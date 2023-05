V sobotu 3. června se na Slovácku pojede 5. ročník závodu MTB Maraton Amtech – Juvacyklo. Bikemaraton startuje v Buchlovicích v Lázních Leopoldov, ve 12 hodin. Na stejném místě je i cíl. Prezence probíhá od 8 do 10 hodin. Vyhlášení výsledků všech hlavních kategorii je na programu okolo 16.30 hodin.

Pozvánka na závod horských kol v Buchlovicích 2023, na sobotu 3. června 2023 | Foto: se svolením Dušana Petřvalského

Pořadatelé připravili dva závody. Delší rozložený do dvou okruhů měří 58 kilometrů, kratší se pojede na jednou okruhu dlouhém 28 kilometrů.

,,Na dokonale značené trase bude 5 občerstvovacích stanic a 4 samoobslužné studánky,“ upozornil za pořadatele Dušan Petřvalský.

Startovné na místě v sobotu 3. června je do obou závodů 600 Kč, pro děti do 14 let 300 Kč. Zbývající dětské kategorie zaplatí startovné 100 Kč.

,,Pro nejlepší bikery jsme vypsali finanční odměny. Absolutní mužský vítěz v hlavním závodu dostane 3000 Kč. Rovněž vítězka hlavního závodu žen si z Buchlovic odveze 3000 Kč. Věcnými cenami budou odměněni první tři závodníci v každé kategorii,“ prozradil ještě Petřvalský.

Závodit se bude v kategoriích pro muže a ženy od 15 let až po veterány. Na krátké trati si může zazávodit mládež od 11 let. Vyhlášená je rovněž kategorie pro elektrokola.

Organizátoři v Buchlovicích nezapomněli ani na nejmladší děti od 2 do 12 let. Ty v Lázních Leopoldov poměří síly od 9 do 11 hodin.

Loňský bikemaraton v Buchlovicích mezi muži vyhrál účastník Světových pohárů v cross country Matěj Průdek ze Zaječí na Břeclavsku hájící barvy formace Multicraft MTB Team, který si pro první místo dojel v čase 2:13:33. Mezi ženami zvítězila jeho sestra Barbora Průdková ze stejného týmu. Ta dosáhl času 2:44:57.

PROGRAM ZÁVODU MTB MARATON AMTECH – JUVACYKLO BUCHLOVICE 2023:

Sobota 3. června:

8:00 – 11:00 Prezence bikerů v Lázních Leopoldov

9:00 – 11:00 Dětské závody v Lázních Leopoldov (od 2 do 12 let)

11:30 Vyhlášení výsledků dětských závodů

10:00 – 16:00 Doprovodný program pro děti

12:00 Start závodu (profi i hobby)

16:30 Vyhlášení výsledků v hlavních kategoriích

Lubomír Hotař