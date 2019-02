Tomáš Blaha vybojoval v Běhu na Posluchov bronzovou příčku. Martina Novotná vyhrála závod žen

Kroměříž – Tomáš Blaha (AK Kroměříž) vybojoval bronzovou příčku ve 32. ročníku Běhu na Posluchov, když dosáhl v závodu dlouhém 10 kilometrů, času 35:14. Tradiční únorový běh v okolí Svatého Kopečku u Olomouce vyhrál Martin Ocásek z Krnova, který byl v cíli o třináct sekund rychlejší. Druhé místo v pátém podniku Velké Ceny vytrvalců Olomouckého kraje 2019 obsadil Pavel Dvořák z AK Prostějov. Ten se prezentoval časem 35:04.

,,Téměř celý závod jsem běžel na třetí pozici se zhruba desetisekundovým odstupem na Ocáska a Dvořáka. Přiblížit se blíž k oběma největším soupeřům se mi ale nepodařilo. Navíc jsem v závěru už ani neměl síly na zrychlení,“ přiznal Blaha.

Na obrátkové trati mezi Svatým Kopečkem a Posluchovem se víc dařilo Martině Novotné. Další reprezentantka AK Kroměříž zvítězila časem 20:34 v pětikilometrovém závodu žen. Stříbrná skončila olomoucká Jana Matějíková (21:25), třetí příčku získala Kristýna Otevřelová (Liga 100 Olomouc, 22:04).

,,V náročném prostředí mi pomohly tretry s hřeby. Bez nich by mi to dost klouzalo. Ještě, že jsem poslechla trenéra Ondřeje Němce. Díky jeho radě jsem tak nemusela ani běžet naplno,“ svěřila se v cíli Martina Novotná.

BASKETBAL

Valašské Meziříčí po prohraném duelu v Šumperku hladce zvítězilo v Krnově. Z jedné výhry se raduje také Kroměříž

Region – V posledních duelech 2. ligy se basketbalistům Valašského Meziříčí nejprve nedařilo v Šumperku, kde Valaši prohráli 93:97. V následném utkání valašskomeziříčské družstvo zvítězilo v Krnově 89:77.

,,V Šumperku nastoupily oba týmy v nejsilnějších sestavách. A přestože v útočném duelu zaznamenali naši podkošoví hráči Blažek s Janíkem dohromady 58 bodů a celkem jsme jich v souboji s pátým družstvem soutěže dali 93, tak to na výhru nestačilo. Domácím se totiž mimořádně dařila střelba. V Krnově jsme měli od začátku střetnutí pod kontrolou. A i když partii s posledním kolektivem soutěže řídili velmi slabí rozhodčí, kteří Severomoravanům odpustili spoustu faulů, tak jsme v tomto utkání pořád vedli. Navíc si zahrála celá lavička včetně mladých náhradníků,“ hodnotil oba zápasy trenér Valašského Meziříčí Petr Nachtmann.

Podobnou bilanci má i Kroměříž. Hanáci vyhráli v Krnově 77:76 a neuspěli v Šumperku 71:78.

,,V Krnově jsme ve třetí čtvrtině vedli až o 20 bodů. Ve čtvrté části ale domácí zápas ještě hodně zdramatizovali. Na půdě favorizovaného Šumperku jsme v průběhu čtvrtého hracího období korigovali náskok soupeře z Olomouckého kraje na tříbodový rozdíl. Domácí družstvo si však závěr duelu pohlídalo,“ konstatoval kroměřížský kouč Vojtěch Šibor.

V tabulce je po 18. kole Valašské Meziříčí na druhém místě a Kroměříži patří sedmá příčka.

V dalších zápasech si mohou na domácích palubovkách oba týmy vylepšit svoje postavení. Valašské Meziříčí hostí ve středu v tělocvičně SPŠ stavební od 19.30 Hladnov. Kroměříž v hale TJ Slavia vyzve v sobotu v 17.30 hodin tým VŠB Ostrava a v neděli Hanáci od 10 hodin změří síly s Hladnovem.

