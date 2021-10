Volejbalisté Starého Města v úvodu sezony ztrácejí. Povolají Kamlera?

Chtějí do play-off, dostat se mezi osm nejlepších prvoligových týmů, ale po rozpačitém úvodu to budou mít hodně těžké. Volejbalisté Starého Města nezachytili začátek nové sezony, ve třech duelech získali jenom dva body a momentálně uzavírají tabulku skupiny C.

Nahrávačská ikona VSK Staré Město Libor Kamler. | Foto: Deník/Michal Sladký

„Začátek se nám moc nevydařil,“ přiznává předseda a vedoucí mužstva Jiskry Petr Straka. „S Bučovicemi jsme to měli složité, jsou favoritem na postup do extraligy. Lepší výkon i výsledek jsme čekali ve Velkém Meziříčím, kde nám to nevyšlo. Naposledy jsme sice doma v pěti setech porazili Ostravu, ale bod jsme ztratili, což je škoda, protože nám může v konečném součtu chybět,“ ví dobře zkušený funkcionář. První volejbalová liga byla podruhé ze sebou rozdělena do tří skupin. Zatímco loni se sezona kvůli pandemii koronaviru ani nerozběhla, letos se za zpřísněných podmínek hraje. Staré Město má ve skupině C kromě Bučovic a Velkého Meziříčí také Teslu Brno a USK Slávio Ostravskou Univerzitu. „Mančafty chtěly ušetřit, aby odpadlo zdlouhavé cestování noclehy v hotelech, tak se týmy rozdělily. Myslím, že je to pro všechny týmy lepší,“ míní Straka. Problém je, že ve východní části republiky jsou družstva vyrovnaná, slabí soupeři chybí. „Bude to boj o každý bodík,“ tuší staroměstský činovník. První body! Fatra provedla změny a otočila z 0:2 na sety Přečíst článek › Týmy se v základní části utkají dvoukolově, pak přijde na řadu rozdělení a nadstavba. „Z každé skupiny přímo postupují dva nejlepší celky a s nimi i dva nejlepší týmy z třetích míst,“ upozorňuje Straka. „Nevím, jestli se do třetího místa vůbec vejdeme,“ přidává. Zbytek si zahraje ve skupině o udržení, nejhorší tým sestupuje přímo, další dva jdou do baráže. Parta hlavního trenéra Petra Karabce by se ráda vecpala mezi elitní osmičku, výsledky ale zatím nejsou dobré. „Bohužel tým není po dlouhé pauze sehraný,“ přiznává. Sice nám vypomáhají někteří hráči ze Zlína, ale přišli na poslední chvíli a ještě navíc jenom na zápas, takže souhra trošku schází. Navíc problémy máme na přihrávce. Rok a půl dlouhá pauza udělala svoje,“ říká. Na soupisce slováckého celku je sice sedmnáct jmen, tolik hráčů ale trenér Karabec nikdy k dispozici nemá. Kostru týmu tvoří osm borců, zbytek vypomáhá ze Zlína. Z extraligové Fatry ve Starém Městě vypomáhají mladíci Gálík, David Kittel, Kozák, Mackovík, Toman, Čeketa a Václav Žák. „Samozřejmě jsme rádi, že spolupráce funguje, ale není to ideální, protože zápasy často kolidují a Zlín na tom není v extralize taky dobře,“ připomíná. Z dřívějšími oporami Čechem a Motyčkou už vedení Jiskry počítat nemůže, protože oba volejbalisté z Baťova města odešli. Jeden do Prahy ke Lvům, druhý do Beskyd. „A právě s nimi jsme počítali nejvíc. Oba nám v minulosti hodně pomohli,“ říká Straka. Squashista Mekbib má čtvrtý mistrovský titul. Skvělý Panáček padl ve finále Přečíst článek › Letos se však Staroměstští musí obejít bez nich. Jako náhrada z Opavy přišli Lukáš Kittel a Denis Kamrádek. Dva hráči přišli z Nivnice, ale na základní sestavu nemají. Vedení klubu nyní řeší hlavně pozici druhého nahrávače. Kromě Mirka Bláhy totiž jiného nemá. „Pokud se něco stane, budeme muset dopsat na soupisku Libora Kamlera,“ říká s úsměvem. Další zápasy sehrají volejbalisté Starého Města teď o víkendu. V pátek od osmnácti hodin na Širůchu vyzvou brněnsku Teslu, odveta se hraje v jihomoravské metropoli v sobotu dopoledne od jedenácti hodin. „Bude to těžké, protože Tesla je taková farma extraligového Brna. Hlavně jeho mladší hráči nastupují za oba týmy, zatím všechno vyhrály. Dokonce porazily i silné Bučovice,“ dodává Straka.



