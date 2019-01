Ziskem bronzových medailí zakončilo sezonu v juniorské extralize družstvo Devilsu Zlín. V dobrém rozpoložení je na začátku léta i spousta dalších reprezentantů Zlínského kraje. Noční běh ve Starém Městě ovládli Jiří Kubíček a Jana Bílková. Z prvenství v bike trailovém závodu ve Zděchově se radovali Tomáš Plášek a Petra Holznerová. Formu již delší dobu dokáže prodat v silničním Slezském poháru Jiří Slavík.

Také o víkendu se v našem kraji konají zajímavé sportovní akce. V sobotu se bude bojovat o triatlonového Morkovského chlapa. Ve stejný den si přijdou ve Střelné na své příznivci malé kopané. Tamní turnaj bude dokonce vrcholit až nad nedělním ránem.

ATLETIKA

Jiří Kubíček v Nočním běhu ve Starém Městě vrátil Martinovi Moravcovi loňskou porážku

Staré Město u Uherského Hradiště – Jiří Kubíček ovládl Noční běh ve Starém Městě u Uherského Hradiště. Krosař týmu Mattoni Freerun Zlín se ve třetím podnik sezony z šestidílného seriálu Night Trail Run na Slovácku blýskl časem 31:55. Stříbrný v pořadí Martin Moravec z Letohradu za ním na devítikilometrové trati v cíli zaostal o šestasedmdesát sekund. Bronz bral za čas 33:24 Jiří Novotný (Kladníky).

,,Závod se konal na zvlněné trati ze Sport parku Rybníček do Velehradu a zpět,“ prozradil Jiří Kubíček. Ten byl v okolí Starého Města suverénní. ,,Po ostrém nástupu jsem se po 500 metrech na čele osamostatnil a pak už jsem s přibývajícími kilometry na první příčce jenom navyšovat náskok. Rovněž mě těší, že se mi podařilo Martinovi Moravcovi vrátit porážku z loňského června v Repechách na Vyškovska,“ pochvaloval si Kubíček.

Závod žen vyhrála zlínská Jana Bílková, která zlatou pozici vybojovala za čas 39:06. Druhá skončila Veronika Jínková (Mattoni Freerun Zlín, 40:41), třetí doběhla Tereza Doleželová z Uherského Hradiště (41:58).

CYKLISTIKA

Jiří Slavík ovládl těžký závod do vrchu Tour de Javorový

Zlín – V osmém podniku letošního silničního Slezského poháru, kterým byl 20. ročník závodu do vrchu s hromadným startem Tour de Javorový se znovu neztratili cyklisté FORCE KCK Cykloteamu Zlín.

Na 7,5 kilometru dlouhé trati s převýšením 490 metrů mezi Třincem a Javorovým vrchem v Beskydech, se nejvíc zviditelnil Jiří Slavík. Ten vyhrál časem 22:35 kategorii třicátníků. Druhý v pořadí Zdeněk Petřík byl o čtyři sekundy pomalejší, bronzovou pozici obsadil Lukáš Heinrich (oba Cyklosport Opava Bikestyle. cz, 23:48). Další zlínský jezdec Michal Hradil bral za čas 26:13 jedenáctou příčku.

,,Po startu jsem si hlídal pozice na čele. Po nájezdu do stoupání na Javorový vrch jsem se pověsil na Zdeňka Petříka, který jel závod ve velmi dobrém rozpoložení. Společně jsme pak ujeli všem ostatním soupeřům. A když jsem měl chvílemi potíže akceptovat Petříkovo vysoké tempo, v posledních metrech jsem se probojoval na zlatou pozici,“ radoval se z cenné a prestižní výhry na těžké trati v Moravskoslezských Beskydech Jiří Slavík.

Ve Slezsku sbírali body do soutěží jednotlivců i soutěže družstev také další reprezentanti zlínského FORCE KCK Cykloteamu. V hlavní mužské kategorii do 29 let vybojoval Ivo Odvárka čtvrté místo (22:54). Martin Josefík mezi nimi skončil dvanáctý (24:54). Ve společnosti čtyřicátníků dojel Tomáš Galuška sedmý (25:24) a Milan Sedlář třináctý (27:31). Mezi padesátníky získal Ladislav Pelc deváté místo (27:40) a Radomír Zvoníček si zaknihoval dvanáctou pozici (30:44).

