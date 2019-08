„Aktuálně je přihlášeno pět stovek pádlujících z více než čtyř desítek oddílů a klubů z devíti zemí. V akci tak diváci uvidí nejen borce z Čech a Moravy, ale také z Francie, Bulharska, Rakouska, Slovenska, Polska, Lotyšska, Estonska a Moldávie,“ uvedl předseda novoveského oddílu Vít Pjajčík.

Závod je součástí Velkomoravské ligy a v kategoriích nejmladších benjamínků (10 až 12 let) i celostátního seriálu Českého poháru.

Domácí oddíl by mělo mezi bójkami na jezeře Čtverec reprezentovat přes padesát pádlujících všech věkových a kategorií. Neměl by chybět ani odchovanec Jiří Zalubil, juniorský mistr Evropy a bronzový světový medailista, který se nedávno zúčastnil světového šampionátu do 23ti let.

V sobotu se bude závodit na pětisetmetrové trati, v neděli pak na 200 metrů.

„Na programu budou vždy závody ve všech lodních kategoriích (mK1, mC1, K1, C1, K2, C2, K4, C4 – pozn. aut.). Nejrychlejší kanoista na pětisetmetrové trati získá trofej Memoriálu Bohumila Hlůška,“ doplít Pjajčík.

V sobotu i v neděli začínají závody v 8 hodin, závodit se bude až do pozdních odpoledních hodin. (ham, vp)