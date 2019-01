V dobré formě i skvělém rozpoložení se rozloučili se starým rokem někteří atleti ze Zlínského kraje. Tomáš Blaha ovládl Silvestrovský běh v Přerově, Silvie Pavlíčková doběhla v Silvestrovském běhu v Oseku nad Bečvou bronzová. Na konci roku 2018 se také konal tradiční badmintonový turnaj ve Strání a Silvestrovská hokejbalová exhibice v Malenovicích.

Pestrý byl také první lednový víkend roku 2019. Krosaři si zazávodili v trailovém Běhu Tří králů v Otrokovicích, hrálo druholigové basketbalové derby mezi Kroměříží a Valašským Meziříčím, pokračovala i juniorská hokejová extraliga.

ATLETIKA

V Silvestrovském běhu v Přerově Tomáše Blahu podporoval mezi diváky otec. Silvie Pavlíčková skončila v Oseku nad Bečvou na třetím místě

Kroměříž – Veterán AK Kroměříž Tomáš Blaha zvítězil ve 41. ročníku Silvestrovského běhu v Přerově, když dosáhl v 7,5kilometrovém závodu rozloženém do tří okruhů, času 25:14. Na druhého v pořadí Petra Kučeru z Grymova měl v cíli náskok čtyřiatřicet sekund. Bronzový na Hané skončil Josef Havlík (Kanoistika Přerov, 27:14).

,,Závod, při němž mě mezi diváky podporoval také otec Antonín, jsem začal ze zadních pozic startovního pole. Nicméně velmi brzy jsem se propracoval na čelní příčky a v průběhu šestého kilometru už jsem běžel na prvním místě osamocený. V závěrečném kilometru se mi dokonce podařilo ještě vystupňovat tempo,“ pochvaloval si Tomáš Blaha.

Zlínský region byl vidět i v 11. ročníku Silvestrovském běhu v Oseku nad Bečvou, kde mezi ženami vybojovala třetí pozici Silvie Pavlíčková. Reprezentantka Aspotu Hulín v 9,5 kilometru dlouhém podniku zaběhla čas 42:43. Prvenství brala Jana Václavková (Liga 100 Olomouc, 41:52), stříbrnou příčku obsadila v čase rovných dvaačtyřicet sekund Olga Čechmánková z AD Teamu.

ATLETIKA

Tříkrálový běh v Otrokovicích vyhráli Jiří Klement a Jana Žaludková

Otrokovice – Zimní počasí, teplota okolo dvou stupňů nad nulou a hlavně dobrá atmosféra přilákala na start hlavního sobotního krosového Běhu Tří králů v Otrokovicích pětačtyřicet atletů. Z vítězství v desetikilometrovém podniku se na okruhové trati mezi Otrokovicemi a Žlutavou radoval Jiří Klement z týmu Dressme.cz. Vytrvalec z Hané se prezentoval časem 47:58. Druhý byl Přemysl Žaludek (Cyklogat Malenovice, 49:03), třetí místo si do Libochovic odvezl Jan Bláha (52:39). Jan Kábela (SP Malenovice, 52:59) doběhl čtvrtý a Milan Šimek (KESBUK Otrokovice, 53:25) pátý.

,,Na skvěle organizovaný Tříkrálový běh se do Otrokovic vždy rád vracím,“ svěřil se v cíli Jiří Klement.

Ten v letos opravdu zimním trailovém podniku rozloženém do dvou okruhů, kdy na kopcovité trati bylo hodně sněhu, už na startu věděl, že o první příčku bude bojovat s kamarádem Přemyslem Žaludkem.

,,Mé tušení se také vyplnilo. Žaludek se mě úvodních pět kilometrů držel. Od šestého kilometru jsem si ale na čele vypracoval zhruba 200 metrový náskok, abych v cíli svého největšího soupeře porazil o pětašedesát sekund,“ potěšilo vítězství Klementa.

Pro krosaře z Hané to ovšem byla v Otrokovicích hlavně příprava na novou Ironmanovou sezonu. ,,V ní v letošním Českém poháru v dlouhém triatlonu budu obhajovat stříbrnou pozici v mužské kategorii 30 – 35 let. Proto po ranním 2,5 kilometrovém rozplavání a následném otrokovickém běhu to pro mě byla příjemná duatlonová sobota,“ usmíval se po vyhlašování výsledků Jiří Klement.