Výsledky 17. a 18. kola:

ŠUMPERK – VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 97:93 (21:20, 48:46, 72:69)

Body Valašského Meziříčí: Blažek 31, Janík 27, Denk 11, Kašpar 10, Stodůlka 6, Jurda 6, Riemer 2.

KRNOV – VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 77:89 (13:22, 34:39, 50:63)

Body Valašského Meziříčí: Blažek 28, Janík 19, Denk 15, Jurda 11, Kašpar 8, Stodůlka 6, Palyza 2.

KRNOV – KROMĚŘÍŽ 76:77 (13:13, 25:41, 51:64)

Body Kroměříže: Kubík 17, Legát 12, Kadlec 10, Vavruša 10, Hlobil 8, Šindler 8, Bisaha 4, Vybíral 4, Kalousek 2, Pobořil 2.

ŠUMPERK – KROMĚŘÍŽ 78:71 (22:18, 41:32, 58:53)

Body Kroměříže: Hlobil 14, Kubík 13, Kadlec 12, Bisaha 7, Pavlů 6, Šindler 6, Legát 5, Pobořil 5, Kalousek 2, Vybíral 1.

FOTBAL

Ve finále turnaje O pohár Bystřického kozla Lukov porazil po penaltovém rozstřelu domácí Bystřici pod Hostýnem

Bystřice pod Hostýnem – Mužstvo Lukova zvítězilo v 19. ročníku turnaje v halovém fotbale hráčů nad 35 let O pohár Bystřického Kozla. Lukov ve finále porazil pořádající celek z Bystřice pod Hostýnem. Bronzovou příčku vybojovaly Dřevohostice.

Nejlepším brankářem turnaje byl vyhlášený Jiří Konečný (Lukov), nejlepším střelcem se stal autor 6 gólů František Rolinc (Bystřice pod Hostýnem). Nejstarším hráčem byl 60letý matador z Bystřice pod Hostýnem Zdeněk Růžička. Zápasy řídili rozhodčí Jaroslav Zavadil a Pavel Kotas.

,,Turnaje konaném v bystřické sportovní hale Sušil podporovaném Zdeňkem Růžičkou a Zdeňkem Havránkem, se zúčastnilo osm týmů. Ty byly nejprve rozdělené do dvou základních skupin. Nejlepší dva kolektivy postoupily do semifinále. Na programu byly také duely o konečné umístění. Všechny zápasy se hrály 20 minut. Do hlediště si našlo cestu zhruba 150 diváků,“ informoval domácí obránce Radim Ernest.

Jeho mužstvo převádělo výborné výkony. ,,V základní hrací době jsme neprohráli ani jedno utkání. Jediné porážky jsme se dočkali až ve finále po penaltovém rozstřelu s Lukovem,“ upozornil Ernest.

,,V souboji o první místo se utkaly dva nejlepší kolektivy. K vidění byl pohledný a zajímavý fotbal. My jsme nakonec byli šťastnějším celkem,“ radoval se ze zisku zlaté příčky trenér Lukova Zdislav Richtr.

Přehled výsledků:

Skupina A: Bystřice pod Hostýnem – Chvalčov 2:2, Bystřice pod Hostýnem – Hlinsko pod Hostýnem 2:0, Bystřice pod Hostýnem – Horní Počápky 5:1. Chvalčov – Hlinsko pod Hostýnem 0:0, Chvalčov – Horní Počápky 1:0, Hlinsko pod Hostýnem – Horní Počápky 2:2.

Skupina B: Lukov – Mrlínek 3:0, Lukov – Hošťálková 6:0, Lukov – Dřevohostice 3:2. Dřevohostice – Mrlínek 5:1, Dřevohostice – Hošťálková 1:0, Mrlínek – Hošťálková 3:2.

Semifinále: Bystřice pod Hostýnem – Dřevohostice 3:2, Lukov – Chvalčov 1:0.

O 7. místo: Horní Počápky – Hošťálková 4:2. O 5. místo: Mrlínek – Hlinsko pod Hostýnem 3:1. O 3. místo: Dřevohostice – Chvalčov 0:0, penalty 3:1. Finále: Lukov – Bystřice pod Hostýnem 1:1, penalty 3:2.

