„Od začátku do poslední erzety se jelo naprosto bez rezervy, bez kompromisu. Těžko říct, co takový těsný souboj rozhodlo,“ krčil v cíli rameny spokojený vítěz. „Stačí nepatrně víc nadšení nebo tempa a výsledek je jiný. Jsem šťastný, že jsme tady mohli závodit,“ zářil štěstím Pech.

Skvělý výkon podal i aktuální úřadující šampion, ovšem od první do poslední rychlostní zkoušky se obrazně díval svému rivalu jen na záda.

„Za výkon, který jsme tu předvedli, se nestydím. Od prvního metru jsme jeli naplno,“ potvrdil Jan Kopecký, který i se stříbrnou pozicí odjíždí z Valašska spokojen.

„Když se podívám zpátky, nenajdu žádné místo, kde bychom ztratili víc vteřin. Důležité pro nás je, že jsme spokojení s autem i s naším výkonem,“ potvrdil.

Bronzovou příčku vybojoval Filip Mareš v další fabii, jenž v dalším těsném souboji porazil čtvrtého Jana Černého s Volkswagenem Polo R5 o 5,9 vteřiny.

„Začátek byl rozpačitý, v sobotu odpoledne už to bylo o moc lepší a v neděli jsme se velmi dobře svezli. Jeli jsme fakt rychle, byl to jeden z nejrychlejších českých závodů, co jsem kdy jel. Jelo se ostře na špici, také mezi námi s Honzou to byl pěkný souboj. Náboj to mělo až do konce,“ cítil bronzový muž Valmez Rally

Součástí sobotního programu byl také KOWAX Rallysprint, druhý díl Liqui Moly Rallysprint Série. Poměrně suverénně si vedl Jan Dohnal, který vyhrál s více než půlminutovým náskokem. Mnohem dramatičtější podívaná se odehrála za ním. Druhý nakonec skončil René Dohnal. Třetí byl Dominik Stříteský.

„Jsme nadšení z výsledku i posunu v ovládání auta. Dokázali jsme ho doladit ke svým potřebám. Hlavně jsem nadšený, že je spolehlivé,“ radoval se v cíli Jan Dohnal.

Výsledky Kowax ValMez Rally 2020

1. Pech Václav - Uhel Petr (Ford Focus WRC) 1:11:14.6

2. Kopecký Jan - Hloušek Jan (Škoda Fabia Rally2 Evo) + 5.3

3. Mareš Filip - Bucha Radovan (Škoda Fabia Rally2 Evo) + 1:04.6

4. Černý Jan - Černohorský P. (Volkswagen Polo Gti R5) + 1:10.5

5. Jakeš Miroslav - Machů Petr (Škoda Fabia R5) + 1:51.8

6. Semerád Petr - Hovorka Jiří (Škoda Fabia R5) + 2:15.7

7. von Thurn und Taxis A. - Ettel Bernhard (Něm., Škoda Fabia Rally2 Evo) + 2:49.1

8. Jelínek Jan - Ingr Petr (Škoda Fabia R5) + 3:56.1

9. Bisaha Ondřej - Těšínský P. (Hyundai i20 R5) + 4:22.5

10. Adolf Robert - Novák Petr (Škoda Fabia R5) + 4:28.6