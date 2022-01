Vánoční turnaj v badmintonu v Ostrožské Lhotě, 10. ročník

Semifinále: Pavel Žajdlík, Zdenek Machala – Pavel Malušek, Roman Mach 2:0, Dalibor Gabriel, Martin Pavlas – Petr Bachan, Ondra Kotačka 2:0

O 3. místo: Pavel Malušek, Roman Mach - Petr Bachan, Ondra Kotačka 2:0

Finále: Dalibor Gabriel, Martin Pavlas - Pavel Žajdlík, Zdenek Machala 2:0

Vítězové ovládli turnaj s jednou prohrou ve skupině. „Stejného soupeře jsme měli ve finále, tam jsme jim prohru vrátili,“ povídá pravidelný účastník Dalibor Gabriel, pro kterého to bylo vůbec první výhra v turnaji.

„Několikrát jsem byl ve finále, mám i nějaké třetí místo, ale že bych byl první, to si nepamatuji,“ přiznal.

Druhé místo obsadila dvojice Zdeněk Machala a Pavel Žajdlík. „Škoda prohraného finálového zápasu, ale hrál jsem ve dvou skupinách, tak mně už v závěru došly síly,“ hodnotil finálový duel Zdenek Machala a ještě podotkl. „Mínusem letošního turnaje bylo, že nepřišla ani jedna žena, to bylo snad poprvé za celou dobu, co turnaj pořádáme. Do příštího roku to musíme vylepšit,“ sdělil hlavní pořadatel.

Zdenek Machala vyhlásil na závěr ještě individuální ocenění. Nejstarším párem turnaje byl vyhlášen Václav Pavlas a Jaromír Štěpán, kterým bylo dohromady úctyhodných 135 let.

Dalibor Gabriel a Martin Pavlas. To byli vítězové Vánočního turnaje v badmintonu, který se uskutečnil v Ostrožské Lhotě.Zdroj: Deník/Stanislav Dufka