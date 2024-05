V sobotu 4. května je na programu od 8 do 18.20 hodin trénink. V neděli 5. května odstartuje první závod v 8 hodin.

Vstupné pro dospělou osobu na celý den je 100 Kč, děti mají vstup zdarma.

Délka jednoho okruhu je 4,2 kilometru. Šířka tratě je 6 až 9 metrů a převýšení jednoho kola je 35 metrů. Jedná se o silniční okruh s jednotným asfaltovým povrchem se sedmi levými, osmi pravými zatáčkami a jedním retardérem. Závody se pojedou po směru hodinových ručiček. Pole position je umístěno na levé straně trati. Start probíhá na mávnutí vlajky a s motorem v chodu pro všechny kategorie.

,,Slovácký okruh je největší motoristickou akcí ve Zlínském kraji. I v letošním roce nabídne atraktivní podívanou všem fanouškům jedné stopy. V 19 kategoriích se ve Starém Městě představí zhruba 200 jezdců. Hned po spuštění přihlášek jsme zaznamenali obrovský zájem, a to včetně jezdců ze zahraničí. Přijedou k nám závodníci ze Slovenska, Rakouska a Německa. Na okruhu se představí i silný ženský tým Wonder Woman s aktuálně nejlepší českou roadracingovou jezdkyní Veronikou Hankocyovou,“ informuje za pořádající Motoklub Staré Město Petr Chmelař.

Staré Město budou reprezentovat Milan Šobáň mladší, v kategorii sajdkár Karel Rýdlo s Jiřím Kunzem, Petr Verbík se Stanislavem Parýzkem, a Petr Chmelař s René Andrýskem.

,,Z téměř domácího Uherského Hradiště dorazí kompletní rodina Matušových – otec Karel senior a jeho synové Karel junior a Pavel. V kategorii do 600 ccm dojde i na atraktivní střet dvou generací jezdců – sejdou se v ní pětačtyřicetiletý Marek Červený a pětadvacetiletý Petr Najman. Nesmím ale zapomenout ani na domácího jezdce Karla Kalinu, který právě v neděli 5. května oslaví 70 let a přesto bude startovat ve dvou kategoriích,“ upozorňuje Chmelař.

Na okruhu ve Starém Městě budou k vidění stroje, mezi kterými je téměř 100 let rozdílu, tedy veterán BSA z roku 1938 i rok staré motorky s ,,litrovým“ objemem a silou 200 koní.

Pro diváky je také letos připraven doprovodný program. Děti se budou bavit při Bambino party, v plánu je i sobotní koncert kapely Tabák – Kabát revival.

Veškeré informace jsou k dispozici na www.slovackyokruh.cz.

PROGRAM ZÁVODŮ:

Neděle 5. května:

8:00 Klasik A: (do roku 1972) do 175 ccm, do 250 ccm a do 350 ccm, 8 kol, 33,6 km

9:00 Klasik B (do roku 1978) do 125 ccm, do 250 ccm, do 350 ccm, 8 kol, 33,6 km

10:00 125 SP, 125 GP, Moto 3, 300 SSP, 8 kol, 33,6 km

11:00 Klasik SBK Open + Klasik do 500 ccm A/B + Klasik do 750 ccm A/B + 250 ccm Open, 8 kol, 33,6 km

12:30 Sidecar, 10 kol, 42 km

13:30 Supersport 600 ccm, 10 kol, 42 km

14:15 Supermono + 400 ccm SSP, 10 kol, 42 km

15:00 Supertwin, 10 kol, 42 km

15:45 Superbike, 10 kol, 42 km