2. volejbalová liga mužů

Výsledky: Brno - Komárov - Staré Město 3:1 (18, 16, -24, 18), Brno-Komárov - Staré Město 3:1 (-21, 23, 13, 19)

Sestava VSK: Kváč, Vitásek, Kostík, Žák, Maděra, Gálík, na liberu Bláha, střídali Kamler, Brády, Bilanský, Zábranský a kouč Karabec.

Hosté v úvodním setu prvního sobotního zápasu drželi se soupeřem vyrovnanou partii jen do jeho poloviny, od stavu 10:13 viditelně ztráceli ať chybami na příjmu nebo nedůrazným útokem, se kterým si domácí kvalitní obranou poradili. Výsledkem byla jednoznačná prohra.

Stejný průběh měl i druhý set, v němž hráči Komárova svoji převahu potvrdili.

Ve vyrovnané třetí sadě se ale hostům podařil obrat, když od stavu 11:12 zaúřadoval na servisu kapitán Maděra a přispěl k vedení 16:12. „Další sérií bodů po servisu Brádyho přidali hosté až k vedení 19:13. Vedení 23:21 sice ztratili a domácí měli jeden setbol 24:23, ale hosté následně srovnali a set vítězně dohrál dvěma esy Maděra,“ popisuje Straka.

Opět vyrovnaný čtvrtý set ztratili hosté až v koncovce, když od vyrovnaného stavu 18:18 zkolabovali ve všech herních situacích a neuhráli už ani bod.

V odpolední odvetě nastoupil na nahrávce zkušený Kamler. Hosté získali úvodní set, ale druhý pak ztratili nejtěsnějším rozdílem. V dalším průběhu již na rozjetý celek domácích nestačili.

„V úvodu zápasu sice vedli domácí 10:8, ale pak staroměstští otočili na 11:10 při servisu Vitáska, který přinutil domácí hráče k chybám na příjmu.Další body přidal kvalitním servisem střídající Žák až ke stavu 16:13. Do koncovky si hráči VSK vybudovali náskok až 24:21 a setbol proměnil esem po servisu Maděry,“ popisuje Straka.

Ve druhém setu získali domácí dvoubodové vedení až do vyrovnané koncovky, když proměnili druhý setbol. „V dalším průběhu zápasu odstoupil nahrávač Kamler, do zápasu naskočili i veteráni Zábranský a Karabec, ale na zvrat utkání to při výrazném vedení domácích již nestačilo,“ dodal Straka.

V dalších zápasech v hale na Širůchu hostí VSK mužstvo Palkovic. Začátky sobotních utkání jsou v deset a třináct hodin.