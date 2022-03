„Martina Sáblíková je ovšem jen jedna. Takových výkonů nedosáhne jen tak nějaký rychlobruslař. Je jedinečná, to ví všichni, jak v rychlobruslařském, tak i v normálním světě,“ s úsměvem dodává svěřenkyně reprezentačního kouče Petra Nováka, která na konci ledna během tří hodin ovládla hned dva závody juniorského Světového poháru ISU v rakouském Innsbrucku.„Mým největším snem je pochopitelně účast na olympiádě. Bylo by super, kdyby to vyšlo už v roce 2026 v Miláně,“ netají se Kuršová.

Jak jste se k rychlobruslením dostala?

Nebyla jsem to dítě, které se hledá průběžně postupně mezi sporty. Když mi bylo pět let, dostala jsem své první kolečkové brusle, a tak nějak to všechno začalo. Poté jsem na nich začala jezdit závodně u Marcela Nemčeka v Otrokovickém klubu SSCO. Když jsem v roce 2017 poprvé zkusila ledové brusle, nakonec jsem u nich zůstala. (smích) Na začátku jsem popravdě nečekala, že budu schopná až takových výsledků. Ale věřila jsem si, vydržela jsem a vypadá to zatím nadějně. (úsměv)

Probíhající ročník patří k nejpovedenějším?

Letošní sezona je pro mě výborná, zlomová. Udělal jsem velký posun, protože jsem měla možnost se podívat už i na seniorské závody. Za největší úspěchy asi považuji můj osobní rekord na trati 1500 metrů v Calgary, ale i to, že jsem se mohla vůbec podívat do Ameriky. To byl můj jeden z dětských snů.

Máte ráda delší nebo kratší tratě?

Nejsem sprinter, mám raději delší tratě, tedy 1500 a 3000 metrů. V oblibě mám i klání s hromadným startem – je to zcela jiný závod a není pro každého. Ale mě dost baví, obzvlášť kvůli adrenalinu, který tam je vždycky. (úsměv)

Jste již více jak čtyři roky členkou NowiS Teamu trenéra Petra Nováka. Jak moc vám to pomohla k současné výkonnosti?

Jsem vděčná za tuto možnost, doposud jsem zde získala neuvěřitelnou výkonnost, udělala obrovský progres. Jsem ráda, že mám mohu trénovat a zlepšovat se po boku Martiny Sáblíkové a Nikoly Zdráhalové. Petr Novák to má všechno do detailů na ledě promyšlené, až je to k neuvěření!

Zlepšily se už podmínky v tuzemsku pro české rychlobruslařky?

Pořád nejsou takové, stále nám zde moc schází rychlobruslařská dráha. Musíme tak stále jezdit do zahraničí, jako je Německo, Itálie a další rychlobruslení zaslíbeným zemím. Stále nám tak nezbývá než doufat, že se jednou potřebné dráhy i u nás dočkáme…

Jaká vlastnost či dovednost u Martiny Sáblíkové obdivujete?

Jednoznačně její bojovnost a oddanost!

Jste již v maturitním ročníku. Jak zvládáte studium?

Je to náročné, ale snažím se. Tento školní rok jsem byla ve škole teprve teď v únoru, týden. Takže tento rok ji moc nezvládám. Ale uvidíme, snad to doženu.

Čemu byste se mimo rychlobruslení ráda v budoucnu věnovala?

Chtěla bych vystudovat sportovní psychologii na vysoké škole. A poté se buď věnovat buď právě psychologii nebo něčemu s dětmi či zvířaty. (úsměv)