„O měsíc později se potká s kajakářem Ondřejem Prchlíkem na světovém šampionátu juniorů a do 23ti let v maďarském Szegédu, kde by se sedmnáctiletý kajakář díky svým výkonům - získal tři bronzové medaile a jedno stříbro, měl představit v posádce českého juniorského čtyřkajaku,“ říká trenér a šéf klubu TJ Ostrožská Nová Ves Vít Pjajčík.