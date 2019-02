ATLETIKA

Ondřej Velička ovládl maraton v Českých Budějovicích. Na místním výstavišti absolvoval 105 okruhů. Na trati se vypořádal se 422 zatáčkami

Bystřice pod Hostýnem – Ondřej Velička z Bystřice pod Hostýnem zvítězil v Budějovickém T1 maratonu. V Českých Budějovicích dosáhl ve 42,2 kilometru dlouhém závodu, času 2:49:17. Stříbrný Jihočech Petr Macek za ním v cíli zaostal o jednu minutu a osmapadesát sekund, třetí místo obsadil časem 3:07:15 Lukáš Rokos z Jiskry Třeboň.

,,Letošní českobudějovický maraton se podruhé běžel v pavilonu na výstavišti. V minulosti se desetkrát konal v podzemních garážích obchodního centra. Na výstavišti nás čekalo 105,5 okruhů a celkem 422 zatáček. Jeden okruh měřil 400 metrů,“ představil zajímavý závod Ondřej Velička.

Pro ultramaratonce z Kroměřížska to však byl na jihu Čech pouze kvalitní trénink. A i když na závod příliš formu neladil, tak se mu podařilo díky rovnoměrnému tempu splnit cíl, zaběhnout čas okolo dvou hodin a padesáti minut.

,,Odstartoval jsem podle plánu. Měl jsem přesně spočítané časy na jeden okruh. A protože můj největší soupeř Dan Orálek kvůli žaludečním potížím brzy odstoupil, tak jsem si běžel svůj vlastní závod. V jednom úseku trati jsem se ale chvíli obával, jestli první příčku udržím. Okolo dvacátého kilometru jsem měl totiž na Petra Macka pouze osmatřicetisekundový náskok. Deset kilometrů před cílem už jsem ale věřil, že závod vyhraju,“ přiznal Velička.

Ten také děkuje za podporu kamarádovi Radku Brunnerovi. ,,U trati mi v pravidelných intervalech podával pití,“ pochvaloval si vytrvalec z Bystřice pod Hostýnem.

Reprezentant Zlínského kraje ovšem triumf v Českých Budějovicích neoslavoval. ,,Byl to docela náročný den. Nejprve jsem brzy ráno jel 300 kilometrů na závod. Po něm jsem se hned z jihu Čech vracel zpátky domů. Na druhý den jsem se ale byl 30 kilometrů vyklusat,“ prozradil závěrem spokojený Ondřej Velička.

Ve zlínském dvoumílovém běhu bude pro všechny atlety v cíli připravený teplý lívanec se skořicí

Zlín – Už druhý z dvanácti letošních dvoumílových běhů se koná v sobotu ve Zlíně. Únorový závod startuje na tradičním místě v oblasti průmyslové zóny před budovou firmy Madal Bal v Přílukách v 9 hodin. 3,2 kilometru dlouhý podnik je rozložený do dvou rovinatých okruhů a poběží se v místní zahrádkářské čtvrti. Závod je určený pro všechny kategorie. Poměřit síly si tak můžou muži, ženy, junioři i juniorky. Pro děti je připravená zkrácená 800metrová trať.

,,Běh na 2 míle ve Zlíně doprovází v každém ročním období výborná atmosféra. Takže, každý kdo se postaví na start má ze svého výkonu dobrý pocit. Navíc všichni účastníci mají možnost v cíli pochutnat si na teplém lívanci se skořicí,“ zve všechny zájemce o sportování jeden z pořadatelů závodu Andrej Višněvský.

Ten také drží z 2. září 2017 časem 9:57 mužský traťový rekord. Držitelkou ženského traťového rekordu je z 6. září 2014 díky času 11:59 Agnikana Šenkýřová. Oba jsou reprezentanti pořádajícího klubu Sri Chinmoy Marathon Team Zlín.

FLORBAL

Čest divizních florbalových klubů zachraňoval Vsetín výhrou v Jeseníku

Region – V posledních duelech florbalové divize se celkům ze Zlínského kraje příliš nedařilo.

Ze čtyř zápasů si jedinou výhru připsal Vsetín, který uspěl v Jeseníku 8:5. ,,V ne příliš pohledné partii jsme o našem tříbodovém zisku rozhodli až v posledních dvanácti minutách utkání. Ještě v osmačtyřicáté minutě to bylo 4:4. V závěru střetnutí jsme však byli bojovnějším celkem a odměnou nám byl povedený výsledek v Jeseníku,“ potěšil úspěch na ploše osmého družstva tabulky forvarda Valachů Patrika Seevalda.

V Krnově vsetínský kolektiv prohrál 8:11. ,,Nezvládli jsme druhou třetinu, kterou jsme díky individuálním chybám prohráli pětigólovým rozdílem. Ve třetí části jsme se zlepšili a to stačilo alespoň na korekci skóre,“ prozradil Seevald.

Zklamal Zlín. Lvi z krajského města podlehli Jeseníku 1:6 a Krnovu 5:10. ,,Oba zápasy jsme odehráli v oslabené sestavě. Příležitost dostalo několik juniorů. Ti určitě nezklamali a kvalitním celkům vzdorovali. Pozitivem je skutečnost, že v moravskoslezských halách nasbírali spoustu florbalových zkušeností,“ tvrdí zlínský kouč Miroslav Kořének.

