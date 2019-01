ATLETIKA

Andreje Višněvského prvenství v lednovém dvoumílovém běhu ve Zlíně překvapilo. Vinati Docziová byla suverénní

Zlín – Andrej Višněvský bude na začátek roku 2019 určitě rád vzpomínat. Sedmadvacetiletý reprezentant domácího klubu Sri Chinmoy Marathon Team vyhrál úvodní letošní Běh na 2 míle ve Zlíně, když se blýskl v lednovém závodu dlouhém 3,2 kilometru, konaném za hustého sněžení, časem 11:48. Druhý František Dosoudil z Hulína (Solario Team) zaběhl čas 12:33, třetí skončil v čase rovných třináct minut zlínský David Lavička (Ghost Team).

,,Na zasněžené kluzké trati bylo 30 cm sněhu. Na běh v neobvyklých klimatických podmínkách jsem se však těšil,“ přiznal Andrej Višněvský.

Ten byl na začátku závodu na čele s Františkem Dosoudilem. ,,Po 800 metrech už jsem na prvním místě zůstal osamocený a náskok na zlaté pozici se mi dařilo až do cíle pořád mírně navyšovat,“ prozradil Višněvský.

Zlínského běžce ovšem zisk prvního místa překvapil. ,,V součastném období totiž netrénuji vůbec rychlost,“ divil se krosař z krajského města.

Závod žen na rovinaté trati v Přílukách ovládla rovněž členka pořádajícího zlínského týmu Sri Chinmoy Marathon jednačtyřicetiletá Vinati Docziová, před další atletkou z krajského města Marcelou Sklenářovou, jež byla v cíli o čtyřiapadesát sekund pomalejší. Bronzovou příčku vybojovala Iveta Macek (Easy Fitness Zlín, 17:22).

Stejně jako v minulých sezonách, také letos se ve zlínských dvoumílových bězích bude hodnotit závod, v němž bude rozhodovat poměr věku a výsledného času. Toto lednové měření sil vyhráli 60letý Miroslav Švihel (BS Slopné, 13:16) a díky času 19:39 jednasedmdesátiletá Anežka Janečková z AK Zlín.

Na začátku roku si v Přílukách zazávodily i dětské kategorie. V závodu dlouhém 800 metrů mezi žáky zvítězil jedenáctiletý zlínský Tobiáš Tlusták (3:36). Prvenství mezi žákyněmi si do Babic odvezla desetiletá Monika Železníková (Biathlon Halenkovice, 3:33).

ATLETIKA

Tomáš Blaha a Marie Delingerová skončili v běhu přes hanácký Mont Blanc na bronzových příčkách

Kroměříž – Tomáš Blaha z AK Kroměříž ve 40. ročníku Zimního běhu přes Kosíř vybojoval v kategorii čtyřicátníků třetí místo. V devítikilometrovém závodu zaběhl čas 41:27. Zvítězil Ondřej Horák z Fortexu Moravský Beroun (39:51), stříbrný skončil Petr Kučera (KESBUK Team, 40:41). V absolutním pořadí v tradičním lednovém krosovém podniku na Olomoucku skončil Blaha sedmý.

,,Závod zařazený do Velké ceny vytrvalců Olomouckého kraje má start i cíl ve Slatinicích. Jeho trať vede přes Velký Kosíř, neboli hanácký Mont Blanc. V minulosti se mi v tomto podniku několikrát dařilo. Letos se ovšem pro mě můj první letošní krosový běh nevyvíjel příznivě,“ prozradil Tomáš Blaha.

Ten se na předních pozicích udržel pouze úvodních 500 metrů. ,,V náběhu do terénu se čelo roztrhalo a já jsem nedokázal zachytit nástup nejlepších běžců. Horákovi i Petrovi Kučerovi se naopak dařilo držet svižné tempo a oba si tak přede mnou vytvořili dostatečný náskok. Třetí místo mezi čtyřicátníky jsem však měl pod kontrolou,“ uvedl v cíli Blaha.