Mezi ženami vybojovala díky času 1:00:55 zlatou příčku Jana Žaludková ze Zlína, před Věrou Vystrčilovou (Fyziomovement, 1:04:01). Bronzovou pozici obsadila Martina Brugerová z Kopřivnice (1:09:05). Jitka Kvapilová (Ultimate fitness, 1:09:26) skončila čtvrtá a a Jitka Zapletalová z týmu Mattoni Freerun Zlín pátá (1:12:53).

,,Po dvou virózách, které mě sužovaly při Mikulášském běhu ve Zlíně i Štěpánském běhu v krajském městě, jsem se v sobotu konečně cítila fit. Kromě několika stovek metrů po startu jsem si tak perfektně připravený závod užívala. První kolo se mi ale zdálo náročné. Od druhého kola jsem se uvolnila a odběhla jsem ho úplně v pohodě. Znovu jsem se tak přesvědčila, že se mi osvědčuje spolupráce s léčitelem Davidem Holíkem,“ pochvalovala si pobyt v Otrokovicích Jana Žaludková.

Na kopcovité trati na okruhu mezi Otrokovicemi a Žlutavou se konal i pětikilometrový závod. V tom mužském vyhrál Filip Vabroušek (AK Zlín, 24:34). Mezi ženami byla nejlepší Lucie Skřivánková (Mattoni Freerun Zlín, 31:35).

BADMINTON

Turnaj ve Strání vyhrála dvojice Martin Půlpán, Jaroslav Balada

Strání – Dvojice Martin Půlpán, Jaroslav Balada vyhrála 7. ročník badmintonového turnaje ve čtyřhře amatérů ve Strání. Nejlepší pár na Slovácku ve finále porazil ve třech sadách Václava Mikláše s Patrikem Popelkou. Třetí skončili Vladimír Luzar mladší s Jindřichem Kacellem. Ti v zápase o bronzovou příčku zdolali rovněž ve třech setech Davida Vrágu s Reném Koptákem.

Nejmladším účastníkem turnaje byl čtrnáctiletý Josef Mikláš, tím nejstarším byl 67letý Vladimír Luzar starší.

,,Letošního ročníku turnaje, v němž se všechny zápasy hrály na dva vítězné sety, se zúčastnilo dvacet párů. Z toho byl jeden ženský a jeden smíšený. Dvě dvojice byly z Uherského Brodu, jedna z Luhačovic, ostatní byly složené z hráčů ze Strání a Květné,“ informoval jeden z pořadatelů Miloslav Janovský.

Ten také představil hrací systém. ,,Nejprve se hrálo ve čtyřech pětičlenných skupinách. Z každé skupiny pak čtyři nejlepší debly postupovaly do osmifinále. Poté už se vyřazovacím systémem bojovalo o celkové prvenství,“ prozradil dále Janovský, kterému se líbil zajímavý a hlavně dramatický průběh badmintonového podniku ve Strání.

,,U všech semifinalistů bylo vidět, že badminton hrají pravidelně. Václav Mikláš s Popelkou dokonce získávají zkušenosti v badmintonových kempech v Brně. Finále i souboj o třetí místo byly velmi vyrovnané. O vítězích rozhodlo několik nepřesností na straně poražených dvojic. Klíčové rovněž byly tvrdé smeče Martina Půlpána,“ uvedl ještě Janovský.

BASKETBAL

Krajské druholigové derby v Kroměříži vyhráli hosté z Valašského Meziříčí

Kroměříž – Těsnou výhrou favorita skončila první derby dohrávka druhé ligy basketbalistů. V sobotní partii celek kroměřížské Slavie podlehl Valašskému Meziříčí 74:79.

,,I když nám v zápase chyběla agresivita, byla to naše smolná porážka,“ mrzelo domácího trenéra Vojtěcha Šibora.