CYKLISTIKA

V letošním Zděchovském krpálu si Tomáš Plášek i Petra Holznerová vynahradili loňské patálie

Zděchov – Tomáš Plášek z Rokytnice opanoval 2. ročník Zděchovského krpálu. Člen formace Alltraining.cz-Lawi zajel na trati dlouhé 25 kilometrů s převýšením 850 metrů, čas 1:16:21. Druhý byl se sekundovou ztrátou Miroslav Janota z Lukova (Valachbajk Team), třetí místo získal za čas 1:18:06 Pavel Ovesný (Zvonek Sport Valašské Klobouky). Čtvrtý skončil zlínský Jan Čiřmář (1:21:59), pátou příčku bral Roman Štuler z Karolinky (1:24:08).

,,Plášek měl loni na trati těžký pád. Při něm si poškodil kolo. Letos si nepříjemnosti z minulého roku u nás vynahradil. Kromě toho, že zvítězil, tak horské kolo získal jako hlavní cenu,“ upozornil jeden z pořadatelů Tomáš Frýdl.

Závod byl však dramatický až do konce. ,,Rozhodovalo se až v závěrečném spurtu. V posledním sjezdu na Tanečnici totiž Janota stáhl minutovou ztrátu. Ovšem na cílové pásce byl nakonec Plášek o desetinky sekundy rychlejší,“ prozradil Frýdl.

Ve Zděchově se představily také ženy. Mezi nimi zlatou pozicí vybojovala reprezentantka valašskoklobouckého týmu Zvonek Sport Petra Holznerová (1:53:03), před domácí Petrou Kocourkovou (2:06:54). Bronzová dojela v čase 2:20:16 Michaela Solanská z Rožnova pod Radhoštěm.

,,Petra Holznerová byla loni zraněná a závod sledovala jako divák. Letos v něm veteránka z Valašských Klobouk mezi ženami dominovala. Vždyť druhá v pořadí Kocourková byla o čtrnáct minut pomalejší,“ smekl před výkonem nejlepší ženy Tomáš Frýdl.

INLINE HOKEJ

Junioři Devilsu Zlín ve Final Four s Kladnem padli v prodloužení. V souboji o bronz přestříleli Uherský Brod

Region – Bronzové medaile vybojovali v letošním ročníku inline hokejové extraligy junioři Devilsu Zlín.

Ďáblové v závěrečném Final Four v Přerově nejprve v semifinále prohráli s Kladnem 3:4 v prodloužení. Zlín s budoucím mistrem republiky prohrával 0:1 a 1:2. Ve dvaatřicáté minutě ho však poslal do vedení na 3:2 Suhrada. Po následných osmatřiceti sekundách ale Petrus skóroval na 3:3. Vítězná gól Kladna zaznamenal ve druhé minutě prodloužení Kubík.

,,Osudné se nám stalo Lašákovo vyloučení sekundu před koncem základní hrací doby. Středočeši totiž rozhodli zápas po trefě Kubíka v přesilovce,“ mrzelo zlínského kouče Romana Kořénka. Ten ovšem z výkonu svých svěřenců nebyl zklamaný.

,,V partii velmi dobré úrovně, v níž se šance střídaly na obou stranách, jsme byli zkušenějšímu soupeři vyrovnaným protivníkem. Nakonec však byli kladenští Čerti šťastnějším celkem,“ konstatoval Kořének.

V souboji o 3. místo Zlín porazil Uherský Brod 9:6. ,,Ještě na začátku sedmadvacáté minuty jsme prohrávali 2:3. O pět a půl minuty později jsme vedli 6:3. Uherský Brod ale ve 38. minutě vyrovnal na 6:6. V posledních dvou minutách jsme ovšem vstřelili další tři branky a duel jsme zaslouženě vyhráli,“ upozornil na houpačku ve skóre trenér Ďáblů.

,,Bronzové medaile jsme si zasloužili, protože v utkání s Uherským Brodem jsme byli lepším družstvem. Lépe jsme bránili i bruslili a hlavně jsme byli produktivnější v koncovce,“ tvrdí vůdce lavičky nejmladšího týmu v letošním ročníku juniorské extraligy Roman Kořének.

