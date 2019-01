Nohejbalový turnaj v Otrokovicích | Foto: archiv pořadatelů

ATLETIKA

Tomáš Navrátil si chtěl Zimní běh kolem Bečvy hlavně užít. Nakonec v Grymově obhájil první příčku z loňského roku

Region – Atleti AK Kroměříž si podmanili 9. ročník Zimního běhu kolem Bečvy. V oblíbeném lednového podniku na Přerovsku sbírali úspěchy v absolutním pořadí v závodu mužů i žen a vyhráli i dvě veteránské kategorie.

Mužský závod dlouhý 10,5 kilometru ovládl Tomáš Navrátil. Ten dosáhl na trati mezi Grymovem, Přerovem a zpět, času 33:45. Bronzovou příčku vybojoval Tomáš Blaha, Josef Sedláček skončil osmý (37:05) a Oldřich Jasenský devatenáctý (39:28). Druhé místo obsadil Pavel Dvořák (AK Prostějov, 33:55). Blaha bral zároveň prvenství mezi čtyřicátníky.

,,V lednu jsem se zatím věnoval hlavně běžkám a volnému běhu. Teprve v Grymově jsem si vyzkoušel závodní intenzitu. Loni jsem tam zvítězil, ale letos jsem si chtěl podnik kolem Bečvy pořádaný kamarádem Petrem Kučerou hlavně užít,“ přiznal Tomáš Navrátil.

Kroměřížský vytrvalec začal volněji. ,,Ovšem už po dvou kilometrech jsme vpředu vytvořili vedoucí dvojici s Pavlem Dvořákem. A na obrátce v Přerově už jsem věděl, že se o první příčce rozhodne mezi námi dvěma. Kolem 8,5 kilometru jsem tempo zrychlil a v tomto úseku se mi podařilo od prostějovského soupeře odpoutat. Mírný náskok jsem pak udržel až do cíle,“ potěšila obhajoba zlaté pozice na Přerovsku Navrátila.

Závod žen vyhrála v čase 39:33 další nositelka barev kroměřížského atletického klubu Martina Novotná s velkým náskokem před Monikou Peluchovou z Přerova (45:08). Třetí doběhla Alena Losertová (Zapro Team, 45:47).

V okolí Grymova se ještě dařilo veteránovi Ondřejovi Němcovi z AK Kroměříž, který zvítězil v čase 42:47 v kategorii šedesátníků. Druhý mezi nimi byl v cíli o 2 minuty a 9 sekund pomalejší Ladislav Špacír z Lokomotivy Břeclav, třetí místo získal olomoucký Jaromír Bučík (48:39).

ATLETIKA

V Jankovicích na Kroměřížsku se v sobotu koná 16,5kilometrový horolezecký běh Lysinská krůta

Jankovice – 4. ročník horolezeckého běhu Lysinská krůta se uskuteční v sobotu v Jankovicích na Kroměřížsku. 16,5 kilometru dlouhý závod, který má převýšení 867 metrů, startuje v místním sportovním areálu ve 12 hodin. Prezentace probíhá mezi 10.30 a 11 hodinou. Startovné je 100 Kč.

Náročná kopcovitá trať vede směrem na kopec Lysinu, dále pak na rozcestí Pod Lysinou, vrch Javorčí, Poschlou, Barvínek a zpět do cíle do jankovického sportovního areálu.

Prvenství v mužích v loňském roce v Jankovicích vybojoval Pavel Dvořák (1:32:58), před Janem Lachnitem (1.35:59). Bronzový skončil Zdeněk Dokulil (1:37:50). Mezi ženami zvítězila Zuzana Weissová (1:49:25). Stříbrná doběhla Jana Solanská (2:10:05), třetí příčku obsadila Eva Dvořáková (2:18:28).

FUTSAL

Zlínští futsaloví vysokoškoláci v neděli hostí silné mužstvo Hodonína

Zlín – V neděli se bude v krajském městě hrát druhá futsalová liga. Vysokoškoláci ze Zlína se utkají s celkem Tango Hodonín. Zápas ve Sportovní hale Euronics začíná v 16 hodin.

,,Hodonín je tradiční účastník nejvyšších českých ligových soutěží. Jihomoravané mají ve svých řadách spoustu výborných zkušených futsalistů, kteří si rozumí s míčem a umí se individuálně uvolnit. Hosté také mají skvěle sehrané standardní situace a nebezpeční jsou i v přesilových hrách,“ ví, na co si zlínský tým musí dávat pozor domácí útočník Pavel Krajča.

