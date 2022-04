„Výsledek je nad očekávání, protože mám za sebou horší týden. V úterý jsem si odřel paty v tretrách, pak jsem si natáhl zadní stehenní svaly. Ale snažil jsem se pošetřit síly a běžet co nejrychleji. Bylo to těžkých pětadvacet kol, ale jednou za rok se to dá vydržet,“ usmíval se v cíli vítěz.