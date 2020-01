„Po herní stránce soupeře bereme, ale z hlediska vzdálenosti a vyšších nákladů je to trochu složitější,“ přiznává rozpaky předseda klubu VSK Staré Město Petr Straka.

Paradoxní je, že pokud by slovácký celek v posledním kole základní části doma prohrál s Velkým Meziříčím, šel by do play-off až z osmého místa a v prvním kole by narazil na nejlepší tým, nedaleké Bučovice.

„Měli bychom to za rohem. Takto musíme na opačný konec republiky, ale zase máme větší šanci na postup,“ věří Straka.

I kdyby ale parta hrajícího trenéra Karabce na Severočechy nestačily, zklamání by to nebylo. „Cíl už jsme splnili, takže u nás panuje spokojenost,“ přiznává zkušený funkcionář.

„Páté místo bylo až nad plán,“ přidává s úsměvem.

Ve Starém Městě letos od začátku sezony řešily obrovské starosti se složením hráčského kádru. Zdravotní problémy měl kapitán Maděra, fit nebyli ani další hráči, takže si Staroměstští museli vypomoct volejbalisty z Nivnice a hlavně extraligového Zlína.

„Některé zápasy jsme přesto odehráli v sedmi, osmi lidech,“ připomíná Straka.

Zda bude mít trenér Karabec hráče Fatry i na play-off, zatím neví. Záleží na termínu i dalších faktorech. Otázkou je, v jaké sestavě nastoupí soupeř. I Liberec si může pomoct borci z nejvyšší soutěže.

„Když jsme proti němu hráli naposledy, nastoupili také nahrávač Srb či libero Kunc, kteří paří do extraligového áčka,“ říká Straka.

I proti stojí volejbalisté Starého Města před rozhodující částí sezony nohama pevně na palubovce. Atraktivní čtvrtfinálové série startuje pod Ještědem v pátek 31. ledna, druhý zápas se hraje v hale Dukly na stejném místě. Odvety jsou na programu o týden později ve Starém Městě.

„Hlavně první domácí zápas chceme vyhrát, abychom fanouškům nabídli dvě utkání a konec sezonu trošku pozlatili,“ usmívá se Straka.

Slovácký celek bude v klíčových bojích spoléhat i na navrátilce na nahrávce Libora Kamlera, do hry se znovu v pozici univerzála zřejmě dostane také trenér Karabec, jenž v dubnu oslaví jubilejní padesáté narozeniny. Dočkají se veteráni odměny v podobě postupu? Jasno bude za dva týdny.