Na dobrý výsledek na Hané dosáhla i další nositelka barev kroměřížského atletického klubu Marie Delingerová. Ta v absolutním pořadí mezi ženami obsadila díky času 51:25 bronzovou příčku. Vyhrála Vendula Horčičková (Best 4Run, 45:49). Druhá byla Ema Klimentová z AK Šternberk (48:33).

,,Již delší dobu mě bolí přiskřípnutý nerv. K tomu mám ještě zablokovaná záda. Rychleji jsem proto běžet nemohla. Závod jsem tak jenom odklusala,“ konstatovala po vyhlašování výsledků Marie Delingerová.

ATLETIKA

V sobotu se v Hulíně poběží 14. ročník Hulmenské desítky.

Hulín – Triatlonový klub Aspot Hulín pořádá v sobotu 14. ročník silniční běžecké Hulmenské desítky. Start desetikilometrového podniku je ve sportovním areálu na fotbalovém a atletickém stadionu Spartaku Hulín, v 10 hodin. Cíl je na stejném místě. Prezentace končí v 9.45 hodin. Trať povede směrem do Pravčic a zpět. Pořadatelé vypsali čtyři mužské kategorie. Poměřit síly si můžou muži do 39 let, do 49 let, do 59 let a nad 60 let. Svůj závod na Hané mají také dvě ženské kategorie do 35 let a nad 35 let. Nejlepší tři muži i ženy v absolutním pořadí budou finančně odměněni.

.,,V případě příznivého počasí jsme i letos do programu Hulmenské desítky zařadili také dětské závody. Od 11.30 hodin budou k vidění v šesti kategoriích souboje kluků a holek, žáků a žákyň od tří do patnácti let. Ti mají připravené tratě od 150 metrů do 1,5 kilometru. Navíc si všichni seniorští i mládežničtí účastníci závodu můžou po dobrém výkonu pochutnat na připraveném občerstvení,“ informuje za pořadatele Rostislav Burda.

V posledním ročníku Hulmenské desítky v roce 2018 hlavní závod mužů ovládl časem 32:45 Tomáš Navrátil z AK Kroměříž. V ženách vybojovala první příčku Kristina Čablová (AK Emila Zátopka Kopřivnice, 43:11).

FLORBAL

Zlín neudržel vedení 5:3 s Prostějovem. Vsetím stejného soupeře zdolal po nájezdech

Region – V 15. a 16. kole florbalové divize se regionálním klubům příliš nedařilo.

Zlínští Lvi doma prohráli s Olomoucí 4:12 a s Prostějovem 5:6 v prodloužení.

,,Utkání s Olomoucí se nám vůbec nepovedlo. Odehráli jsme ho v útlumu se sklopenou hlavou. Soupeř byl rychlejší a hlavně produktivní v koncovce. V sedmadvacáté minutě jsme prohrávali 2:7. To už bylo jasné, že v duelu se čtvrtým celkem tabulky neuspějeme. S Prostějovem jsme podali lepší výkon. V souboji se šestým celkem soutěže jsme ještě v sedmačtyřicáté minutě vedli 5:3. Nakonec jsme po laciných chybách nezvládli ani prodloužení,“ konstatoval po dvou domácích porážkách trenér Zlína Miroslav Kořének.

O něco líp zahrál Vsetín. Valaši zdolali Prostějov 6:5 po nájezdech a podlehli Olomouci 4:8.

,,Proti Prostějovu jsme už po několikáté v letošní sezoně nezvládli koncovku zápasu. Vždyť ještě třiatřicet sekund před koncem základní hrací doby jsme vedli 5:3. Naštěstí jsme byli úspěšní v samostatných nájezdech. Ten rozhodující proměnil Ivan Zajíc. Výsledek s Olomoucí neodpovídá průběhu střetnutí. V partii s kvalitním protivníkem jsme totiž dobře kombinovali. Ovšem zahazovali jsme šance,“ posteskl si vsetínský hrající kouč Patrik Seevald.

V aktuální neúplné tabulce je po 16. kole Zlín pátý. Vsetínu patří desátá příčka.

Výsledky 15. a 16. kola:

ZLÍN LIONS – OLOMOUC 4:12 (2:6, 2:3, 0:3)

Branky Zlína: Balusek, Vaněk, Pospíšil, Baroň.

