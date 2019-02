V únorovém dvoumílovém běhu ve Zlíně předvedl Andrej Višněvský sólo závod. Mezi ženami od startu po půlročním zranění kralovala Veronika Jínková

Zlín – Výborné výkony a povedený návrat po zranění Veroniky Jínkové orámovaly únorový Běh na 2 míle ve Zlíně.

Prvenství ve druhém podniku letošní sezony vybojoval reprezentant pořádajícího klubu Sri Chinmoy Marathon Team Zlín sedmadvacetiletý Andrej Višněvský. Ten dosáhl na trati dlouhé 3,2 kilometru, času 10:59. Druhý v Přílukách v konkurenci 40 mužů doběhl s dvaatřicetisekundovou ztrátou Pavel Trňáček, bronzovou příčku získal Jiří Kozubík (oba Zlín, 11:38). Bronislav Matouch (Jisva Zlín, 11:39) skončil čtvrtý a František Dosoudil z Hulína (Solario Team, 11:42) pátý.

,,Při absenci Svatopluka Janečky to byt tentokrát můj sólo závod. Hned po zaznění startovního výstřelu jsem se probojoval na první příčku a na ní jsem už zůstal. Stříbrný Pavel Trňáček měl na mě ale téměř pořád ztrátu jenom deset až patnáct metrů. Zajímavý byl souboj tříčlenné skupiny Kozubík, Matouch, Dosoudil o třetí místo. O bronzové pozici se totiž rozhodovalo až v závěrečném spurtu. V něm dokázal tempo nejvíc zrychlit nejmladší z nich Jiří Kozubík,“ informoval Andrej Višněvský.

Žen se na start postavilo sedmnáct. Mezi nimi brala první příčku díky času 14:02 Veronika Jínková z Kvasic, před Vinati Docziovou (Sri Chinmoy Marathon Team Zlín, 14:46). Bronz vybojovala v čase rovných patnáct minut Olga Pekařová z Lukova. Čtvrtá byla teprve devítiletá Anna Balážová z Veřovic (Baláž Extréme Team Frenštát pod Radhoštěm, 15:46), páté místo obsadila zlínská Marcela Sklenářová (15:50).

,,Byl to po půlroční pauze, kdy jsem léčila natržený úpon ve stehenním svalu, po prosincovém Čertovském běhu v Kroměříži, teprve můj druhý závod,“ prozradila 32letá Veronika Jínková.

Ta se k pravidelnému tréninku vrátila v lednu. ,,Podmínky na trati v Přílukách byly sice nepříznivé, nicméně v opatrném tempu jsem si od startu až do cíle pohlídala pobyt na první pozici. Potěšil mě hlavně dosažený čas. V únorovém zlínském dvoumílovém běhu jsem totiž zaostala pouze minutu za osobním rekordem,“ užívala si pobyt na okraji krajského města Veronika Jínková.

,,Připravuji se na únorový desetidenní běh v New Yorku. V nohách mám v posledních sedmi dnech naběháno 164 tréninkových kilometrů. Proto jsem i s druhou příčkou spokojená,“ pronesla v cíli stříbrná Vinati Docziová.

V závodu, kde rozhodoval poměr věku a výsledného času ovládl kategorii mužů třiapadesátiletý Bronislav Matouch (Jisva Zlín, 11:39). V ženách kralovala 71letá Anežka Janečková (AK Zlín, 18:40).

V Přílukách si tradičně zazávodily také děti. Kategorii kluků vyhrál jedenáctiletý Tobiáš Tlusták, který na 800metrové trati zaběhl čas 3:19. Stříbrný skončil Tobias Riessler (oba Zlín, 3:22), třetí příčku si do Babic odvezl Libor Železník (Biathlon Halenkovice, 3:23).

V kategorii holek zvítězila desetiletá Monika Železníková z Babic (Biathlon Halenkovice, 3:09). Druhé místo obsadila Markéta Ernestová (Titan Meniskus Lukov, 4:17), třetí skončila teprve pětiletá zlínská Klára Bezslezinová (6:31).

