V Hlucké sportovní hale se mezi českými a slovenskými stolními tenistky odehrálo celkem 9 duelů. Za stoly bojovala čtyřčlenná družstva: muži v kategorii 40+, 50+, 60+, 65+, 70+, 75+ a 80+ a ženy v kategoriích 40+ a 55+. V konečném účtování byl úspěšnější český národní tým, který výběr Slovenska porazil 5:4.

,,Bylo to nejvyrovnanější utkání v historii mezi těmito výběry,“ proradil Kučera.

,,Zápas se vyvíjel velmi dramaticky. Po 8 odehraných kategoriích bylo skóre 4:4. Proto o osudu střetnutí rozhodla kategorie mužů nad 40 let. Tento duel Česko vyhrálo 9:8. Rozhodující bod získal Vít Dvořák. O celkovém výsledku tak rozhodlo jedno utkání z celkových 153,“ upozornil Jaroslav Kučera.

Na povedeném výsledku mají podíl také hráči ze Zlínského kraje. V Hluku Česko reprezentovali Vít Dvořák z Kroměříže (kategorie mužů 40 – 49 let), Štefan Sagáčik z Valašského Meziříčí a Otmar Mergenthal (oba kategorie mužů 50 – 59 let), Antonín Vlk z Ostrožské Nové Vsi (kategorie mužů nad 80 let) a Dana Smištíková z Kunovic (kategorie žen nad 55 let). Nominováni byli také Petr Polák ze Zlína (kategorie mužů 65 – 69 let) a Jaroslav Kučera ze Slavičína (kategorie mužů 75 – 79 let). Oba se ale omluvili kvůli zraněnému ramenu.

,,Sagáčik se podílel na pohledném duelu padesátníků. V konečném účtování sice český tým jednoznačně vyhrál, ovšem v utkání se hrálo 8 pětisetových zápasů. Sagáčik odehrál tři pětisetové bitvy. Mrzí ho však prohra se slovenskou jedničkou Begalou, zejména když v tomto střetnutí neproměnil čtyři mečboly. Tři mečboly naopak odvrátil v partii s Mazúchem. Zisk tří bodů Otmara Mergenthala v zápase padesátníků, v konkurenci jaká se v Hluku sešla, je skvělým počinkem,“ hodnotil Jaroslav Kučera regionální stolní tenisty ve druhé nejmladší mužské kategorii partii.

Skvělé výkony podávali i ostatní regionální hráči. Kromě Víta Dvořáka také Antonín Vlk i Dana Smištíková. Vlk byl lídrem osmdesátníků, když dokázal zdolat i jedničku Slovenska Holodu. Smištíková hrála výborně. V dresu staršího českého ženského družstvu vybojovala tři body.

Zápas Česko – Slovensko se ve sportovní hale v Hluku hrál na 18 stolech. Utkání mělo vynikající kulisu. Na začátku se hrály hymny, družstva měla jednotné dresy, každý hráč dostal upomínkové předměty, vítězné družstvo obdrželo putovní pohár a další pohár za výhru v roce 2022. Vydařené sportovní setkání zakončilo společné posezení ve vinném sklípku v Uherském Hradišti.

ČESKOMORAVSKÝ KLUB VETERÁNŮ – SLOVENSKÝ KLUB VETERÁNŮ (ČESKO – SLOVENSKO) 5:4 (73:80)

Muži: 4:3.

Ženy 1:1.

VÝSLEDKY JEDNOTLIVÝCH ZÁPASŮ:

Ženy nad 40 let:

Česko – Slovensko 4:13

Body Česka: Veiglová 2, Janoušková, Dusilová.

Ženy nad 55 let:

Česko – Slovensko 11:6

Body Česka: Fojtíková 3, Smištíková 3, Klempířová 2, Matoušková 2, čtyřhra.

Muži 40 – 49 let:

Česko – Slovensko 9:8

Body Česka: Macela 4, Vít Dvořák 2, Černý 2, T. Danaj.

Muži 50 – 59 let:

Česko – Slovensko 13:4

Body Česka: M. Kočvara 3, J. Kuba 3, Otmar Mergenthal 3, Štefan Sagáčik 3, čtyřhra.

Muži 60 – 64 let:

Česko – Slovensko 10:7

Body Česka: Zábranský 3, Kepl 2, Stuchlý 2, Vrtal 2, čtyřhra.

Muži 65 – 69 let:

Česko – Slovensko 5:12

Body Česka: Bělovský 2, Flanderka, R. Kratochvíl, čtyřhra.

Muži 70 – 74 let:

Česko – Slovensko 12:5

Body Česka: Just 4, Schwan 4, Pořízek 3, čtyřhra.

Muži 75 – 79 let:

Česko – Slovensko 6:11

Body Česka: Regner 2, Malčák 2, Bala, Molitoris.

Muži nad 80 let:

Česko – Slovensko 3:14

Body Česka: Bauer, Antonín Vlk, Sejpka.

PŘEHLED VÝSLEDKŮ ZÁPASŮ ČESKO – SLOVENSKO:

12. března 1994 (Hodonín): Česko – Slovensko 4:1

17. září 1994 (Bratislava) Slovensko – Česko 2:4

20. ledna 1996 (Praha): Česko – Slovensko 3:1

28. září 1996 (Bratislava): Slovensko – Česko 0:4

13. září 1997 (Chotěboř): Česko – Slovensko 5:1

15. května 1998 (Topolčany): Slovensko – Česko 1:4

3. září 1999 (Chotěboř): Česko – Slovensko 5:1

15. září 2000 (Topolčany): Slovensko – Česko 1:6

15. září 2001 (Chotěboř): Česko – Slovensko 5:2

6. září 2002 (Topolčany): Slovensko – Česko 3:5

5. září 2003 (Chotěboř): Česko – Slovensko 6:1

19. června 2005 (Bratislava): Slovensko – Česko 2:6

31. srpna 2007 (Chotěboř): Česko – Slovensko 5:0

17. října 2008 (Topolčany): Slovensko – Česko 2:6

8. května 2009 (Lomnice nad Popelkou): Česko – Slovensko 6:3

21. září 2012 (Svodín): Slovensko – Česko 1:4

28. února 2014 (Havířov): Česko – Slovensko 4:1

22. června 2019 (Bratislava): Slovensko – Česko 6:3

11. června 2022 (Hluk): Česko – Slovensko 5:4