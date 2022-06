Největšími aspiranty na boj o juniorské reprezentační dresy byli kajakář Ondřej Prchlík a kanoistka Klára Studničková, sedmnáctileté naděje Ostrožské Nové Vsi. „Kvůli Prchlíkově zdravotní indispozici předcházející odjezdu do Račic visel nad jeho startem velký otazník,“ uvedl trenér a předseda klubu TJ Ostrožská Nová Ves Ostrožská Nová Ves.

Mladý kajakář ze Slovácka nakonec do pátečního nominačního klání K1 500 metrů nastoupil. Postup do finále juniorů se mu sice podařilo zajistit, ale na lepší, než osmé místo to i přes urputnou snahu nestačilo.

„Nebylo to ono, úplně mi scházela energie," okomentoval svůj výkon a z dalších startů byl omluven.

Kanoistka Studničková měla také složitou pozici. Hlavní tratí, kde se mohla do Srbska kvalifikovat byla totiž dvoustovka nebo závod deblkanoí na pětistovce.

„Sprint není Klářinou silnou stránkou a na deblkanoi se toho nedalo příliš očekávat,“ konstatoval trenér Pjajčík.

Start deblkánoí s Andrýskovou a Studničkovou. Foto: TJ Ostrožská Nová VesZdroj: TJ Ostrožská Nová Ves

Ve sprintu skončila Studničková osmá, když se jí nepodařilo na startu kvůli nepříjemnému protivětru včas srovnat loď, na deblkanoi byla dvojice společně s Andrýskovou třetí.

Lepší byly nejen vítězky ze Žamberka Břízová se Šímovou, ale i druhá přerovská posádka Kotková - Janáčková.

Podle očekávání se Studničkové nejvíce dařilo na pěti set metrové trati, kde skončila třetí.

V ostatních věkových kategoriích se i přes účast silného slovenského výběru nejvíce dařilo dvanáctiletým.

Ve finálových jízdách startovali Ema Vymazalová (4., 5. a 9. místo), Tereza Studničková (8.místo), Jiří Uvíra (6. a 8.místo).

Do medailových soubojů zasáhli ještě třináctiletý kanoista Ondřej Zalubil (9. místo) a dorostenka Nikola Balcarová (8.místo na deblkajaku).

Ta předváděla bojovné výkony i na singlkajaku, když obsadila dvakrát čtvrté místo v B finále, tzn. celkově třinácté. „Její individuální výkonnost jde pomalu nahoru,“ oceňuje trenér Pjajčík.

Tentokráte scházela rychlostním kanoistům ze Slovácka i trocha pověstného štěstí. Ondřej Prchlík i Klára Studničková si pro rozhodující boje vyjeli dráhy, které byly malinko znevýhodněné větrným počasím.

Čtrnáctiletý kajakář Vojtěch Tischer zajel v rozjížďce šestý nejlepší čas, ale kvůli nešťastnému nalosování rozjížďky to nestačilo ani na postup do semifinále! „Ale nemá cenu se vymlouvat, štěstí přeje připraveným,“ uzavřel Vít Pjajčík.

Následující víkend čeká nejmladší pádlující účast na Českém poháru benjamínků v Kojetíně. Závod je součástí Moravského poháru a Velkomoravské ligy. S blížícím se koncem školního roku se řada tříd chystá zpestřit výuku pádlováním v areálu loděnice TJ Ostrožská Nová Ves.

Kanoistka Klára Studničková. Foto: TJ Ostrožská Nová VesZdroj: TJ Ostrožská Nová Ves