Titul získalo Kladno, které ve finále zdolalo domácí Přerov 6:4.

Výsledky Final Four juniorské extraligy 2017:

Semifinále:

DEVILS ZLÍN – ČERTI KLADNO 3:4 v prodl.

Branky Devilsu Zlín: Babulík, Jan Marek, Pröschl.

UHERSKÝ BROD – PŘEROV 5:6

Branky Uherského Brodu: Kadlic 2, Dlabaja, Budil, Mikulec.

O 3. místo:

DEVILS ZLÍN – UHERSKÝ BROD 9:6

Branky Devilsu Zlín: Karafiát 3, Jan Marek 3, Pavlas, Jiří Suhrada ml, Josef Vranec ml..

Uherského Brodu: Richter 2, Budil, Dlabaja, Kenša, Mikulec.

Devils Zlín: Michal Kořének – Babulík, Karafiát, Lašák, Jan Marek, Pavlas, Pröschl, Jiří Suhrada ml., Josef Vranec ml..

Uherský Brod: Odložilík – Budil, Dlabaja, Gharibyar, Kadlic, Kenša, Kočica, Mikulec, Omelka, Richter, Šmíd.

MALÁ KOPANÁ

Noční turnaj v malé kopané ve Střelné bude vrcholit těsně po sobotní půlnoci

Střelná – Tradiční červencový Noční turnaj v malé kopané se koná v sobotu ve Střelné na Vsetínsku. V tamním sportovním areálu se představí maximálně 24 mužstev. Startovné je 1000 Kč. Začátek je naplánovaný na 16 hodinu.

Nejprve se bude hrát skupinovým systémem, vyřazovací zápasy budou k vidění už pod umělým osvětlením. Rozhodující semifinálové utkání a finálové střetnutí jsou na programu mezi 23. hodinou a jednou hodinou ranní. V pozdních večerních hodinách bude zajímavý sportovní podnik doprovázet taneční zábava se skupinami Traverza a Šamat. Bohaté občerstvení je zajištěné. Informace podá Vojtěch Krajča na telefonu 605 322674.

Loni na Valašsku dominovaly slovenské celky. Ve finále vyhrálo mužstvo Úžas s.r.o. nad týmem Best sports 2:1. Bronzovou pozici obsadili Mašíci, kteří v duelu o 3. místo překonali až po penaltovém rozstřelu kolektiv Dopočtu.

NOHEJBAL

Prštné k výhře nad Vlčnovem dotáhli polař Skřivánek a smečař Pastyřík

Prštné – V pohodovém rozpoložení odehrál 9. kolo krajského přeboru nohejbalových družstev kolektiv Sokola Prštné, který jednoznačně porazil Vlčnov 9:1. Tím si v tabulce upevnil druhou příčku. V čele je s velkým náskokem Valašské Meziříčí.

Celek z předměstí Zlína měl zápas se Slováckým družstvem od začátku ve své moci. Domácí vedli už 6:0. Teprve za tohoto stavu získal Vlčnov svůj jediný bod. Ovšem i ve zbytku střetnutí Prštné dominovalo.

,,V duelu s nováčkem krajského přeboru jsme prodali větší nohejbalové zkušenosti. Byli jsme lepší ve všech činnostech. Dařilo se nám v poli i na síti. Hosté podali snaživý výkon, ovšem chyběla jim příprava útoku,“ uvedl po utkání domácí smečař Jan Kábela.

Tomu se nejvíc líbila hra Viktora Skřivánka a Petra Pastyříka. ,,Bezchybný polař a zadák Skřivánek byl u pěti našich bodů. Chyby nedělal ani smečař Pastyřík. Ten na síti vynikal pestrým útokem,“ chválil Kábela.

