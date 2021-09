Hlučané sobotní partii s Kopřivnicí nezačali dobře. V 10. minutě prohrávali po trefě Kubátka 0:1. V 19. minutě srovnal stav na 1:1 Martin Krchňaček.

Ve druhém dějství si domácí v osmadvacáté minutě po gólu Pavla Krchňáčka a brance Kundraty vypracovali vedení 3:1. Hosté však v šestatřicáté minutě otočili stav na 3:4.

Konec zápasu ale patřil Hluku. V předposlední minutě po souhře s Pavlem Krchňáčkem Martin Krchňaček vyrovnal na 4:4 a ve 3. minutě prodloužení Vojtěch Duda v přesilovce pátou trefou v do sítě Michala Bartoně rozhodl o výhře slováckého kolektivu.

,,Byl to od začátku do konce vyrovnaný souboj. V první třetině to byla taktická bitva. Nám se povedl nástup do druhé části, kdy jsme vedli 3:1. Ve druhé polovině druhého dějství už to ale nebylo ono. Hosté trestali naše chyby. Třetí třetina byla ve znamení dobývání kopřivnické defenzívy. Naštěstí se nám podařilo vyrovnat a nakonec jsme v prodloužení zlomili zápas na naši stranu,“ hodnotil sobotní souboj David Vlachopulos, hlavní trenér Hluku.

SPARTAK HLUK – VIKINGS KOPŘIVNICE 5:4 (1:1, 2:3, 1:0 – 1:0) v prodloužení

Branky Hluku: Martin Krchňáček 2, Kundrata, Pavel Krchňáček, Duda.

Hluk: Kolečkář (Tichopádek) – Rochovanský, Duda, Petlan, Kelíšek, Bartoš, Pavel Krchňáček, Šimíček, Štěrba, Jílek, Martin Krchňáček, Kundrata, Cileček.