Jeho tým po oboustranně vlažném začátku ve druhé čtvrtině prohrával o devět bodů. ,,Ve třetí části se nám ale podařilo korigovat náskok Valachů na pět bodů. Ovšem hned záhy hosté vstřelili několik těžkých trojek a vypracovali si až patnáctibodové vedení. Ve čtvrtém dějství jsme ale upravili stav pouze na dvoubodový rozdíl. Dokonce jsme mohli v závěru střetnutí i vyrovnat. Střela kapitána Vavruše bohužel však nepropadla obroučkou,“ konstatoval po krajském derby Šibor.

SLAVIA KROMĚŘÍŽ - VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 74:79 (12:21, 29:38, 45:58).

Body Kroměříže: Pavlů 18, Legát 14, Hlobil 11, Šindler 7, Kubík 5, Vybíral 5, Bisaha 4, Kadlec 4, Kalousek 4, Vavruša 2.

FUTSAL

Zlínští vysokoškoláci chtějí Dolní Loučce vrátit vysokou říjnovou porážku

Zlín – Zajímavého soupeře hostí ve 13. kole druhé futsalové ligy mužstvo VŠSK Zlín. Vysokoškoláci z krajského města přivítají ,,nováčka“ soutěže celek ASM Dolní Loučky. Zápas se bude hrát ve zlínské sportovní hale Euronics Novesta v sobotu od 17 hodin.

,,Dolní Loučky převzaly práva klubu Atraps Hombres Brno, který ve druhé lize působil už v předcházejících sezonách. Jedná se o hodně fotbalový kolektiv. Proto Jihomoravané praktikují ofenzivní styl. Abychom proti nim uspěli, tak je nutné využívat okének v jejich obraně. Hosty také nesmíme pouštět do šancí a pozor si musíme dávat na nejlepšího střelce soutěže Vlastimila Ryšavého,“ uvědomuje si forvard Zlína Pavel Krajča.

Ten však dlouhodobě není spokojený s obrannou činností svého celku. ,,I když už jsme čtyři utkání neprohráli, musíme se v defenzívě zlepšit. Zatím nás drží hlavně skvěle chytající brankáři. Navíc první duel na půdě Dolních Louček se nám nevydařil. Na podzim jsme ve sportovní hale v Tišnově během sedmi minut inkasovali pět gólů a střetnutí jsme zaslouženě prohráli 3:8,“ zavzpomínal na říjnový souboj Krajča.

Tento výsledek jeto tým, který se v sobotu bude muset obejít bez zraněného brankáře Jedličky a univerzála Křepelky, nechce samozřejmě opakovat. ,,Cesta k bodům přes kvalitní mužstvo vede přes zodpovědné a poctivé bránění a rychlém přechodu do útoku,“ plánuje se zlínským kolektivem vrátit Dolním Loučkám porážku z první poloviny základní části soutěže Pavel Krajča.

HOKEJ

Vsetín loupil v Českých Budějovicích. Zlínští berani vyhráli v Mladé Boleslavi

Region – Pouze částečně se dařilo ve víkendových duelech v juniorské hokejové extralize celkům Vsetína i Zlína.

Valaši ve skupině o pořadí v play off vyhráli v Českých Budějovicích 4:3 v prodloužení. ,,V pohledné partii jsme ještě v padesáté minutě prohrávali 2:3. Pak ale v přesilovce Frydrych vyrovnal na 3:3 a po šestatřiceti sekundách prodloužení nám Jindra ranou na vzdálenější tyč Svobodovy brány zajistil vítězství,“ informoval jeden z hostujících koučů Petr Fojtů.

Poté vsetínský tým prohrál v Salzburgu 3:5. ,,Na utkání, které se v Rakousku hrálo od 11 hodin, jsme přijeli o půl druhé v noci. Nakonec jsme z něho vytěžili alespoň bod z nástavby. O ten se postaral v sedmé sérii samostatných nájezdů Daniel Klímek,“ byl rád alespoň za dílčí úspěch jeden z vůdců hostující lavičky Fojtů.

Ve skupině o 13. – 24. místo Zlín ovládl duel v Mladé Boleslavi 4:1 a v Kladně berani prohráli 3:8.

