Při střelecké chuti byla uherskobrodská kanonýrka Kristýna Psotková, která v utkání s Vlkošem dala pět gólů. V duelu Březůvek s Mostkovicemi se hattrickem blýskla Karolína Holíková.

Hitem druhého podzimního kola bude derby Holešova s Bezměrovem. Zápas se bude hrát v neděli 15. září na holešovském Stadionu Míru, od 10.15 hodin.

KRAS – HOLEŠOVSKÉ HOLKY 0:6 (0:5)

,,V Kotvrdovicích, kde se zápas hrál v úmorném vedru na nerovném, suchém hřišti, jsme splnili roli favorita. Na začátku duelu jsme hráli zodpovědně, dařila se nám kombinace a ve 25. minutě jsme vedli 4:0. Ve 31. minutě přidala kapitánka Šiblová pátý gól. Po přestávce družstvo pod vlivem velkého náskoku polevilo v nasazení. Vývoj utkání jsme však kontrolovali,“ prozradil kouč Holešova Slavomír Bednář.

Branky Holešovské holky: Stavjaníková 2, Samsonová, Křenková, Adriana Ševčíková, Šiblová.

Holešov: Kateřina Slavíková – Stavjaníková, Slezáčková, Pospíšilíková, Rýdlová, Samsonová, Šiblová, Šebestová, Křenková, Adriana Ševčíková, Kocurková. Na střídání: Sklenaříková, Kotasová, Vašíčková, Julie Slavíková.

Trenér: Slavomír Bednář.

UHERSKÝ BROD – VLKOŠ 6:0 (3:0)

,,V utkání jsme podali kolektivní výkon. Prvních patnáct minut byly ale naše hráčky nervózní a po jejich špatných přihrávkách se soupeřky dostávaly ke střelám. Poté jsme se zlepšili a duel jsme měli pod kontrolou. Družstvo dobře kombinovalo a vytvářelo si šance. Zápas jsme mohli vyhrát i vyšším rozdílem, ovšem spoustu dalších velkých příležitostí jsme neproměnili. Pět branek vstřelila naše kanonýrka Kristýna Psotková. Vlkoš duel odehrál pouze se dvanácti hráčkami a ve druhém poločase už celku z Hodonínska docházely síly,“ hodnotil první podzimní souboj první muž uherskobrodské lavičky Karel Dolina.

Branky Uherský Brod: Psotková 5, Adamíková.

Uherský Brod: Prokešová – Šrámková, Mrázková, Kusáková, Adamíková, Ivanová, Baná, Psotková, Štichová, Mertová, Eliášová. Na střídání: Havlíková, Němcová, Kateřina Fojtíková, Romana Fojtíková, Gorčíková.

Trenér: Karel Dolina, asistent trenéra: Kristýna Dzuráková, vedoucí družstva: Martin Prokeš.

BŘEZŮVKY – MOSTKOVICE 5:1 (2:0)

,,V prvním poločase jsme se na hřišti hledaly. Vázla nám souhra. Bylo poznat, že se jedná o první zápas v nové sezoně. Přesto jsme

šly do kabin s dvoubrankovým náskokem. Po změně stran už se náš výkon zlepšil. Začala se nám dařit kombinace a průnikové přihrávky. Hodně nám pomohl hattrick Karolíny Holíkové. V závěru duelu už nám docházely síly, ale pohodové vítězství jsme si pohlídaly,“ byla po utkání spokojená obránkyně Březůvek Anna-Marie Vodehnalová.

Branky Březůvky: Holíková 3, Michaela Novotná, Hanáková.

Březůvky: Šárová – Vodehnalová, Urbánková, Holíková, Ondrašíková, Hanáková, Molová, Mikuláštíková, Chudárková, Gregorová, Jahodová. Na střídání: Michaela Novotná, Jašková.

Trenér: Aleš Přikryl, asistent trenéra: Monika Kubíčková.

BEZMĚROV – VYŠKOV 1:2 (1:1)

,,Hosté zápas zaslouženě vyhráli. Vyškov byl důraznější v osobních soubojích. My jsme se dlouho nedokázali dostat do tempa. Vázl nám přechod z obrany do zálohy. Naše akce končily před šestnáctkou soupeřek. Ve druhé pětačtyřicetiminutovce jsme se zlepšili, ale do vyložených šancí jsme se nedostávali,“ uznal vůdce lavičky Bezměrova Martin Kratochvíl.

Branka Bezměrov: Houšková.

Bezměrov: Červíková – Zemánková, Pechová, Denisa Novotná, Dočkalová, Hájková, Slezáková, Trávníčková, Houšková, Michaela Pitnerová, Šoberová. Na střídání: Julie Adéla Němčik, Pavelková, Miklová.

Trenér: Martin Kratochvíl, asistent trenéra: Stanislav Mikl.

PROTIVANOV – TEČOVICE 2:0 (0:0)

,,S favorizovaným Protivanovem jsme celý zápas držely krok. Po vyrovnaném prvním poločase jsme první branku dostaly z penalty a druhou z rychlého protiútoku z kopačky Trubákové. V porovnání s minulou sezonou se náš výkon zlepšil Je vidět, že se posouváme dopředu. Zisk remízy na půdě silných soupeřek byl blízko,“ uvedla po utkání na jihu Moravy trenérka Tečovic Sabina Lidincová.

Tečovice: Vančíková – Dědková, Spáčilová, Turoňová, Hrbáčková, Sabáková, Valentíková, Smělíková, Žůrková, Hlaváčková, Králíková. Na střídání: Barešová, Mudříková.

Trenér: Sabina Lidincová, vedoucí družstva: Barbora Baštincová.

PROGRAM 2. PODZIMNÍHO KOLA:

Sobota 14. září:

Tečovice – Kras (10.15).

Neděle 15. září:

Mostkovice – Uherský Brod (10), Vyškov – Březůvky (10), Vlkoš – Protivanov (10), Holešovské holky – Bezměrov (10.15, Stadion Míru).