ATLETIKA

Tomáš Blaha si v Července prodloužil trať. Přesto závod na Olomoucku s velkým náskokem vyhrál

Kroměříž – Tomáš Blaha z AK Kroměříž vyhrál 2. ročník Zimního běhu Červenkou, když se předvedl v závodu dlouhém 10,9 kilometru časem 37:15. Druhé místo v obci na Olomoucku v podniku rozloženém do tří okruhů, obsadil s mankem dvaatřiceti sekund reprezentant Biatlonu Prostějov Pavel Dvořák, třetí skončil Petr Hvolka (Kilpi Racing Team, 39:29).

,,Po startu jsem zvolil ostré tempo a na první příčce jsem si vybodoval slušný náskok. Ovšem na obrátce prvního kola jsem trochu zazmatkoval. Špatně jsem odbočil a tím jsem si prodloužil trať. Než jsem si to uvědomil, tak mě na chvíli Pavel Dvořák předběhl. Hned záhy jsem ale mého největšího soupeře dostihl a Dvořák na můj další nástup už nezareagoval. Proto jsem na konci závodu mohl dokonce tempo zvolnit,“ prozradil Tomáš Blaha.

V Července se ve čtvrtém závodu Velké ceny vytrvalců Olomouckého kraje dařilo také dalšímu zástupci kroměřížského atletického oddílu Ondřejovi Němcovi. Ten doběhl v čase 46:32 v kategorii šedesátníků na stříbrné příčce. Prvenství mezi nimi získal Lubomír Knápek ze Šumperku (45:40), Třetí pozici bral Bedřich Vynikal (AVA, 46:46).

FLORBAL

Vsetín potřebuje mít proti Třinci míček pod kontrolou

Vsetín – Hodně důležitý zápas odehrají v neděli prvoligové florbalistky Vsetína. Ve 22. kole soutěže na domácí ploše přivítají Třinec. Přímý souboj o čtvrté místo v tabulce začíná ve sportovní hale Na Lapači v 14.30 hodin.

,,Severomoravanky jsou nováčkem soutěže. V průběhu sezony se ale hodně zlepšily. Předvádí běhavý agresivní florbal a v posledních duelech také střílí hodně branek,“ podělil se o základní poznatky o mladém hostujícím družstvu hlavní vsetínský trenér Michal Kvapil.

Valašky však mají na nepříjemného protivníka připravenou účinnou taktiku. ,,Očekávám atraktivní střetnutí. Nutné je ovšem, abychom v něm byli trpěliví. Pokud chceme v utkání uspět, tak musíme mít míček co nejvíc pod kontrolou. Důležitě rovněž bude vyhrávat osobní souboje,“ ví, co by mělo na Třinec platit domácí kouč Kvapil.

HOKEJ

Zlín nevstřelil poslednímu Žďáru nad Sázavou ani jednu branku

Zlín – Překvapivě bez bodového zisku odehrálo mužstvo Zlína dohrávku 11. kola skupiny o 13. – 24. místo hokejové extraligy juniorů. Mladí berani na domácím ledě podlehli Žďáru nad Sázavou 0:3.

Zlínský kolektiv s posledním celkem tabulky nezvládl první třetinu a po brankách Gergela a Filipa ve 13. minutě prohrával 0:2. Ani ve zbytku střetnutí se ševcům v koncovce nedařilo. Plameny z Vysočiny sice přestříleli, ovšem hostujícího gólmana Radostu ani jednou nepřekonali. Žďár nad Sázavou naopak v devětadvacáté minutě Kadlečkem skóroval potřetí. Bojovní hosté navíc zvládli také dodatková trestná střílení.

,,Soupeře jsme sice přestříleli 44:30. Ovšem v předbrankovém prostoru Žďáru nad Sázavou jsme byli málo důrazní,“ našel hlavní příčinu nečekané ztráty zlínský kouč Zbyněk Mařák.

Dohrávka 11. kola skupiny o 13. – 24. místo:

PSG BERANI ZLÍN – ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 0:3 (0:2, 0:0, 0:1 – N 0:0 – 0:1).

