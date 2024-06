V sobotu 8. června se na Slovácku koná 6. ročník závodu MTB Maraton Amtech – Juvacyklo Bikemaraton. Ten odstartuje v Buchlovicích v Lázních Leopoldov, ve 12 hodin. Na stejném místě je i cíl.

Prezence probíhá od 8 do 10 hodin. Vyhlášení výsledků všech hlavních kategorii je na programu okolo 16.30 hodin.

Pořadatelé připravili dva závody. Delší rozložený do dvou okruhů měří 58 kilometrů, kratší se pojede na jednou okruhu dlouhém 28 kilometrů.

Startovné na místě v sobotu 8. června je do obou závodů 600 Kč, pro děti do 14 let 300 Kč. Zbývající dětské kategorie zaplatí startovné 100 Kč.

Pro nejlepší bikery jsou vypsány finanční odměny v celkové hodnotě 12 000 Kč. Absolutní mužský vítěz hlavního závodu dostane 3000 Kč. Rovněž vítězka hlavního závodu žen si z Buchlovic odveze 3000 Kč. Věcnými cenami budou odměněni první tři bikeři v každé kategorii.

Závodit se bude v kategoriích pro muže a ženy od 15 let až po veterány. Na krátké trati si může zazávodit mládež od 11 let. Vyhlášená je rovněž kategorie pro elektrokola.

Organizátoři v Buchlovicích nezapomněli ani na nejmladší děti od 2 do 12 let. Ty v Lázních Leopoldov poměří síly od 9 do 11 hodin na tratích podle věku od 150 metrů do 4 kilometrů.

Loňský bikemaraton v Buchlovicích mezi muži hlavní závod vyhrál v čase 2:20:41 Petr Šich, mezi ženami vybojovala první příčku Kateřina Seidlová (1:29:15). Do cíle hlavního závodu dojelo 90 bikerů a bikerek.