Jeho mužstvu se na podzim na půdě čtvrtého kolektivu tabulky dlouho dařilo. ,,V říjnovém souboji jsme po prvním poločase vedli 3:2. Nakonec jsme utkání prohráli 4:7. Nicméně zápas zlomila uznaná neregulérní branka domácích na konci první půle,“ zavzpomínal na první duel s hodonínským celkem forvard Krajča.

Ten má jasno i o taktice Zlína. ,,V neděli budeme od začátku střetnutí napadat rozehrávku týmu z jihu Moravy. Tím bychom měli eliminovat prostor hostů pro nebezpečnou kombinaci. Pozorní však musíme být v obraně. V posledních duelech totiž dostáváme laciné góly a tomu se musíme vyvarovat,“ plánuje Pavel Krajča, který chce samozřejmě se zlínským mužstvem silný celek porazit.

,,Jsme ovšem pokorní. Spokojení budeme i s remízou,“ tvrdí jedna z opor domácích.

HOKEJ

Vsetín jednoznačně porazil Litvínov. Zlín uspěl v Havlíčkově Brodě

Region – Extraligovým hokejovým juniorům Vsetína se v dalších zápasech ve skupině o pořadí v play off celkem dařilo.

V pátek Valaši zdolal Litvínov 7:4. ,,Duel proti pátému týmu tabulky se nám povedl. Měli jsme však pozvolný nástup do utkání, kdy jsme Litvínovu nabídli několik šancí. V 8. minutě ale Petriska využil přesilovku 5 na 3 a tím se mužstvo uklidnilo. Potom jsme až do konce střetnutí předváděli dobrý hokej. Severočechy jsme přehrávali pohybem. Důležité také bylo, že nás podržel gólman Sachr. Hattrick si připsal Vašenka. Dařilo se i nové posile z Havířova Lukášovi Adámkovi,“ hodnotil povedenou partii jeden z domácích koučů Petr Fojtů.

V sobotu vsetínský tým prohrál s Plzní 2:3. ,,Se Západočechy jsme ztratili dobře rozehraný zápas. Ještě v devětatřicáté minutě jsme totiž vedli 2:0. Ve zbytku duelu jsme ovšem po chybách náskok ztratili. Třetí plzeňský gól jsme dostali z hokejky Procházky sedmadevadesát sekund před koncem utkání. Ale díky Petriskovi bereme alespoň jeden bod za zvládnuté dodatkové nájezdy,“ konstatoval po druhém víkendovém souboji Fojtů.

Ve skupině o 13. až 24. místo Zlín prohrál na ledě Mountfieldu Hradec Králové 1:5. V Havlíčkově Brodě berani vyhráli 4:1.

Zápas na východě Čech rozhodla druhá třetina. Po ní mladí ševci prohrávali čtyřbrankovým rozdílem. V šestačtyřicáté minutě sice Hefka snížil stav na 1:4, domácí si ale pohodové vítězství pohlídali. Zlínský celek si tak z Hradce Králové přivezl alespoň bod za zvládnuté dodatkové samostatné nájezdy. Ten klíčový proměnil Dominik Luža.

Na Vysočině mělo utkání opačný průběh. Zlínský tým ve druhém dějství vstřelil mezi 23. a 25. minutou po trefách Weintritta, Sebery a Lekeše tři branky a třígólový náskok už si kontroloval až do konce střetnutí. Bonusový bod však získal Havlíčkův Brod. Ten domácím zajistil v třiašedesáté minutě Holenda.

Výsledky 12. a 13. kola skupiny o pořadí v play off:

VSETÍN – LITVÍNOV 7:4 (2:0, 3:2, 2:2 – N 0:1)

Branky Vsetína: Vašenka 3, Klímek 2, Petriska, Šimon Jenáček.

VSETÍN – PLZEŇ 2:3 (1:0, 1:1, 0:2 – N 1:0)

Branky Vsetína: Petriska 2, Šimon Jenáček.

Vsetín: Sachr, Málek – Kunst, Ondračka, Šimon Jenáček, Pernický, Kožený, Houser, Jakub Jenáček – Klímek, Vrána, Lukačka, Krupa, Adámek, Vašenka, Petriska, Frimel, Frydrych, Zetocha, Vrána, Pospíšil.

