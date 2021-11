V neděli večer se hrál na Slovácku další dramatický florbalový duel. Po něm byl zklamaný celek Hluku, který v desátém kole Národní ligy prohrál s Rožnovem pod Radhoštěm 7:10.

florbalová Národní liga, Hluk - Rožnov pod Radhoštěm | Foto: Tomáš Tuhý

Utkání se přitom dlouho vyvíjelo pro domácí příznivě. Ty už po devatenácti sekundách z první střely poslal do vedení Štěrba. V 5. minutě přidal druhý gól Hlučanů Pavel Krchňáček a v 10. minutě tým ze Slovácka po ráně Jílka vedl už 4:1. Rožnov pod Radhoštěm ale zmobilizoval síly a v šestačtyřicáté minutě otočil stav na 4:6. Zajímavá partie poté pokračovala až do konce střetnutí. Domácí ještě v třiapadesáté minutě jednou vedli a to 7:6. Závěr zápasu ale patřil Valachům, kteří po dvou brankách Plandora a dvou trefách Smékala strhli vítězství na svoji stranu.