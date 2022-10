„Samozřejmě je to škoda. Určitě jsme měli na to, abychom si domů odvezli alespoň bod. Bohužel v závěru nám scházely síly, neměli jsme ani potřebné štěstí, které se přiklonilo na stranu soupeře,“ posteskl si vedoucí kunovického družstva Miloslav Flek.

I. házenkářská liga žen, předehrávka 5. kola -

HÁZENÁ JINDŘICHŮV HRADEC - SHK KUNOVICE 27:26 (12:13)

Nejvíce branek: Zahradníková 8/7, Hauserová 6, Vlková 5, Kovářová 4 – Hvozdovičová 8/4, Měsíčková a Kutálková 5. Rozhodčí: Beňuš, Mrázová. Vyloučení: 3:2. Sedmimetrové hody: 8/7 – 4/4. Diváci: 120.

Vedoucí tým přišel o bod chvíli před koncem, z poslední akce zápasu. „Na remízu jsme mohli dosáhnout. Po většinu utkání jsme vedli, ale poslední dva útoky jsme neproměnili, v posledních pěti minutách jsme nastřelili dvě tyčky a vyrovnaný duel ztratili,“ mrzí Fleka.

Z těsné porážky ale tragédii nedělal. „Je to jenom sport. Mysleli jsme si, že to bude herně i výsledkově horší. Kdyby hrála Lucka (Fleková – pozn. red.), tak jsme je porazili. Hlavně v obraně by nám pomohla,“ ví dobře funkcionář ze Slovácka.

Mládežnická reprezentantka má zlomenou člunkovou kost na ruce. S týmem sice trénuje, ale jenom běhá, vyhýbá se soubojům.

„Ve středu jde na rentgen, který ukáže, co dál. Jestli to bude mít zlomené, bude mimo šest až osm týdnů, pokud ne, připojí se k týmu,“ říká Flek.

Kunovice, kterým scházela i křídelnice Popelková, si ale i bez klíčové spojky vedly na jihu Čech slušně. Brzy sice prohrávaly 2:5, ale postupně se v obraně zvedly a výsledek do přestávky otočily.

„Holky se snažily, i bez dvou spojek makaly,“ oceňuje Flek.

Slovácký celek si těsné vedení držel až do 56. minuty, kdy Zálešáková zvyšovala na 26:24.

Hostům ale ke konci docházely síly, čehož soupeř využil k obratu. „V poslední minutě se pořád hrálo u nás, Jindřichův Hradec pak duel rozhodl šest sekund před koncem,“ dodal Flek.