Lukov: Jiří Konečný – Daniel Kujan, Pavel Skřivánek, Bronislav Konečný, Michal Teplý, Tomáš Teplý, Martin Štěpán, Tomáš Richtr, Milan Vyoral, Roman Šimčík, Milan Šumšal.

Bystřice pod Hostýnem: Libor Dohnal – Martin Malík, Radim Ernest, Tomáš Lipold, Petr Symerský, František Rolinc, Petr Hačunda, Roman Ondroušek, Jaroslav Zavadil, Martin Bouchalík, Zdeněk Růžička.

HOKEJ

Vsetín zdolal Salzburg. Zlínští berani si poradili s Mladou Boleslaví i Kladnem

Region – Cenný skalp Salzburgu si v sobotu ve skupině o pořadí v play off v juniorské extralize připsali hokejisté Vsetína.

V pátek však Valaši podlehli Českým Budějovicím 3:5. ,,Hráli jsme nedisciplinovaně. Dvanáct dvouminutových trestů plus osobní desetiminutové tresty opor Jindry a Klímka je opravdu hodně. Navíc jsme nedokázali ubránit Jana Tlačila, který nám vstřelil čtyři branky,“ našel hlavní příčiny porážky domácí trenér Libor Žilka.

V sobotu vsetínský celek porazil Salzburg 4:2. ,,Podali jsme zodpovědný výkon podpořený skvělým gólmanem Sachrem. Mužstvo od začátku do konce bojovalo. Hráči nevypustili žádný osobní souboj,“ potěšila výhra kouče Žilku.

Dařilo se Zlínu. Berani v pátek rozstříleli Mladou Boleslav 11:7. V tomto utkání bylo důležité, že ševci v šestadvacáté minutě vedli 5:0. Mladá Boleslav totiž později korigovala stav na 7:5. Protože se ale domácí ve zbytku střetnutí znovu dokázali prosazovat v koncovce, tak si vývoj zápasu pohlídali.

V sobotu zlínské mužstvo zdolalo Kladno 5:2. Také v tomto duelu se beranům povedla první polovina zápasu. V pětadvacáté minutě si po trefách Hamrlíka, Bachánka a Dobiáše vypracovali tříbrankový náskok. Kladno se poté zvedlo a brankami Volrába a Bláhy ve 39. minutě upravilo skóre na 3:2. Ve třetí třetině ovšem Dobiáš a Weintritt pojistili vítězství Zlína. Domácím se povedla i nadstavba. V ní se ve dvaašedesáté minutě o další bonusový bod postaral po spolupráci s Weintrittem po tvrdé ráně Luža.

Výsledky 19. a 20. kola skupiny o pořadí v play off:

VSETÍN – ČESKÉ BUDĚJOVICE 3:5 (1:2, 0:2, 2:1 – N 0:1)

Branky Vsetína: Vašenka, Ondračka, Šimon Jenáček.

VSETÍN – SALZBURG 4:2 (2:1, 1:1, 1:0 – N 0:0 – 0:1)

Branky Vsetína: Klímek 2, Adámek, Šimon Jenáček.

Vsetín: Málek, Sachr – Ondračka, Zeman, Šimon Jenáček, Pernický, Kožený, Houser, Kunst – Jindra, Klímek, Vrána, Lukačka, Krupa, Adámek, Vašenka, Petriska, Frydrych, Zemánek.

Výsledky 19. a 20. kola skupiny o 13. – 24. místo:

PSG BERANI ZLÍN – MLADÁ BOLESLAV 11:7 (3:0, 3:3, 5:4 – N 0:1)

Branky Zlína: Sebera 3, Robert Sedláček 2, Chludil 2, Pavlas, Lekeš, Fajkus, Dobiáš.

PSG BERANI ZLÍN – KLADNO 5:2 (2:0, 1:2, 2:0 – N 1:0)

Branky Zlína: Dobiáš 2, Hamrlík, Bachánek, Luža.

Zlín: Kořének (Šarman) – Jarošek, Hamrlík, Bednařík, Pavlas, Talafa – Chludil, Hefka, Bachánek, Pröschl, Weintritt, Lekeš, Handl, Kozubík, Luža, Robert Sedláček, Dobiáš, Fajkus, Sebera.