Výsledky 12. a 13. kola skupiny o 13. – 24. místo:

HRADEC KRÁLOVÉ – PSG BERANI ZLÍN 5:1 (0:0, 4:0, 1:1 – N 0:1)

Branky Zlína: Hefka, Luža.

HAVLÍČKŮV BROD – PSG BERANI ZLÍN 1:4 (0:0, 0:3, 1:1 – N 1:0)

Branky Zlína: Weintritt, Sebera, Lekeš, Kozubík.

Zlín: Kořének (Šarman) – Jarošek, Hamrlík, Jaroněk, Bednařík, Pavlas, Talafa – Kočica, Hefka, Bachánek, Weintritt, Lekeš, Podešva, Handl, Kozubík, Luža, Robert Sedláček, Dobiáš, Sebera.

KLASICKÉ LYŽOVÁNÍ

Sobotní závody v klasickém lyžování v Lačnově zakončí střelba ze vzduchovky

Lačnov – TJ Sokol Lačnov pořádá v sobotu na místním fotbalovém hřišti a jeho okolí závod v klasickém lyžování. Ten se uskuteční na 2,5kilometrovém okruhu okolo Sucháčkových pasek. Pořadatelé vypsali 4 kategorie pro začátečníky, pokročilé i Open. Každý závod bude zakončený doplňkovou disciplínou a to střelbou ze vzduchovky na malorážkový terč. Startovné je dobrovolné.

Ve fotbalové klubovně bude pro lyžaře i diváky připravené bohaté občerstvení. Podávat se bude Valašská kyselica, guláš a také svařené víno, grog, dobrá káva a čaj. V provozu bude i udírna.

Program:

10.00 – 11.30: Trénink a obhlídka trati

12.00: Start kategorie dětí (2 km)

13.00: Start kategorie žen: (5 km)

14.00: start kategorie mužů: (7,5 km)

15.00: Start kategorie Open (7,5 km)

16.00: Vyhlášení vítězů

NOHEJBAL

Turnaj trojic v Otrokovicích vyhrálo družstvo Mitasu.

Otrokovice – Družstvo Mitasu v sestavě Jaroslav Úruba, Ladislav Hnaníček a Lukáš Ondra zvítězilo v 19. ročníku nohejbalového turnaje trojic v Otrokovicích. Druhé místo v tradičním podniku v zimním období na Zlínsku vybojoval kolektiv CVT (Ladislav Bršlica, Václav Ščepka, Tomáš Trlica), bronzovou pozici obsadil tým Valíme bomby (Martin Gavenda, David Šíp, Jiří Hýža). Čtvrtou příčku brala Žlutava (Petr Vičánek, Radim Bůžek, Michal Tauš). Páté skončily Halenkovice, šestý kolektiv Panny a netvor, sedmá Čupakabra a osmý byl Baťov.

Nejlepším hráčem (hráčkou) byla vyhlášená Kristýna Plechatá (Panny a netvor), nejstarším hráčem v turnaji byl 67letý Rudolf Petrůj (Mitas II), tím nejmladším byl sedmnáctiletý Marek Polášek (Koplíci). Cenu útěchy získali Koplíci a Cenu bufetu Rumíci.

,,Turnaje hraném na třech kurtech v otrokovické Městské sportovní hale pořádaným odborovou organizací společnosti Continental – Barum, se zúčastnilo 16 družstev. Ty byly nejprve rozdělené do tří základních skupin. Nejlepších 8 celků postoupilo do play off. Naopak 4 týmy s nejmenším počtem bodů si to rozdaly o Cenu útěchy,“ představil hrací systém jeden organizátorů Ladislav Bršlica.

Tomu se nejvíc líbily zápasy o medailové pozice. ,,V dramatickém finále byla k vidění spousta pohledných výměn. Také souboj o třetí místo měl patřičný náboj. Ten nakonec rozhodl až poslední možný míč, ze kterého se radoval kolektiv Valíme bomby,“ informoval dále Bršlica.

