Závodit se bude ve třídách Amatér, Hobby MX1, Hobby MX2, Open, na Slovácku si zazávodí i veteráni nad 40 let, veteráni nad 50 let a veteráni nad 60 let. Svůj závod budou mít také ženy a děti ve třídách 50 ccm, 65 ccm a 85 ccm.

Na Valašsku se tak pojede celkem 11 závodů.

Přejímka je brzy ráno mezi 6 a 7.30 hodinou. Tréninky budou od 7 hodin. Kvalifikace začíná v 9 hodin. Start prvního závodu je v 11 hodin.

Na Uherskohradišťsku očekávají, že si ve Strání zazávodí kolem 150 motokrosařů.

Pořadatelé nezapomněli ani na diváky. Pro ně připravili chutné občerstvení.

