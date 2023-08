Jednoznačné vítězství v B finále na mistrovství světa v rychlostní kanoistice v německém Duisburgu znamená pro deblkanoi Jiří Zalubil -Adam Rudolf desáté místo.

Jiří Zalubil má za sebou účast na mistrovství světa v německému Duisburgu. | Foto: se svolením Víta Pjajčíka

Odchovanci Ostrožské Nové Vsi a Sezemic tak mají za sebou světovou premiéru. Pro Zalubila je to po dánské Kodani (2021) a kanadském Halifaxu (2022) třetí světový šampionát mezi dospělými.

V Kodani startoval spolu s Jiřím Minaříkem, se kterým se stal na sklonku července mistrem Evropy do 23ti let, v Halifaxu s Antonínem Hrabalem a teď teprve s devatenáctiletým Rudolfem.

Přehled dosavadních výsledků kanoisty Jiřího Zalubila na mistrovstvích světa dospělých:

Kodaň 2021: 8. místo C2 500m spolu s Jiřím Minaříkem, 6. místo C4 500m spolu s Minaříkem, Hrabalem a Dvořákem

Halifax 2022: 6. místo C2 1000m spolu s Antonínem Hrabalem, 13. místo C2 500m spolu s Antonínem Hrabalem

Duisburg 2023: 10. místo C2 1000m spolu s Adamem Rudolfem

„Gró letošní sezóny byly pro třiadvacetiletého závodníka pražské Dukly šampionáty do 23ti let, poněvadž v této kategorii končí,“ upozorňuje mládežnický trenér a předseda klubu ze Slovácka Vít Pjajčík.

„Na dubnovém nominačním závodu to vypadalo, že by Jirka s Jurou mohli pomýšlet na olympiádu, poněvadž porazili bratry Fuksovi, kteří pádlovali v opačném gardu, než obvykle - tedy Martin jel místo Petra na háčku,“ líčí Pjajčík.

„Bohužel z přímého souboje o olympijskou kvalifikaci v Duisburgu Minaříka vyřadila zdravotní indispozice, a tak vznikla posádka s Adamem Rudolfem,“ připomíná průběh sezóny šéf spolku, v němž Jiří Zalubil roky trénoval.

„Kluci se připravovali na svůj plánovaný vrchol v italském Auronzu. Na mistrovství světa do 23ti let jim ale útok na titul nevyšel, v závěru ani neřešili, jestli budou mít medaili, skončili těsně čtvrtí. Co se jim nepovedlo v Dolomitech, to jim vyšlo v portugalském Montemor o´ Velho, kde vyhráli kilometr. Ostatně z tamní dráhy si už před dvěma lety přivezli světové stříbro a bronz,“ pokračuje Pjajčík.

Jiří Minařík se rozhodl v Duisburgu zaměřit na neolympijskou pětistovku, kterou Martin Fuksa vynechal a nakonec z toho bylo parádní čtvrté místo.

Bylo tedy jasné, že neolympijský kilometr pojede nová posádka Jiří Zalubil - Adam Rudolf.

Čtvrté místo v rozjížďce znamenalo těžší semifinálovou jízdu, v níž dojeli pátí. V druhém finále všechny soupeře deklasovali a jasně vyhráli. Bratrům Fuksovým se olympiádu na pětistovce nakonec podařilo vyjet, skončili osmí. O další místenky pro Paříž se zasloužili kajakáři Dostál, Havel a Špicar.

„Pět olympijských míst v tak nesmírně nabité konkurenci všem příznivcům udělalo velkou radost,“ uzavírá Vít Pjajčík, který je rád, že má za sebou XXXI. Mezinárodní mistrovství Moravy Slovácká 500, jenž se opět vydařilo a účastníci ze šesti zemí neskrývali uznání z průběhu a parádní atmosféry soutěže.

„Uvítal bych ale, kdyby mě na pozici ředitele závodu někdo vystřídal,“ přiznává. „Komplikací s přípravou technicky i organizačně velmi náročné akce v naší lokalitě je příliš mnoho,“ opakuje předseda oddílu, jenž byl u všech ročníků domácí akce.