Nedělní duel byl od úvodních minut zajímavý. Domácí se v něm už ve 3. minutě po ráně Martina Krchňáčka ujali vedení. Druhá třetina se však Hluku nevydařila a Hranice v ní otočily stav na 2:3.

Ve třetím dějství v utkání ovšem kralovalo slovácké mužstvo. V osmačtyřicáté minutě Bartoš vyrovnal na 3:3 a o šestačtyřicet sekund později domácí po dalších trefách Dudy a Tuhého vedli 5:3. Hosté sice v sedmapadesáté minutě korigovali Šenkeříkem na 6:5, závěr střetnutí už ale patřil Hlučanům. Jejich další tříbodový zisk v soutěži potvrdili Martin Krchňáček a Pavel Krchňáček, kteří dali výsledku konečnou podobu na 8:5.

,,Byl to hodně náročný zápas, který jsme odehráli pouze s deseti hráči. Za předvedenou bojovnost jsme se ale dočkali zaslouženého cenného vítězství. O to víc mě mrzí opět spousta oslabení, kde síly ubývají ještě rychleji, a tým se nemůže dostat do pořádného tempa. Naštěstí nás podržel gólman Tichopádek a ve třetí třetině podali vynikající výkony bratři autor hattricku v utkání Martin Krchňáček a Pavel Krchňaček,“ chválil celé mužstvo hrající trenér Hluku Pavel Rochovanský.

V dalším duelu se Hlučané střetnou v neděli 14. listopadu na domácí ploše v krajském derby s Rožnovem pod Radhoštěm. Zápas ve sportovní hale v Boršické ulici začíná v 18 hodin.

SPARTAK HLUK – FBC HRANICE 8:5 (1:0, 1:3, 6:2)

Branky Hluku: Martin Krchňáček 3, Rochovanský, Bartoš, Duda, Tuhý, Pavel Krchňáček.

Hluk: Tichopádek (Hauerland) – Rochovanský, Holý, Duda, Petlan, Bartoš, Pavel Krchňáček, Martin Krchňáček, Kundrata, Cileček, Tuhý.