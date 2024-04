Přijďte si zazávodit do Bílovic, kde v sobotu 27. dubna pořádají 1. ročník Dobroběhu Slováckem. Závod pořádá obec Bílovice. Připraveny jsou dvě trasy. Delší měří 11 kilometrů, kratší 5 kilometrů.

Přijďte si zazávodit do Bílovic, kde v sobotu 27. dubna pořádají 1. ročník Dobroběhu Slováckem. | Foto: Josef Hubáček

,,Kdo bude chtít, tak si může zaběhnout 2kilometrový Lidový běh,“ upozorňuje za pořadatele Josef Hubáček.

Zázemí, kde bude prezence, start i cíl, je ve sportovním areálu u Základní školy v Bílovicích.

V obou hlavních závodech jsou vypsány 4 kategorie mužů, 3 kategorie žen, kategorie juniorů a kategorie juniorek.

Startovné do středy 24. dubna je 150 Kč, junioři a juniorky do 18 let zaplatí 50 Kč. V den závodu je startovné 250 Kč, pro juniory a juniorky 100 Kč.

,,V ceně startovného je měření elektronickou časomírou, občerstvení na 11kilometrové trase, polévka po závodě, nápoj, informační materiály od sponzorů, zajištění zázemí a organizace závodu a základní zdravotní zajištění,“ prozradil Hubáček.

Start hlavního 11kilometrového závodu je v 10 hodin, 5kilometrový závod odstartuje v 10.15 hodin. Na nezávodní 2kilometrový Lidový běh se vyběhne v 11.45 hodin.

Trasa okruhového závodu dlouhého 11 kilometrů vede z Bílovic přes Včelary, po panelové cestě do Kněžpole, kněžpolským lesem do Topolné a po cyklostezce do cíle do Bílovic.

5kilometrová trasa vede z Bílovic do Včelar a zpět do Bílovic.

Všichni běžci budou zařazeni do tomboly.

Výtěžek ze startovného bude věnován Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí, která finance využije na týdenní rehabilitační pobyt pro děti a osoby s handicapem.