Zlín: Huf (Kořének) – Uhříček, Jarošek, Hamrlík, Reidl, Bednařík, Prokeš – Chludil, Hefka, Bachánek, Weintritt, Lekeš, Podešva, Handl, Kozubík, Richard Hrazdira ml., Dobiáš, Fajkus, Sebera.

KLASICKÉ LYŽOVÁNÍ

Hradní běžce v okolí Brumova nepřálo počasí. S těžkou mokrou tratí a se silným větrem se nejlépe vypořádali Ondřej Navrátil a Petra Holznerová

Brumov-Bylnice – Ondřej Navrátil ze Vsetína zvítězil v 9. ročníku mezinárodního závodu v klasickém lyžování Hradní běžka v Brumově. V podniku dlouhém 30 kilometrů dosáhl na trati mezi Brumovem, Lověnou, Okršliskem, Maděrovcem, s cílem opět v Brumově, času 2:09:56. Druhé místo obsadil se ztrátou 5 minut a 8 sekund Tomáš Frýdl (třicítka.zděchov.net), třetí příčku vybojoval v čase 2:18:53 Michal Krejčí z kašavského Valachbajk Teamu. Michal Dorňák (extremendorurocross.cz, 2:19:15) skončil čtvrtý a reprezentant Slovanu Luhačovice Stanislav Mudrák (2:25:21) byl pátý.

,,Hradní běžky jsem se zúčastnil potřetí. A protože jsem v Brumově dvakrát vyhrál, tak jsem chtěl i letos v závodu se skvělou atmosférou zase zvítězit. To se mi také podařilo,“ pochvaloval si Ondřej Navrátil.

Ten měl připravenou jednoduchou taktiku. ,,Mým záměrem bylo udržet se Tomáše Frýdla. Po patnáctém kilometru jsem ale zjistil, že mám rychlejší lyže a proto jsem zaútočil na první pozici. Na zlaté příčce jsem pak zůstal až do cíle. Menší krizi jsem však měl v kopci okolo 12 kilometru, kdy se ode mě Frýdl snažil odpoutat,“ nezapíral Navrátil.

,,V náročných mokrých podmínkách a za silného větru jely Navrátilovi rychleji lyže ve sjezdu. Proto bylo těžké se ho udržet, zvlášť když od 18 kilometru byly na trati kaluže vody,“ prohlásil po vyhlašování výsledků druhý v pořadí Tomáš Frýdl.

Závod žen vyhrála Petra Holznerová (Zvonek Sport Valašské Klobouky, 3:04:38), před Alenou Kadlecovou z BK Lysá pod Makytou, jež byla v cíli o 7 minut a 36 sekund pomalejší. Bronzová byla valašskokloboucká Marie Pechová (3:54:11).

,,Do čtvrtého kilometru jsem jela na čele osamocená. Poté mě předjela Alena Kadlecová. Ovšem na Okršlisku už jsem byla zase první a protože mi v následném sjezdu jely dobře lyže, tak se mi zlatou příčku podařilo udržet až do konce závodu,“ radovala se Petra Holznerová.

Ta na mokrém sněhu zvolila lyže se skiny, kde je na skluznici přilepený mohér, který se nemusí mazat. ,,Mohér se mi ale na čtrnáctém kilometru odlepil a já jsem se pro něho musela kousek vracet, abych ho neztratila. Od tohoto úseku mi lyže podkluzovaly a tím byl závod pro mě v těžkých podmínkách ještě náročnější,“ prozradila ještě Holznerová.

Moc ale nechybělo a oblíbený závod v klasickém lyžování na Valašsku se stejně jako loni ani letos nekonal. ,,Zaskočila nás nečekaná obleva. Po dlouhém mrazivém období se těsně před závodem začalo oteplovat. Když jsme v pátek o půlnoci rolbou projížděli trať, tak byly čtyři stupně nad nulou. V sobotu dopoledne bylo ještě o dva stupně tepleji a sníh nám tál před očima. Kdyby se Hradní běžka konala v neděli, už bychom ji nestihli uspořádat,“ přiznal jeden z pořadatelů Kamil Sedlačík.