Výsledky 16. a 17. kola:

KRNOV – VSETÍN 11:8 (2:2, 6:1, 3:5)

Branky Vsetína: Jan Trčka 2, Macek 2, Húšť 2, Jiří Vaculík, Zubek.

JESENÍK – VSETÍN 5:8 (2:1, 1:3, 2:4)

Branky Vsetína: Adámek 4, Zubek 2, Látal, Maniš.

Vsetín: Zgarba, Chovanec – Húšť, Jiří Vaculík, Maniš, Macek, Polách, Žůrek, Seevald, Zubek, Horák, Látal, Jan Trčka, Adámek.

JESENÍK – ZLÍN LIONS 6:1 (3:0, 1:1, 2:0)

Branka Zlína: Michálek.

KRNOV – ZLÍN LIONS 10:5 (2:1, 5:1, 3:3)

Branky Zlína: Ondroušek 3, Michálek, Horník.

Zlín: Bartík, Šauer – Kořený, Balusek, Žáček, Svitálek, Michálek, Vořechovský, Vojtěch Bajza, Baroň, Horník, Dohnal, Červenka, Lovecký, Ondroušek.

HOKEJ

Vsetín ztratil na ledě pražské Sparty 30 sekund před koncem dobře rozehraný zápas. Zlín si poradil s Olomoucí i Havířovem

Region – Smolné utkání odehrálo v pátek mužstvo Vsetína v juniorské hokejové extralize ve skupině o pořadí v play off. Valaši prohráli na ledě Sparty Praha 3:4. V hlavním městě se jim navíc nedařilo ani v nadstavbě.

,,S jednoznačným lídrem soutěže jsme drželi až do poslední minuty krok. V utkání jsme vedli 1:0 a ještě třicet sekund před koncem základní hrací doby to bylo 3:3. Poté však Havlín po dorážce zajistil domácí tři body,“ mrzala ztráta jednoho z hostujících koučů Petr Fojtů.

V sobotu Vsetín neuspěl v Pardubicích 1:5. ,,V utkání, v němž bylo celkem 23 vyloučených hráčů a udělené dva desetiminutové tresty, jsme nezvládli první třetinu. Po ní jsme prohrávali dvoubrankovým rozdílem. V 30. minutě dali domácí v oslabení Trejbalem třetí branku a po ní už jsme se nevzpamatovali. Z východu Čech jsme si ale přivezli bod za zvládnuté dodatkové samostatné nájezdy. Ten rozhodující proměnil Frydrych,“ informoval o druhém víkendovém souboji Fojtů.

Ve skupině o 13. – 24. místo Zlín v pátečním duelu vybojoval s Olomoucí čtyři body. V základní hrací době berani Hanáky zdolali 4:2 a hned po jednačtyřiceti sekundách nadstavby zajistil ševcům další bonusový bod Matěj Sebera.

V sobotním střetnutí zlínské mužstvo porazilo hlavně zásluhou hattricku Sebastiána Fajkuse Havířov 5:3. Domácí uspěli díky Lužovi i v dodatkových samostatných nájezdech. Výhra nad Severomoravany se však nerodila lehce. Zlín v duelu prohrával 0:1, 1:2 a 2:3. Ve druhé polovině střetnutí byli ale domácí v koncovce produktivnějším celkem.

Výsledky 14. a 15. kola skupiny o pořadí v play off:

SPARTA PRAHA – VSETÍN 4:3 (1:1, 1:1, 2:1 – N 1:0)

Branky Vsetína: Vašenka, Lukačka, Frydrych.

PARDUBICE – VSETÍN 5:1 (2:0, 1:1, 2:0 – N 0:1)

Branky Vsetína: Lukačka, Frydrych.

Vsetín: Málek, Sachr – Ondračka, Zeman, Šimon Jenáček, Pernický, Kožený, Kočí – Klímek, Zetocha, Vrána, Pospíšil, Lukačka, Krupa, Adámek, Vašenka, Petriska, Frimel, Frydrych.

Výsledky 14. a 15. kola skupiny o 13. – 24. místo:

PSG BERANI ZLÍN – OLOMOUC 4:2 (1:0, 2:1, 1:1 – N 1:0)

Branky Zlína: Luža, Robert Sedláček, Kočica, Dobiáš, Sebera.

PSG BERANI ZLÍN – HAVÍŘOV 5:3 (1:1, 3:2, 1:1 – N 1:0)

Branky Zlína: Fajkus 3, Sebera, Dobiáš, Luža.

Zlín: Kořének (Šarman) – Jarošek, Hamrlík, Jaroněk, Bednařík, Pavlas, Talafa – Kočica, Bachánek, Weintritt, Lekeš, Podešva, Handl, Kozubík, Luža, Robert Sedláček, Dobiáš, Fajkus, Sebera, Hefka.