SPORTOVNÍ STŘELBA

V Martinicích pořádají závody v americkém trapu

Martinice – V Martinicích se v pátek a sobotu koná závod ve sportovní střelbě. Soutěž v americkém trapu na 2x25 terčů bude probíhat na střelnici místního mysliveckého sdružení. V pátek je mezi 16. a 19. hodinou na programu trénink. Začátek hlavního hodnotně dotovaného sobotního závodu je v 9 hodin. Finálový rozstřel na 1x25 terčů, do kterého postoupí šest nejlepších střelců bude k vidění v 17 hodin. Terče budou vypouštěné pomocí mikrofonů. Vyhlášení výsledků je naplánované na 17.30 hodin. Pro účastníky soutěže i diváky bude připravené bohaté občerstvení.

TRIATLON

Valašskoklobouckému Běhatlonu zajistili prvenství dvanáctiletá plavkyně Šenkeříková, biker Bačo a běžec Dohnal

Brumov-Bylnice – Kolektiv Běhatlon Valašské Klobouky ve složení Tereza Šenkeříková, Radomír Bačo a Jiří Dohnal zvítězil v 6. ročníku Valašského triatlonu družstev, který se konal v Brumově-Bylnici. Nejlepší tým dosáhl v zajímavém závodu složeném z 500 metrů plavání, 22 kilometrů cyklistiky a 8 kilometrů běhu, výsledného času 1:24:21. Druhé skončilo družstvo Truhlářství Kolínek (Josef Kolínek st., Tomáš Kolínek, Josef Kolínek ml., 1:31:09), třetí příčku obsadil časem 1:33:50 valašskokloboucký Zvonek Sport Team (Bronislava Kudelová, Martina Latiňáková, Jan Zvonek).

Běhatlon dovedli na cestě za první pozicí Tereza Šenkeříková, jež 500 metrů zaplavala za 8:03, Radomír Bačo 12 kilometrů cyklistiky zajel za 48:38 a Jiří Dohnal zaběhl 8 kilometrů za 27:18.

,,Závod začala velmi dobře Tereza Šenkeříková. Nejmladší členka našeho družstva, teprve dvanáctiletá nadějná plavkyně z Brumova šla z vody ze druhé pozice, když na druhou v pořadí Bronislavu Kudelovou ztrácela devatenáct sekund. Důležitá pro vývoj byla cyklistická část. Po jízdě na kole už jsme se totiž posunuli na první příčku. Nejrychlejší běžec dne Jiří Dohnal pak s velkým náskokem zlatou pozici našeho týmu v cíli s přehledem uhájil,“ radoval se biker Běhatlonu z Valašských Klobouk Radomír Bačo.

V Brumově-Bylnici hodnotili také soutěž jednotlivců. Tu v mužích vyhrál Petr Holzner (Zvonek Sport Valašské Klobouky, 1:29:04). Mezi ženami vybojovala první místo Lucie Javorová (Valachbajk Team, 1:40:41).

TRIATLON

V sobotu se bude na Hané ve sprint triatlonu bojovat o Morkovského chlapa

Morkovice – V Morkovicích se v sobotu koná 19. ročník závodu ve sprint triatlonu Morkovské chlap.

Pořadatelé klub Bike Triatlon Morkovice, Sokol Morkovice a město Morkovice připravili následující tratě: 200 metrů plavání, cyklistika 20 kilometrů a běh 5 kilometrů.

Vypsáno je pět kategorií pro muže, tři kategorie pro ženy a také kategorie pro juniory a juniorky. Závod na koupališti v Morkovicích startuje v 9 hodin.

Prezentace končí v 8.30 hodin. Startovné je 300 Kč. Očekává se účast kolem 300 vyznavačů triatlonu.

,,Plavat se bude v morkovickém koupališti. Cyklistika se pojede na okruhu směrem na Slížany, Troubky, Honětice a Litenčice.

Závěrečný běh se poběží po asfaltové komunikaci z Morkovic do Počenic a zpět,“ představil trať jeden z pořadatelů Pavel Mich, jehož závod je zároveň druhým podnikem ze čtyřdílné série Morkovice Tour 2017.

Loni se Morkovského chlapa zúčastnilo 197 triatletů. Mezi muži zvítězil časem 54:02 Jiří Klíma z týmu CK Kudrna PEMAP Přerov.

V ženách vybojovala první příčku Jana Žaludková ze Zlína hájící barvy klubu Seco Tools, jež na Hané dosáhla času 1:02:52.

Lubomír Hotař