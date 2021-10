,,Závodu se mohou zúčastnit i amatéři. Podmínkou je dobrý zdravotní stav a včasná prezentace na kroměřížském atletickém stadionu od 8 do 10.15 hodin. Startovné je při online přihlášení 200 Kč, na místě v den závodu 300 Kč,“ informuje ředitel závodu Ota Šedý.

Start maratonu na dráze kroměřížského atletického stadionu je naplánovaný na 10.30 hodin.

,,Jedná se o jeden z nejnáročnějších maratonů v Česku. Zejména mezi 12. a 25. kilometrem musí vytrvalci překonat 300 metrové převýšení. Trať nejprve vede z atletického stadionu v Kroměříži, kde se po absolvování 900 metrů na atletické dráze maratonci potom poběží směrem k vlakové zastávce na Kotojedy. Dále pak kolem letiště do Trávnických zahrádek a po cyklostezce podél řeky Moravy do Kvasic. Tam začíná nejnáročnější kopcovitá část maratonu přes Novou Dědinu, hájenku Tabarky, Kostelany až na Bunč. Po následném šestikilometrovém seběhu do Zdounek pokračuje maraton přes Šelešovice, Jarohněvice a Vážany, zpět do cíle na kroměřížském atletickém stadionu,“ popsal 42,2 kilometrů dlouhý závod Ota Šedý.

V Chřibech na startu očekávají 60 až 80 maratonců.

V loňském roce se kvůli vládním restrikcím Chřibský maraton nekonal. Prvenství v jeho posledním ročníku v roce 2019 vybojovali Jiří Klement z Lubné (Dressme.cz, 2:57:47) a kroměřížská vytrvalkyně Hana Kotková (Hvězdy z Hvězdy, 4:05:15).

Traťový rekord drží už ze sezony 1982 lovosický Václav Kameník, který před devětatřiceti lety triumfoval časem 2:26:36. Mezi ženami je doposud nejrychlejší Michaela Mertová. Atletka ze Sokola Albrechtice zaběhla v roce 2010 čas 2:54:28.