KLASICKÉ LYŽOVÁNÍ

Na Kochavci o prvenství Tomáše Jemelky rozhodl pád Tomáše Frýdla 100 metrů před cílem. Šárka Valčíková byla suverénní

Rokytnice nad Vláří – Domácí Tomáš Jemelka vyhrál 4. ročník závodu v klasickém lyžování Kochavecká 18. Reprezentant Rokytnice nad Vláří dosáhl v osmnáctikilometrovém podniku, času 1:04:12. Druhé místo vybojoval s dvacetisekundovou ztrátou Tomáš Frýdl, třetí příčku na trati v okolí osady Kochavec a obcí Rokytnice nad Vláří, Štítné nad Vláří a Šanova, získal Robert Kocián (oba Vsetín, 1:09:36). Valašskokloboucký Pavel Fojtů dojel do cíle v čase 1:11:09 čtvrtý a další vsetínský lyžař Jan Hajzler obsadil pátou pozici (1:11:39).

Závod žen opanovala díky času 1:26:27 Šárka Valčíková ze Slavičína, před Adélou Maňákovou z Horní Lidče (1:29:01). Bronzová byla Hana Jemelková (Rokytnice nad Vláří, 1:30:32). Těsně za medailovými pozicemi zůstaly lyžařky z Valašských Klobouk. Petra Holznerová skončila čtvrtá (1:35:57) a Marie Pechová pátá (1:44:50).

,,Letošní ročník Kochavecké osmnáctky byt tím nejpovedenějším v historii závodu. Na startu hlavního závodu se ve všech kategoriích sešlo 107 lyžařů. Ve Ski aréně na Kochavci si na kilometrové trati zazávodilo také 10 dětí. Přálo nám také počasí. Bylo bezvětří a čtyři stupně pod nulou. Proto nebyl problém perfektně upravit trať,“ pochvaloval si jeden z pořadatelů Lubomír Spáčil.

Ten také popsal vývoj mužského závodu. ,,Dlouho byla vpředu trojice Jemelka, Frýdl a Kocián. V průběhu sedmnáctého kilometru z čela vypadl Kocián. Smůla potkala Tomáše Frýdla. Ten měl 100 metrů před cílem už ve Ski aréně na Kochavci pád. Tomáš Jemekla si proto dojel pro pohodové vítězství,“ informoval o rozhodujících momentech Spáčil.

,,Mezi ženami byla Šárka Valčíková suverénní. Reprezentantka Slavičína se brzy probojovala na první příčku a na ní pak úměrně s přibývajícími kilometry navyšovala náskok až do konce závodu,“ dodal ještě Lubomír Spáčil.

KLASICKÉ LYŽOVÁNÍ

V sobotní Hradní běžce v Brumově jsou připravené čtyři tratě

Brumov-Bylnice – V Brumově-Bylnici a okolí se v sobotu koná 9. ročník závodu v běhu na lyžích Hradní běžka. Pořadatelé připravili čtyři tratě. Lyžaři mají možnost poměřit síly v jedenácti kategoriích v závodech na 30 kilometrů, 17 kilometrů, 5 kilometrů, nebo na 1 kilometr. Trať hlavního třicetikilometrového podniku povede na okruhu mezi Brumovem, Lověnou, Okršliskem, dále pak na Gabrišovky a Maděrovec. Poběží se klasickou technikou.

Závod je veřejný a jeho hromadný start je na místním golfovém hřišti v 10 hodin. To se nachází kilometr od parkoviště za kostelem. Na stejném místě je také cíl. Prezentace začíná v místě startu v 8.30 hodin a končí v 9.45 hodin.

,,Je ale nutné aby zájemci kvůli počasí sledovali naše webové stránky,“ upozorňuje jeden z pořadatelů Kamil Sedlačík.

Vítězství v 8. ročníku Hradní běžky v Brumově v roce 2017 v hlavním třicetikilometrovém závodu vybojovali Ondřej Navrátil ze Vsetína (1:44:03) a Slovenka Monika Kadlecová z klubu CK EPIC Dohňany (2:07:28). V loňském roce se závod kvůli oblevě nekonal.

SOFTBALL

V Hluku se bude od pátku do neděle hrát mezinárodní softballový turnaj žen Snails Cup 2019

Hluk – 7. ročník mezinárodního halového softbaballového turnaje žen Snails Cup se koná od pátku do neděle v Hluku. V tamní sportovní hale v Boršické ulici se představí šest družstev. Kromě dvou kolektivů z Kunovic si na Slovácku ještě zahrají celky Arrows Ostrava, Cats Brno, dále pak výběr Slovenska a maďarský tým Redsu. V pátek od 18 do 20 hodin a v sobotu od 9 do 21 hodin si nejprve všechna družstva mezi sebou zahrají systémem každý s každým. V neděli jsou na programu vyřazovací duely. Semifinálové souboje budou k vidění v neděli v 11.30 a v 12.30 hodin. Střetnutí o 3. místo začne v 14.30 hodin. Finále vypukne v 15.30 hodin. Prvenství z roku 2018 obhajuje žlutý tým kunovických šnečic, který ve finále porazil družstvo Joudrs Praha 4:1.