ZLÍN LIONS – SK K2 PROSTĚJOV 5:6 (2:1, 2:2, 1:2, - 0:1) v prodloužení

Branky Zlína: Baroň 2, Vaněk 2, Pospíšil.

Zlín: Šauer, Bartík – Kořený, Končitlík, Bernátek, Vondřejc, Balusek, Červenka, Vaněk, Lovecký, Žáček, Pospíšil, Michálek, Baroň, Horník, Dohnal, Svitálek.

VSETÍN – SK K2 PROSTĚJOV 6:5 (2:1, 2:0, 1:4, - 1:0) po nájezdech

Branky Vsetína: Zajíc 2, Adámek, Macek, Horák, Březík.

VSETÍN – OLOMOUC 4:8 (0:1, 1:2, 3:5)

Branky Vsetína: Číž 2, Adámek, Zubek.

Vsetín: Zgarba, (Chovanec) – Jiří Vaculík, Maniš, Macek, Zajíc, Polách, Březík, Žůrek, Seevald, Zubek, Horák, Látal, Jan Trčka, Číž, Adámek.

HOKEJ

Vsetínský hokejový snajpr Daniel Klímek vstřelil o víkendu pražské Slavii a Liberci osm branek

Region – Na cenný skalp dosáhlo v 10. kole skupiny o pořadí v play off hokejové extraligy juniorů mužstvo Vsetína. V pátek Valaši zdolali Slavii Praha 4:0. V tomto duelu navíc brali díky Petriskovi další bod za zvládnutou nadstavbu.

,,Hodně nám pomohlo, že nás už v šesté minutě poslal Klímek do vedení. Daniel Klímek, který v základné hrací době vstřelil všechny naše čtyři branky, byl hlavní hvězdou zápasu. Rozhodující také bylo, že se nám podařilo ubránit dvě přesilovky Pražanů 5 na 3. Pochválit musím i skvěle chytajícího gólmana Málka,“ radoval se po povedeném pátečním střetnutí jeden z domácích trenérů Petr Fojtů.

V sobotním 11. kole vsetínské mužstvo podlehlo Liberci 4:6. ,,Výsledek neodpovídá průběhu zápasu. Náš kolektiv předváděl dobrý hokej. Liberec byl ale šťastnějším celkem. O osudu střetnutí nakonec rozhodlo vyloučení Frimela za podrážení na konci zápasu. Hosté v následné přesilovce vstřelili Aubrechtem vítěznou branku. K zisku tří bodů nám tak nepomohl ani Klímkův hattrick. Vyhráli jsme alespoň nadstavbu. V ní už po jednapadesáti sekundách skóroval kdo jiný než Daniel Klímek,“ hodnotil druhý víkendový duel Petr Fojtů.

Ve skupině o 13. – 24. místo se dařilo Zlínu. Berani pokořili Duklu Jihlava 4:3 po samostatných nájezdech. Domácí tým v zápase prohrával 0:2 a 2:3. Minutu a půl před koncem základní hrací doby však plichtu pro ševce zachránil v přesilovce Jaroněk. Jáchym Jaroněk také proměnil rozhodující samostatný nájezd.

Utkání Zlína se Žďárem nad Sázavou bylo odložené na 8. února.

Výsledky 10. a 11. kola skupiny o pořadí v play off:

VSETÍN – SLAVIA PRAHA 4:0 (1:0, 1:0, 2:0 – N1:0)

Branky Vsetína: Klímek 4.

VSETÍN – LIBEREC 4:6 (2:2, 2:1, 0:3, N 1:0)

Branky Vsetína: Klímek 4, Frimel.

Vsetín: Málek, Sachr – Lašák, Kunst, Zeman, Jenáček, Pernický, Kožený, Ondračka – Jindra, Klímek, Pospíšil, Lukačka, Krupa, Vašenka, Petriska, Frimel, Frydrych, Zemánek.

