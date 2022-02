Začátek je v 12 hodin. Finále jednotlivých kategorií je na programu od 18 hodin.

,,Očekáváme, že se u nás představí zhruba 200 závodníků z minimálně 11 zemí. V Hluku si zazávodí pákaři z Česka, Slovenska, Maďarska, Polska, Srbska, Rakouska, Německa, Nizozemí, Bulharska, Ukrajiny a Uzbekistánu,“ informuje Martin Vodák, jeden z pořadatelů letošní Golemovy ruky na Slovácku.

Členové České asociace armwrestlingu zaplatí startovné podle platných pravidel ČAWA. Ostatní – junioři a juniorky zaplatí 5 euro na jednu paži, muži a ženy mají startovné 15 euro na jednu paži.

V Hluku se bude soutěžit podle pravidel WAF.

VÁHOVÉ KATEGORIE VE 22. ROČNÍKU GOLEMOVY RUKY:

Muži: do 65 kg, do 75 kg, do 85 kg, do 95 kg, do 105 kg, nad 105 kg – pravá ruka a levá ruka.

Ženy: do 60 kg, nad 60 kg – pravá ruka a levá ruka.

Masters muži: do 100 kg, nad 100 kg – pravá ruka a levá ruka.

Junioři (ročník narození 2004 a mladší): do 65 kg, do 75 kg, nad 75 kg – pravá ruka a levá ruka.

Juniorky (ročník narození 2004 a mladší): do 55 kg, nad 55 kg – pravá ruka a levá ruka.

Kategorie mužů OPEN bez rozdílu vah na pravou ruku (prize money: 300 euro, 200 euro, 100 euro).

PROGRAM 22. ROČNÍKU GOLEMOVY RUKY:

Pátek 25. února:

18:00 – 21:00 Registrace a vážení.

Sobota 26. února:

8:00 – 10:30 Registrace a vážení.

12:00 Zahájení soutěže.

12:30 – 17:30 Kvalifikace levá ruka a pravá ruka.

18:00 Finále plus soutěž v kategorii OPEN