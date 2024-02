V 19. kole florbalové divizi mužů se dařilo dvěma regionálním týmům. Spartak Hluk vyhrál na ploše vedoucího mužstva tabulky v Olomouci 12:7.

Florbalová divize mužů. Olomouc - Hluk 7:12, Vsetín - Nový Jičín B 12:9, FBC Slovácko - Mohelnice 5:6. | Foto: se svolením Lukáše Kolečkáře

,,Na Hanou jsme si přijeli pro všechny body. V úvodních deseti minutách to tak ale nevypadalo. Ve 14. minutě jsme prohrávali 0:4. Naštěstí jsme nesložili zbraně a díky bojovnosti jsme se ještě v první třetině dostali do zápasu. Od druhé části se nám dařilo narušovat rozehrávku soupeře, což dělalo domácím velké problémy. Bylo vidět, že Olomouc není zvyklá prohrávat. Utkání jsme nakonec po kolektivním výkonu dotáhli do vítězného konce,“ potěšil skalp silného soupeře kouče Hluku Lukáše Kolečkáře.

Tři body získal také Vsetín, Valaši zdolali béčko Nového Jičína 12:9.

,,Povedl se nám nástup do zápasu. V první třetině jsme byli produktivní a v 16. minutě jsme vedli 7:1. Od druhé části hosté zlepšili držení míčku a trestali naše chyby. Důležitou výhru jsme ale uhájili,“ těší vsetínského trenéra Michala Kvapila.

Nebodoval pouze celek FBC Slovácko, který doma prohrál s Mohelnicí 5:6.

,,Odehráli jsme kvalitní duel. Plnili jsme v něm taktické pokyny a soupeře jsme přehrávali. V závěru střetnutí nás ale opustilo štěstí. V osmapadesáté minutě Mohelnic vyrovnala na 5:5 a minutu a půl před koncem vstřelili hosté z florbalky Šincla vítězný gól,“ konstatoval zklamaný útočník Slovácka Jiří Chromek.

V tabulce po 19. kole je Hluk sedmý, Vsetín osmý a celek FBC Slovácko jedenáctý.

FBS OLOMOUC – SPARTAK HLUK 7:12 (4:2, 1:4, 2:6)

Branky Hluku: Martin Krchňáček 4, Šimíček 2, Pavel Krchňáček 2, Janča 2, Tomáš Tuhý, Ambrož.

FLORBAL VSETÍN – NOVÝ JIČÍN B 12:9 (7:2, 2:4, 3:3)

Branky Vsetína: Macek 3, Březík 2, Vichtora 2, Húšť, Seevald, Jiří Vaculík, Malý, Zajíc.

FBC SLOVÁCKO – FBC MOHELNICE 5:6 (2:2, 1:1, 2:3)

Branky FBC Slovácko: Hadaš 2, Buček, Chromek, Otépka.