jan Dufek, Jakub Dufek, David Oharek. V záloze je také Lukáš Koudelík.

TRIATLON

Triatlonisté hledají mladé reprezentanty Zlínského kraje na Letní olympiádu dětí a mládeže

Zlín – V červnu se v Libereckém kraji uskuteční Letní olympiáda dětí a mládeže. Sestavením triatlonového týmu Zlínského kraje byl pověřený sportovní ředitel oddílu Titan Trilife Zlín Karel Janák. Ten přes klubové stránky podá veškeré informace.

,,Reprezentovat náš region můžou mladí triatlonisté s ročníkem narození 2002 až 2005 s trvalým bydlištěm ve Zlínském kraji. Výhodu mají ti, kteří se v loňském roce představili v některém závodu Českého poháru, nebo startovali v některém Českém poháru v aquatlonu 2019 a také se zúčastní nominačního závodu 11. a 12. května ve Zlíně. Do konečné nominace se potom dostanou čtyři chlapci a čtyři děvčata,“ vysvětlil kritéria Janák.

Ten také zajistí kvalitní přípravu. ,,Zájemci budou mít možnost trénovat v regionálních triatlonových oddílech,“ slibuje Karel Janák.

Závody v triatlonu se v rámci Letní olympiády dětí a mládeže budou konat od 23. června do 28. června v Jablonci nad Nisou.