STOLNÍ TENIS

Slováček a Sagáčik vybojovali v Holicích semifinále. Poláka vyřadil ve čtvrtfinále Slovák Obermaier. Kučera z turnaje odstoupil

Region – Libor Slováček ze Vsetína a valašskomeziříčský Štefan Sagáčik vybojovali v kategorii padesátníků postup do semifinále v úvodním podniku letošní Velké ceny Česka stolně tenisových veteránů.

Slováček v Holicích v základní skupině zdolal bez ztráty setu Bohuslava Kocurka (Paseka u Štenberka) a Josefa Plška z Přerova. Ve čtvrtfinále překonal Kamila Krčka (Příbor), v semifinále ho ale v pěti sadách vyřadil pozdější vítěz Brňan Aleš Adámek.

,,O osudu tohoto střetnutí rozhodla koncovka páté sady. V ní měl Adámek víc štěstí,“ konstatoval Libor Slováček.

Také Sagáčik obsadil v základní skupině první místo. V ní porazil Hardubeje z Jaroměře, Sládka (Plchovice) i Adámka z Brna. V pavouku stolní tenista z Valašska ve čtvrtfinále udolal kroměřížského Otmara Mergenthala 3:1, aby ho v semifinále zastavil Pavel Jašek z Českých Budějovic 1:3.

,,Mergenthalovi jsem oplatil porážku z lednového turnaje na Slovensku v Bošanoch. S Jaškem jsem první set vyhrál 11:1. O mé porážce poté rozhodla skutečnost, že jsem ve druhé a třetí sadě neproměnil čtyři setboly,“ mrzelo Sagáčika.

Zklamaný je Petr Polák (Orel Zlín). Ten v kategorii pětašedesátníků čekal lepší výsledek.

,,Na východ Čech se sjela velká konkurence šestatřiceti hráčů,“ upozornil Polák, kterého ve čtvrtfinále zdolal po pětisetové bitvě Obermaier z Bratislavy.

,,V utkání jsem měl trochu smůlu, ale Slovák hrál dobře,“ uznal zlínský stolní tenista.

Víc čekal mezi sedmdesátníky také Jaroslav Kučera. Jeden z favoritů této společnosti hladce ovládl základní skupinu. V ní postupně porazil Břeského ze Strážnice 3:0, Oštádala (Česká Skalice) 3:1 a Horáka z Vrchlabí rovněž 3:1. Poté překonal v osmifinále Brňana Matějku 3:0 a ve čtvrtfinále si poradil s domácím Rulcem také 3:0.

,,Před semifinálovým zápasem jsem ovšem musel z turnaje odstoupit,“ posteskl si slavičínský veterán.

TENIS

Tenisoví veteráni si v sobotu v hale ve Zlíně na Vršavě zahrají turnaj ve čtyřhře

Zlín – V nové nafukovací hale ve Zlíně na Vršavě bude v sobotu k vidění 2. ročník tenisového turnaje ve čtyřhře amatérů nad padesát let Zimní debly na Vršavě. Podnik, který je zařazený do letošní celoroční české série Senior’s Tour 2019, začíná v 9.45 hodin. Prezentace bude probíhat mezi 9.15 až 9.40 hodinou. Startovné je 600 Kč.

Na čtyřech antukových kurtech se bude nejprve hrát skupinovým systémem. Nejlepší páry postoupí do vyřazovacích soubojů. Pro vyřazené dvojice pořadatelé připravili také Soutěž útěchy. Semifinálové duely a finálový zápas jsou na programu mezi 15. a 17. hodinou. Očekává s účast 10 až 15 deblů.

,,Turnaj je otevřený pro všechny zájemce, kteří si budou chtít poměřit síly s elitními českými amatérskými deblovými padesátníky. Podmínkou je ale zrušená registrace v jakémkoliv tenisovém klubu,“ zve do Zlína ředitel turnaje Jan Nahodil.

Loňské Zimní debly na Vršavě překvapivě vyhráli Miloš Michel a Antonem Oškrobaným (Bytča, Považská Bystrica). Slováci ve finále porazili pár z Vyškova Ladislav Jůn, Jiří Úlehla 6:3.