VÝSLEDKY DALŠÍCH ZÁVODŮ HRADNÍ BĚŽKY 2019:

Muži 17 km:

1. Miroslav Šuška (Považská Bystrica) 1:26:30.

2. Ondřej Skuček (Štítná nad Vláří) 1:27:31.

3. Peter Vranák (Lazy pod Makytou) 1:28:44.

Ženy 17 km:

1. Barbora Muchová (Vsetín) 1:34:25.

2. Eva Marečková (Slavičín) 1:44:05.

3. Marie Obadalová (Mirošov) 1:53:19.

Vítězové žákovských závodů:

Kluci 5 km:

1. Michal Sklenařík (Fryšták) 33:27.

Holky 5 km:

1. Simona Orsáková (Sport club Kopec) 29:31.

Kluci 1 km:

1. Matouš Mudrák (Podhradí – Luhačovice) 5:37.

KLASICKÉ LYŽOVÁNÍ

V Karlovské padesátce jsou ve Velkých Karlovicích připravené tři tratě

Velké Karlovice – O víkendu se ve Velkých Karlovicích uskuteční největší lyžařský závod sezony Karlovská 50. Ten je zařazený do celorepublikového šestidílného seriálu SKI Tour 2019.

V pátek od 10 hodin si zazávodí dětské kategorie. V sobotu budou připravené tři tratě. Hlavní 50 kilometrů dlouhý závod má převýšení 1264 metrů. Na 25kilometrové trati čeká lyžaře převýšení 632 metrů a v desetikilometrovém závodu bude nutné překonat převýšení 304 metrů.

Společný start všech závodů, které se pojedou klasickou technikou, bude na dostihovém závodišti ve Velkých Karlovicích v 10 hodin. Prezentace bude od 8 do 9.30 hodin v místní základní škole. Po oba dny se na Valašsku očekává účast 1500 lyžařů.

Poslední ročník hlavní Karlovské 50 v roce 2017 vyhráli Daniel Máka (2:07:37) a Kamila Bořutová (2:37:46). V roce 2018 se Karlovská 50 kvůli nedostatku sněhu nekonala. Ovšem také letos je nutné vzhledem k občasné oblevě sledovat vývoj počasí a hlavně webové stránky závodu.

SPORTOVNÍ STŘELBA

Podhostýnské mistrovství ve střelbě ze vzduchovky na Rusavě vyhráli Szabolcs Kešiar a Martina Johnová

Rusava – Slovák Szabolcs Kešiar získal titul ve 2. ročníku Podhostýnského mistrovství ve střelbě ze vzduchovky. V závodu na Rusavě ve střelbě vleže na 5 + 10 ran na 10 metrů se blýskl nástřelem 91 bodů. Stříbrnou pozici obsadil Antonín Mikšánek (90 bodů), třetí skončil Vladimír Gregor (88 bodů).

Mezi ženami vybojovala zlatou příčku nástřelem 87 bodů Martina Johnová. Druhá byla Klára Kopanová (86 bodů), třetí místo brala za výkon 80 bodů Ludmila Polišenská.

,,Letošní závod se povedl. Zúčastnilo se ho 67 zájemců o střelbu ze vzduchovky. Kromě toho, že ho doprovázela skvělá atmosféra, tak byly k vidění výborné výkony. Kromě vítězů Kešiara a Johnové se o vynikající výsledek postarala také starší žákyně Anna Mikšánková,“ prozradila jedna z účastnic závodu bronzová mezi ženami Ludmila Polišenská.

Výsledky mládežnických kategorií:

Kluci do 15 let: 1. Jakub Pumprla (54 bodů), 2. Lukáš Janečka (49 bodů), 3. Jan Uruba (43 bodů).

Holky do 15 let: 1. Anna Mikšánková (88 bodů), 2. Ester Daňková (84 bodů), 3. Veronika Krajcarová (62 bodů).

Kluci do 10 let: Jiří Mikšánek (77 bodů), 2. David Gregor (76 bodů), 3. Milan Zachara (71 bodů).

Holky do 10 let: 1. Aneta Hlaváčová (54 bodů), 2. Anna Švehlíková (24 bodů), 3. Kristýna Rákošová (12 bodů).