Výsledek 10. kola skupiny o 13. – 24. místo:

PSG BERANI ZLÍN – JIHLAVA 4:3 (0:2, 2:1, 1:0, - 1:0) po SN

Branky Zlína: Jarošek 2, Talafa, Weintritt.

Zlín: Huf, Kořének – Jarošek, Hamrlík, Jaroněk, Bednařík, Pavlas, Reindl, Talafa – Kočica, Bachánek, Weintritt, Lekeš, Podešva, Handl, Kozubík, Luža, Robert Sedláček, Fajkus, Sebera.

KLASICKÉ LYŽOVÁNÍ

Prvenství v Kochavecké 18 obhajují Tomáš Frýdl a Šárka Valčíková

Rokytnice nad Vláří – 4. ročník závodu v běhu na lyžích klasickou technikou Kochavecká 18 se uskuteční v neděli. Ten se koná na osmnáctikilometrové trati v okolí osady Kochavec, Rokytnice nad Vláří, Štítné nad Vláří a Šanova. Pro děti a mládež do 15 let bude připravená trať dlouhá 1 kilometr. Start je u penzionu na Kochavci v 10 hodin.

Prezentace bude probíhat v neděli od 8.30 do 9.45 hodin. Přihlásit se je ale možné už od pondělí 14. ledna do soboty 19. ledna do 18 hodin na emailové adrese ou-rokytnice@seznam.cz, nebo v neděli při prezentaci. Informace podá Zdeněk Kostka na telefonu 776 193 342. Startovné je 100 Kč. Děti mají startovné zdarma.

V hlavním závodu pořadatelé vypsali tři mužské a dvě ženské kategorie. V cíli bude pro všechny účastníky připravený guláš a čaj.

Loňský ročník Kochavecké 18 vyhrál v mužích v čase 1:38:06 Tomáš Frýdl ze Vsetína. Mezi ženami vybojovala první příčku Šárka Valčíková (Slavičín, 1:57:18).

NOHEJBAL

Prchlíkův memoriál ve Vlčnově vyhrál Bruno Team v sestavě s českým reprezentantem Františkem Kalasem

Vlčnov – Bruno Team v sestavě Miroslav Sachl, František Kalas, Vojtěch Holas, vyhrál 27. ročník mezinárodního nohejbalového turnaje trojic, kterým byl Memoriál Karla Prchlíka ve Vlčnově. Druhou příčku na Slovácku v konkurenci osmi kolektivů vybojoval Pražský výběr (Jiří Doubrava, Ondřej Klesal, Pavel Ježdík), bronzovou pozici obsadily Proudy (Vilém Ungermann st, Vilém Ungermann ml, David Sankot). Z regionálních týmů dosáhl na nejlepší výsledek celek Vsetína. Valaši skončili čtvrtí (Rudolf Vichtora, Michal Plachý, Radim Olšák).

Ve finále Bruno Team zdolal Pražský výběr 2:0. V duelu o 3. místo Proudy porazily Vsetín také 2:0.

,,Letošní ročník Prchlíkova memoriálu se nejprve hrál systémem každý s každým. Poté čtyři nejlepší kolektivy postoupily do soubojů o celkové prvenství,“ informoval jeden z organizátorů Roman Hruboš.

Tomu se líbily téměř všechny zápasy. ,,Turnaj měl znovu výbornou úroveň. Zejména extraligoví borci předvedli spoustu kvalitních výměn,“ tvrdí Hruboš.

Jeden z pořadatelů také hodnotil nejlepší kolektivy. ,,Bruno Team, který se konečně ve Vlčnově dočkal premiérového turnajového vítězství, se opíral o výkony českého reprezentanta smečaře Františka Kalase. Největší favorit letošního ročníku Memoriálu Karla Prchlíka Pražské výběr také bojoval. Stříbrné trojici se však nedařila nahrávka. Pražany navíc ještě limitovalo zranění krční páteře Pavla Ježdíka. Proudy se spoléhaly na tvořivé schopnosti Ungermanna staršího a téměř bezchybného smečaře a blokaře Ungermanna mladšího. Pohledný nohejbal předváděl i sehraný celek Vsetína,“ prozradil závěrem Roman Hruboš.