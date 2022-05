Start i cíl je u Tradixu na Huštěnovské ulici. V sobotu 14. května je na programu od 9 do 18.20 hodin trénink. Start prvního závodu v neděli 15. května je v 9 hodin.

,,Délka jednoho okruhu je 4,2 kilometru. Šířka tratě je 6 až 9 metrů a převýšení jednoho kola je 35 metrů. Jedná se o silniční okruh s jednotným asfaltovým povrchem se sedmi levými, osmi pravými zatáčkami a jedním retardérem. Závody se pojedou po směru hodinových ručiček. Pole position je umístěno na levé straně trati. Start probíhá na mávnutí vlajky a s motorem v chodu pro všechny kategorie,“ informuje Petr Chmelař za pořadatele.

Nedělní program:

9:00 Klasik A (do roku 1972) a B (do roku 1978) do 175 ccm, + 250 ccm + 350 ccm, 8 kol, 33,6 km

10:00 125 GP + 250 Open, 8 kol, 33,6 km

11.00 Klasik superbike A (do roku 1990) a B (do roku 1996), 8 kolo, 33,6 km

12:30 Sidecar, 8 kol, 33,6 km

13:30 125 ccm SP, 8 kol, 33,6 km

14:15 Supersport 600 ccm, 10 kol, 42 km

15:00 Supermono + do 400 SSP, 10 kol, 42 km

15:45 Supertwin, 10 kol, 42 km

16:30 Superbike, 10 kol, 42 km