,,V Mladé Boleslavi jsme byli aktivnějším mužstvem. Domácí tým jsme přestříleli 45:31. V Kladně, kde jsme v šestapadesáté minutě prohrávali 1:8, se nám nedařilo. Teprve až v závěru střetnutí jsme debakl mírně zkorigovali. Ze středočeského ledu si ovšem vezeme alespoň bod za zvládnutou nadstavbu, když v ní po devětapadesáti sekundách vsítil branku Kočica,“ prozradil zlínský kapitán Vlastimil Hefka.

Výsledky 8. a 9. kola skupiny o pořadí v play off:

ČESKÉ BUDĚJOVICE – VHK ROBE VSETÍN 3:4 (1:1, 0:0, 2:2 – 0:1) v prodloužení

Branky Vsetína: Klímek, Lukačka, Frydrych, Jindra.

SALZBURG – VHK ROBE VSETÍN 5:3 (1:1, 1:1, 3:1 – N 0:1)

Branky Vsetína: Jindra, Kožený, Jenáček, Klímek.

Vsetín: Sachr, Málek – Lašák, Ondračka, Zeman, Jenáček, Pernický, Kožený – Jindra, Klímek, Vrána, Lukačka, Krupa, Vašenka, Petriska, Frimel, Frydrych, Zemánek.

Výsledky 8. a 9. kole skupiny o 13. – 24. místo:

MLADÁ BOLESLAV – PSG BERANI ZLÍN 1.4 (0:1, 0:3, 1:0 – N 1:0)

Branky Zlína: Weintritt, Pavlas, Robert Sedláček, Pröschl.

KLADNO – PSG BERANI ZLÍN 8:3 (1:0, 3:1, 4:2 – N 0:1)

Branky Zlína: Kočica 3, Dobiáš.

Zlín: Kořének (Šarman) – Uhříček, Hamrlík, Jaroněk, Pavlas, Riedl, Talafa – Kočica, Hefka, Pröschl, Weintritt, Bachánek, Lekeš, Podešva, Handl, Kozubík, Luža, Robert Sedláček, Dobiáš.

HOKEJBAL

Silvestrovský Winter Game v Malenovicích rozhodl Rostislav Bachánek

Malenovice – Silný tým Old Boys vyhrál silvestrovský hokejbalový zápas v Malenovicích. Domácí matadoři v tradičním Winter Game poslední den minulého roku zdolali výběr Malenovické ligy 4:3 v prodloužení. V dodatkové dovednostní soutěži v samostatných nájezdech byl naopak úspěšnější výběr domácí ligy, když jediný, kdo proměnil nájezd, byl Jan Kulička. Rozhodčím prestižního utkání, které sledovalo 89 diváků, byl Tomáš Rýznar.

Gólový účet střetnutí načal Jiří Nerád. ,,Kulička však brzy vyrovnal na 1:1 a potom si ligový výběr vypracoval po trefách Marka Večeře a Hamrlíka vedení 3:1. Ve druhé polovině utkání Novák korigoval stav na 2:3 a zápas poslal do prodloužení tvrdou ranou od modré čáry Martin Čech. V nástavbě se pak o vítěznou radost celku Old Boys postaral Rostislav Bachánek,“ popsal vývoj duelu forvard malenovických veteránů Nerád.

Ten si také pochvaloval atmosféru okolo utkání. ,,Součástí zápasu bylo slavnostní spuštění elektronické časomíry. Díky paní Turečkové, paní Borovcové a paní Horňákové se nezapomnělo ani na pohoštění a pitný režim,“ děkoval všem účastníkům jeden z organizátorů silvestrovské hokejbalové exhibice v malenovické Lopik Aréně Jiří Nerád.

OLD BOYS MALENOVICE – VÝBĚR MALENOVICKÉ LIGY 4:3 v prodloužení

Branky: Nerád, Novák, Martin Čech, Rostislav Bachánek – Kulička, Marek Večeřa, Hamrlík.

Old Boys Malenovice: Labský – Horňák, Štefan, Rostislav Bachánek, Petr Žák, Jakub Žák, Červenka, Martin Čech, Nerád, Novák, Kolář. Trenéři: Miška, Hromadník, Ondra.

Výběr Malenovické ligy: Štefek – Březík, Kulička, Radek Vingárek st., Radek Vingárek ml., Karásek, Hamrlík, Marek Večeřa, Tomáš Šťastný. Trenér: Roman Mikoška.