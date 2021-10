Jeho tým to dokázal, po sobotní dvanáctihodinové sportovní šichtě je ve finále! „Neskutečné, všichni hráči do jednoho zapracovali skvěle,“ zářil.

Snails do finále posunul večerní triumf nad Ledenicemi. „První směna a po chybě třetí mety skórujeme, necháváme na metách však řadu hráčů. Ukazuje se, že další body bude těžké přidat, proto pracuje perfektně obrana a Ledenicím nedovoluje vůbec nic. Ve třetí směně přidáváme další bod a napínavý zápas se vším všudy končí naší výhrou 2:0,“ raduje se Vícha.

Hned za půlhodiny po skončení duelu šli Moravané na domácí Chomutov. „Věděli jsme, že pokud chceme hrát o nějaké medaile, museli jsme ho porazit. Do čtvrté směny byl stále nerozhodný stav 0:0. Postupně však ve čtvrté směně zvyšujeme skóre až na 4:0. A když jsme přidali v šesté směně další bod a soupeř se nedokázal prosadit, věděli jsme, že budeme hrát o nějakou medaili,“ uvedl trenér.

První zápas proti Kostelci to byla selanka, Kunovice na hřišti dominovala a snadno zvítězily 12:1.

„Druhý den jsme věděli, že odehrajeme tři velmi těžké zápasy. Hráči se s takto nahuštěným programem ještě nesetkali, ale byla to velmi pozitivní škola,“ ví Vícha.

Jeho tým se hned v úvodním zápase utkal s favorizovaným Havlíčkovým Brodem. „Až do konce šesté směny byl zápas 0:0. V dohrávce jsme však umožnili soupeři skórovat a tak jsme prohráli 0:1,“ líčí Vícha.

Mladí kunovičtí softbalisté se přitom do turnaje probojovali až na poslední chvíli, kdy vyhráli nadstavbový turnaj, a tak v základní části obsadili páté místo.

Vylepšili historické maximum z roku 2018, kdy žáci Kunovic brali na mistrovství České republik bronz. Kadeti Snails v Chomutově, který hostil Superligu hráčů do šestnácti let, vystoupali ještě výš. Svěřenci trenérů Alice a Přemysla Víchových skončili druzí, když v dramatickém finále podlehli Havlíčkovu Brodu 1:3 a na krk si pověsili stříbrné medaile.