Zároveň spolehlivý smečař stříbrného CVT také hodnotil nejlepší kolektivy. ,,Sehraní vítězové z Mitasu těžili z vynikajících kvalit smečaře Úruby. Tomu kryli záda nahrávač Hnaníček a polař Ondra. Stříbrnému družstvu CVT sice v závěrečných duelech už docházely síly, nicméně ve všech zápasech mi v útoku hodně pomáhal mladý Ščepka a vysoký standard na nahrávce odvedl Trlica. Trojka Valíme bomby těžila z možnosti hry na dva smečaře, když Šíp střídavě nahrával Gavendovi i Hýžovi. Slabším místem třetího celku ale byla obrana. Čtvrtá Žlutava letos nastoupila v pozměněné sestavě. Přesto mohla skončit bronzová. V partii o třetí příčku totiž neproměnila několik mečbolů. Pohyblivý Bůžek i bojovný Tauš ovšem ukázali, že se v dalších ročnících turnaje můžou utkat i o příčky nejvyšší,“ chválil medailisty Ladislav Bršlica.

Ve vydařeném nohejbalové klání v Otrokovicích nebyla nouze ani o zajímavosti. ,,Tou největší byla účast týmu Panny a netvor. Sestava tohoto družstva byla složená z dnes již zlínské legendy Ivo Nováčka a dvou nohejbalistek z pražských klubů Čelákovic a Čakovic Kristýny Plechaté a Elišky Česákové. Zejména Plechatá dokazovala, že extraligová hráčka může konkurovat mužům krajské úrovně na Zlínsku,“ prozradil závěrem jeden z pořadatelů Ladislav Bršlica.

TENIS

Zápas Dušana Machaly s Handlířem rozhodl jediný brejk. Dalibor Novák na Hané uměl číst hru soupeřů

Region – Dva hráči ze Zlína Dušan Machala a Dalibor Novák postoupili do semifinále úvodního podniku české veteránské série tenisových amatérů nad padesát let Senior’s Cup 2019. Tím byl halový turnaj Omega Olomouc. Zúčastnilo se ho 25 tenistů.

Machala v osmifinále zdolal Pavla Saturku z Jihlavy a ve čtvrtfinále překonal Pavla Remiáše (Ostrava). V semifinále ho vyřadil Brňan Petr Handlíř.

Novák se v osmifinále postaral o senzaci, když porazil Petra Vrbu z Lipníku nad Bečvou. Ve čtvrtfinále mu zápas skrečoval další zlínský matador Zdeněk Šeda. V souboji o finále už Novák ale nestačil na pozdějšího vítěze Antona Oškrobaného z Považské Bystrice.

,,Machala může být s postupem v turnaji hraném na tvrdém povrchu spokojený. V Olomouci předváděj svoje standardní výkony. Jeho souboj s Handlířem rozhodlo jeho ztracené podání za stavu 4:4. Brňan záhy brejk potvrdil a tím vyhrál celý zápas. Nováka podnik na Hané zastihl ve výborné formě. Zlínský veterán zvládl všechny svoje duely dobře takticky. Uměl číst hru soupeřů a nepříjemnými údery si připravoval útok, který na síti úspěšně zakončoval,“ hodnotil nejlepší tenisty ze Zlínského kraje v Olomouci ředitel turnaje Jan Nahodil.

Výsledky turnaje Omega Cup Olomouc 2019:

Osmifinále: Dušan Machala (Zlín) – Pavel Saturka (Jihlava) 6:0, Pavel Remiáš (Ostrava) – Milan Bílek (Mohelnice) 6:3, Miloš Michel (Bytča) – Miroslav Petružela (Daskabát u Olomouce) 6:3, Petr Handlíř (Brno) – Jan Nahodil (Valašské Klobouky) 6:3, Dalibor Novák (Zlín) – Petr Vrba (Lipník na Bečvou) 7:5, Zdeněk Šeda (Zlín) – Alois Motl (Mohelnice) 6:0, Cyril Krajčír (Moravský Svätý Ján) – Zdeněk Gratcl (Žabčice) 6:1, Anton Oškrobaný (Považská Bystrica) – Milan Rolinc (Opatovice) 7:6. Čtvrtfinále: Machala – Remiáš 6:0, Handlíř – Michel 6:3, Novák – Šeda 0:2 skreč Šeda, Oškrobaný – Krajčír 6:1. Semifinále: Handlíř – Machala 6:4, Oškrobaný – Novák 6:4. Finále: Oškrobaný – Handlíř 6:3.